7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
«Здесь расположено несколько пещерных систем»
30 авг в 09:00
31 авг в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
«Лесное купание и сказочная пещера»
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Азишская пещера - плато Лаго-Наки» из Майкопа
Начало: Майкоп, Тульский, Каменномостский, Апшеронск
«Большая Азишская пещера- Это место признано памятником природы, она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров»
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 июля 2024Все было здорово! Нас покатали по живописным местам, провели по тайным тропами, покормили, вкусным чаем напоили, рассказали много все интересного. В общем, мы довольны на все 100%.
- ДДарья21 июля 2024Великолепная экскурсия. Гид Александр эрудированный и интересный рассказчик, внимательный и очень приятный. Разнообразной информации было много, рассказы сопровождались шутками и
- ЛЛев15 июля 2024Наш гид Дмитрий организовал нам замечательную и познавательную экскурсию на плато Лаго-Наки. Мы прошлись по пихтовому лесу, поднялись на вершину
- ЕЕлена14 июля 2024Были на экскурсии всей семьёй, с ребёнком 11 лет. Гид очень доброжелательный, автомобиль комфортный. Понравился маршрут… поездка с кратким расказом
- ДДарья8 июля 2024Самая лучшая экскурсия в моей жизни. Александр знает много исторических фактов и рассказывает их интересно. И Александр лёгкий в общении
- ММаргарита5 июля 2024Александр спасибо вам за этот прекрасный день и великолепную экскурсию. Ваш рассказ о истории Адыгее пригодился на экскурсии по городу.
- ММария3 июля 2024Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный
- ТТатьяна28 июня 2024Спасибо Александру за увлекательную экскурсию, даже больше не экскурсию, а познавательную, легкую, дружескую прогулку по самым красивым местам Адыгеи. Александр учел все наши пожелания, построил маршрут по нашим пожеланиям и интересам. Посмотрели все, что интересовало.
- ООльга30 мая 2024Очень понравилась экскурсия, очень интересно и насыщенно. Гиду отдельное спасибо, будем обращаться и не раз
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Пещеры»
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