и музей Востока с экскурсоводами, потому ему было не слишком просто выбирать темы, чтобы не повторяться, но он удачно справился. Экскурсия получилась живая и интересная. По дороге туда и обратно в Гузерипль посмотрели все самые знаковые и красивые места, указанные в описании программы, а также 5 долин и 5 каньонов - сама дорога также была очень красива. С погодой повезло - было солнечно, тепло, но не жарко, все виды как на ладони, прекрасная осень. Неспеша погуляли в Заповеднике, выпили чаю с вкуснейшим адыгейским сыром, посмотрели музей и животных. В общем, прекрасно провели время. Огромное спасибо организаторам за то, что за один день мы смогли увидеть так много природных красот в компании внимательного и информированного человека.