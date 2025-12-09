Адыгея пронизана духом древних преданий, которые славят мудрость и красоту природы.
Приглашаем вас в путешествие по волшебным местам, где реальность переплетается со сказкой! Мы посетим загадочный дольмен, заглянем в чародейский музей и насладимся видами настоящего чуда природы — водопадов Руфабго.
Описание экскурсии
Загадочный дольмен — настоящий портал в прошлое. Вы прикоснётесь к древним камням и узнаете их многовековые секреты.
Музей волшебства, где обитают знакомые каждому персонажи из мира Гарри Поттера. Вы рассмотрите чудесные артефакты и почувствуете себя студентом чародейской школы.
Живописные водопады Руфабго. Шум падающей воды, чистейший воздух и потрясающие пейзажи. Вы услышите легенды, связанные с этими местами, и наполнитесь силой стихии.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле Ореl Соrsа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Волшебный музей — 200 ₽
- Проход к водопадам: 600 ₽ взрослый билет и 300 ₽ детский (до 14 лет)
Прогулка к водопадам самостоятельная. По желанию вас сопроводит гид (вы оплачиваете ему билет)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 364 туристов
Гиды по Адыгее, с которыми горы оживают! Мы — маленькая команда с большим сердцем. Я — бывший учитель истории, превращаю экскурсии в захватывающие рассказы. Мои коллеги — эксперты троп, водопадов и
