Горная Адыгея — уникальный природный комплекс, и я хочу познакомить вас с ним.
Здесь каждый найдёт занятие по душе: от спокойных прогулок по альпийским лугам в окружении заснеженных вершин до развлечений в экстрим-парке.
Мы побываем на лучших смотровых, прокатимся на канатной дороге, посетим Хаджохскую теснину и Азишскую пещеру. А в финале поднимемся на плато Лаго-Наки.
Описание экскурсии
- Развлекательный экстрим-парк «Мишоко» в горах
- Хаджохская теснина — живописный природный каньон в реке Белая
- Савранская канатная дорога в станице Даховской на хребте Уна-Коз (1100 м)
- Панорамные площадки с видами на Кавказский хребет и горы Большой и Малый Тхач, Тыбга, Чугуш
- Парящая беседка над пропастью — обзорная площадка на высоте 1300 м
- «Остров любви» — смотровая с качелями, откуда открывается потрясающий вид на горы Адыгеи и хребет Азиш-тау (идти пешком 700 метров)
- Азишская пещера и её достопримечательности
- Плато Лаго-Наки, подъём на скалу Утюг, природный грот в скале
Во время экскурсии вас ждут рассказы об истории, традициях и легендах Адыгеи.
Примерный тайминг
10:00 — выезд
10:40 — экстрим-парк
12:20 — Хаджокская теснина
13:30 — Савранская канатная дорога + смотровые площадки
15:00 — Азишская пещера
16:00 — Лаго-Наки
17:00 — отправление назад
Организационные детали
- Поедем на легковом автомобиле Lada Vesta или минивэне Honda Stepwgn
- Возьмите с собой воду и перекус
- Отдельно оплачивается канатная дорога — 800 ₽ взрослый, 500 ₽ детский, Азишская пещера — 700 ₽ взрослый, 500 ₽ детский, а также по желанию обед и развлечения в экстрим-парке — актуальную стоимость можно посмотреть на официальном сайте
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Майкопе
Я вaш пepcональный и квалифицированный гид-проводник по Pеcпублике Адыгея и Краснодарскому кpаю! Предлагаю автоэкскурсии, пешие прогулки, джип-туры и рафтинг.
