Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 16 чел.
Майкоп: от древности до современности
Прогуляться по городу и открыть для себя его особенности
Начало: У мечети
26 мая в 08:00
27 мая в 08:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая экскурсия по Майкопу
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 14:30
26 мая в 09:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения3 мая 2025Экскурсия обязательна к посещению! Остались самые приятные воспоминания от города и года!
- ЕЕкатерина20 апреля 2025Экскурсия была великолепна😍 Я 20 лет назад жила в Майкопе И конечно уже многое забылось Все знания восстановили и узнали много нового Моим друзьям тоже очень понравилось что даже стали раздумывать о переезде в этот чудесный и гостеприимный город
- ВВиктор10 апреля 2025Экскурсия понравилась. Очень интересно погрузиться в историю города и адыгской культуры. Благодарю гида Ольгу за подробный рассказ о городе!
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Соборная мечеть»
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Сейчас в Майкопе в категории "Соборная мечеть" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 72 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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