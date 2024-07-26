Экскурсии по пещерам Майкопа

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» в Майкопе, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Лаго-Наки: к вершине - на машине
На машине
10 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
«Здесь расположено несколько пещерных систем»
30 авг в 09:00
31 авг в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
На машине
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
«Лесное купание и сказочная пещера»
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
9 000 за всё до 2 чел.
Мульти-путешествие: Лаго-Наки + Азишская пещера + Беседка над пропастью
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Азишская пещера - плато Лаго-Наки» из Майкопа
Начало: Майкоп, Тульский, Каменномостский, Апшеронск
«Большая Азишская пещера- Это место признано памятником природы, она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров»
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Все было здорово! Нас покатали по живописным местам, провели по тайным тропами, покормили, вкусным чаем напоили, рассказали много все интересного. В общем, мы довольны на все 100%.
  • Д
    Дарья
    21 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
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    прекрасным видом за окном. Все места по дороге были интересными, гид не торопил уехать, гуляла и рассматривала все столько, сколько было нужно. Были учтены все пожелания, поездка прошла легко и непринужденно. Большое спасибо!

    Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было многоВеликолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много
  • Л
    Лев
    15 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Наш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовому лесу, поднялись на вершину
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    Адыгейских гор, заглянули в грот, полазали в пещере, а также увидели много других замечательных мест. После был организован обед из блюд национальной кухни на фоне заснеженных горных вершин. На экскурсии Дмитрий использовал исторические зарисовки, которые позволили нам окунуться в местную культуру. Приезжайте в Адыгею!!!

    Наш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовомуНаш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовому
  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Были на экскурсии всей семьёй, с ребёнком 11 лет. Гид очень доброжелательный, автомобиль комфортный. Понравился маршрут… поездка с кратким расказом
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    о крае чередовалась с прогулками по очень живописным уголкам пока ещё дикой природы. Очень порадовало, что Дмитрий предложил нам БЕСПЛАТНЫЕ к посещению, но не менее заворжиавающие по красоте маршруты. И мы, и ребёнок пополнили свои знания интересными фактами о природе. Очень впечатлило посещение Азишской пещеры… было впечатление, что весь организм пропитался кислородом… неверояьно улучшилось настроение и усталосьь как рукой сняло. Всём рекомендую этот маршрут. Торопитесь увидеть этот сказочный мир в его первозданном виде!

  • Д
    Дарья
    8 июля 2024
    Мульти-путешествие: Лаго-Наки + Азишская пещера + Беседка над пропастью
    Самая лучшая экскурсия в моей жизни. Александр знает много исторических фактов и рассказывает их интересно. И Александр лёгкий в общении
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    человек с которым комфортно. Так же понравился маршрут. Увидела очень красивые места. И хочу отметить комфорт - экскурсия не в автобусе с кучей людей, а капсульная в личном автомобиле экскурсовода

  • М
    Маргарита
    5 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
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    Уже многое знали, это улеглось в сознании и новый материал как благодатная почва. Виды, пещеры, локации- боже как красиво, а когда рядом еще красивый, умный, кстати всегда не просто спокойный, а как мудрый КА, сам не спешит и других притормаживает, чтоб человек мог насладиться красотами Адыгеи. Александр с вами было легко. День принес моральное удовлетворение. После рабочего тяжелого года, я реально выдохнула. Спасибо огоромное и удачи в делах!!!!

  • М
    Мария
    3 июля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
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    и позитивный гид. С ним было очень комфортно и интересно! Рассказал много интересного и о городе, и о природных достопримечательностях. Плато Лаго-наки впечатляет, Азишская пещера восхищает, дольмен завораживает) Были в Волшебной комнате, всем поклонникам Гарри Поттера и тем кто верит в чудеса, очень рекомендую, возраст не имеет значения. А еще Александр знает где купить самый вкусный сыр и вино;)

    Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. АлександрПриехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Мульти-путешествие: Лаго-Наки + Азишская пещера + Беседка над пропастью
    Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, даже больше не экскурсию, а познавательную, легкую, дружескую прогулку по самым красивым местам Адыгеи. Александр учел все наши пожелания, построил маршрут по нашим пожеланиям и интересам. Посмотрели все, что интересовало.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Мульти-путешествие: Лаго-Наки + Азишская пещера + Беседка над пропастью
    Очень понравилась экскурсия, очень интересно и насыщенно. Гиду отдельное спасибо, будем обращаться и не раз

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пещеры»

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  1. Лаго-Наки: к вершине - на машине
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  3. Мульти-путешествие: Лаго-Наки + Азишская пещера + Беседка над пропастью
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Пещеры" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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