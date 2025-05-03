Е Екатерина

Экскурсия была великолепна😍 Я 20 лет назад жила в Майкопе И конечно уже многое забылось Все знания восстановили и узнали много нового Моим друзьям тоже очень понравилось что даже стали раздумывать о переезде в этот чудесный и гостеприимный город