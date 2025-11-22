Проведите целый день среди гор и рек, легенд и древностей, удивительных пейзажей и заповедной природы.
Это путешествие — элексир для души: вы прогуляетесь по Гранитному каньону, увидите скальные формы причудливых форм, побываете у слияния рек Белой и Киши.
А также посетите Кавказский биосферный заповедник в Гузерипле — с дольменами, лесными тропами и сафари-парком.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Майкопа
9:30 — прибытие в пос. Каменномостский
Остановка у Хаджохской (Шумной) теснины — узкого ущелья с бурной рекой, скальными формами и «лицами» из камня.
10:30 — прогулка по Гранитному ущелью
Здесь вода веками «сражается» с розовым гранитом, создавая пороги и каньоны.
12:30 — прибытие в Гузерипль
Посещение Кавказского биосферного заповедника:
- прогулка по тропе леопарда в реликтовом лесу
- посещение музея и сафари-парка с дикими животными
- треккинг к одному из самых крупных дольменов Адыгеи
14:30 — слияние рек и места силы
Захватывающий вид, «пасть акулы» и скальные столбы при хорошей погоде.
16:00 — возвращение в Майкоп
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле Skoda Octavia. Есть детское кресло
- Программа 6+
- Вход в заповедник платный — 300–500 ₽
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно провести для 4-х участников. Доплата — 1000 ₽
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 920 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Л
Лискина
22 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Дмитрий знает и любит свой родной край, очень интересно рассказывает о местах, где мы проезжали и побывали. Тем более, что до поездки мы уже успели посетить Национальный музей
Дата посещения: 22 ноября 2025
