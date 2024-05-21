Главные экскурсионные места в Майкопе

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Майкопе, цены от 7 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лаго-Наки: к вершине - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 400 за всё до 3 чел.
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80007 600 за всё до 2 чел.
На Мезмай к орлиной полке - «1000 метров над уровнем моря»
Индивидуальная
7 часов
На Мезмай к орлиной полке - «1000 метров над уровнем моря»
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
7 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
  • В
    Виктор
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Спасибо за экскурсию и гида!
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
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    маршрут, чтобы мы успели в горы до дождя. В поездке беседа строилась непринуждённо, на наши вопросы Александр отвечал с удовольствием и подробно. Насладилась видами и воздухом гор, сделали прекрасные фото. Отдельное спасибо команде Трипстер, уже не первый раз находим здесь интересные экскурсии

    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
  • А
    Асия
    18 апреля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Мы гости вашего города, из Татарстана. С большим удовольствие хочу оставить свой отзыв по экскурсии. Нашим гидом в это день
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    был Александр, очень грамотный, приятный молодой человек! Много и интересно рассказывал об истории Адыгеи, Майкопе, о населении… побывали в уникальном музее, необыкновенных вещей, прикоснулись к древнему дольмену… Мы просто влюбились в ваш заповедный и живописный край! Огромное спасибо вам за вашу любовь и заботу к родной земле!. . и за экскурсии!

  • Е
    Евгения
    15 апреля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Отличная экскурсия! Были с детьми 10 и 11 лет. Александр прекрасно находит общий язык с детьми, при этом обладает системными
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    знаниями (будучи историком по образованию). Легкий в общении, обаятельный рассказчик, Александр провел экскурсию на целый день по самым интересным локациям, плюс посоветовал нам места для будущих самостоятельных поездок. Однозначно рекомендуем! Спасибо, Александр)

  • Н
    Наталья
    7 января 2024
    «Плато Лаго-Наки + Азишская пещера» Индивидуальная экскурсия
    Интересная и познавательная экскурсия по очень красивым местам. Наш гид Александр - прекрасно рассказывает,знает много местных преданий и легенд, очень интересный собеседник и заботливый водитель. Огромное ему спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лаго-Наки: к вершине - на машине
  2. День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
  3. На Мезмай к орлиной полке - «1000 метров над уровнем моря»
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 9 400 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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