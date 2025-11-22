Мои заказы

В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа

Древние каньоны, реликтовый лес и слияние великих рек - за один день
Проведите целый день среди гор и рек, легенд и древностей, удивительных пейзажей и заповедной природы.

Это путешествие — элексир для души: вы прогуляетесь по Гранитному каньону, увидите скальные формы причудливых форм, побываете у слияния рек Белой и Киши.

А также посетите Кавказский биосферный заповедник в Гузерипле — с дольменами, лесными тропами и сафари-парком.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Майкопа

9:30 — прибытие в пос. Каменномостский

Остановка у Хаджохской (Шумной) теснины — узкого ущелья с бурной рекой, скальными формами и «лицами» из камня.

10:30 — прогулка по Гранитному ущелью

Здесь вода веками «сражается» с розовым гранитом, создавая пороги и каньоны.

12:30 — прибытие в Гузерипль

Посещение Кавказского биосферного заповедника:

  • прогулка по тропе леопарда в реликтовом лесу
  • посещение музея и сафари-парка с дикими животными
  • треккинг к одному из самых крупных дольменов Адыгеи

14:30 — слияние рек и места силы

Захватывающий вид, «пасть акулы» и скальные столбы при хорошей погоде.

16:00 — возвращение в Майкоп

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле Skoda Octavia. Есть детское кресло
  • Программа 6+
  • Вход в заповедник платный — 300–500 ₽
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсию можно провести для 4-х участников. Доплата — 1000 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 920 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
Лискина
22 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Дмитрий знает и любит свой родной край, очень интересно рассказывает о местах, где мы проезжали и побывали. Тем более, что до поездки мы уже успели посетить Национальный музей
читать дальше

и музей Востока с экскурсоводами, потому ему было не слишком просто выбирать темы, чтобы не повторяться, но он удачно справился. Экскурсия получилась живая и интересная. По дороге туда и обратно в Гузерипль посмотрели все самые знаковые и красивые места, указанные в описании программы, а также 5 долин и 5 каньонов - сама дорога также была очень красива. С погодой повезло - было солнечно, тепло, но не жарко, все виды как на ладони, прекрасная осень. Неспеша погуляли в Заповеднике, выпили чаю с вкуснейшим адыгейским сыром, посмотрели музей и животных. В общем, прекрасно провели время. Огромное спасибо организаторам за то, что за один день мы смогли увидеть так много природных красот в компании внимательного и информированного человека.

Дата посещения: 22 ноября 2025

