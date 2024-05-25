Познавательные экскурсии на природе в Майкопе

Найдено 5 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Майкопе, цены от 3 600 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рад знакомству, город Майкоп
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 10:00
10 июня в 11:00
40003 600 за всё до 4 чел.
Лаго-Наки: к вершине - на машине
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лаго-Наки на внедорожнике: уникальное путешествие из Майкопа
Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
«Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
9 400 за всё до 3 чел.
День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
День для себя в Майкопе: Азишская пещера и плато Лаго-Наки
Погрузитесь в мир природных чудес Майкопа с экскурсией к Азишской пещере и восхождением на Лаго-Наки
«Это место признано памятником природы»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
80007 600 за всё до 2 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
«Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
Заповедник Гузерипль + Савранская канатная дорога
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Заповедник Гузерипль + Савранская канатная дорога
Начало: Майкоп
«В вольерном комплексе Вы увидите: диких лесных котов, волков, благородных и пятнистых оленей, других диких животных, узнать любопытные факты из их жизни в природе»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Экскурсию проводила Юлия Петрасовна. Она просто великолепный рассказчик. Много интересныой истории, интересный маршрут. Очень комфортно было идти и слушать
    Экскурсию проводила Юлия Петрасовна. Она просто великолепный рассказчик. Много интересныой истории, интересный маршрут. Очень комфортно былоЭкскурсию проводила Юлия Петрасовна. Она просто великолепный рассказчик. Много интересныой истории, интересный маршрут. Очень комфортно былоЭкскурсию проводила Юлия Петрасовна. Она просто великолепный рассказчик. Много интересныой истории, интересный маршрут. Очень комфортно было
  • И
    Илья
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Отличная экскурсия, проведённая Дмитрием. Комфортный автомобиль, чистый салон. Добрались до Лаго-Наки, неописуемо красота. Пихтовый бор обязателен к помещению. Там можно залипать несколько часов. С погодой увы не повезло, что однако не испортило настроение
  • В
    Виктор
    21 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Спасибо за экскурсию и гида!
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Спасибо организаторам и экскурсоводу. Замечательный город: чистый, интересный и увлекательный.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой, поэтому Александр предложил перстроить
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    маршрут, чтобы мы успели в горы до дождя. В поездке беседа строилась непринуждённо, на наши вопросы Александр отвечал с удовольствием и подробно. Насладилась видами и воздухом гор, сделали прекрасные фото. Отдельное спасибо команде Трипстер, уже не первый раз находим здесь интересные экскурсии

    Приехали в Адегею на выходные. По совету друзей решили посетить Лаго-Наки и пещеру. Погода была дождливой
  • Н
    Надежда
    19 мая 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    С большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории Адыгеи, Майкопе и его населении.
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    Неспешно прогулялись по очень зеленому, чистому и уютному Майкопу. Большое спасибо вам за вашу любовь к родному краю, его традициям и конечно же за экскурсию!

    С большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории АдыгеиС большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории АдыгеиС большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории АдыгеиС большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории АдыгеиС большим удовольствием сходили на экскурсию к Дмитрию! Много нового и интересно узнали об истории Адыгеи
  • Л
    Людмила
    4 мая 2024
    Лаго-Наки: к вершине - на машине
    Прекрасная экскурсия, эрудированный гид и просто приятный в общении человек. Все понравилось! Спасибо!!!!
  • А
    Асия
    18 апреля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Мы гости вашего города, из Татарстана. С большим удовольствие хочу оставить свой отзыв по экскурсии. Нашим гидом в это день
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    был Александр, очень грамотный, приятный молодой человек! Много и интересно рассказывал об истории Адыгеи, Майкопе, о населении… побывали в уникальном музее, необыкновенных вещей, прикоснулись к древнему дольмену… Мы просто влюбились в ваш заповедный и живописный край! Огромное спасибо вам за вашу любовь и заботу к родной земле!. . и за экскурсии!

  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    «Горный Монастырь + Канатная дорога» Индивидуальная экскурсия
    Это была уже 4 экскурсия которую мы бронировали через спутник. Очень удобно когда можно забронировать за ранее, и не волноваться
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    и суетиться по приезду на место отдыха. Отдельно хочу отметить и поблагодарить нашего Экскурсовода Александра. Он сделал все, чтоб нам ещё раз захотелось побывать в этих прекрасных местах Адыгеи!

  • Е
    Евгения
    15 апреля 2024
    День для себя: прогулка к Азишской пещере и подъём на Лаго-Наки
    Отличная экскурсия! Были с детьми 10 и 11 лет. Александр прекрасно находит общий язык с детьми, при этом обладает системными
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    знаниями (будучи историком по образованию). Легкий в общении, обаятельный рассказчик, Александр провел экскурсию на целый день по самым интересным локациям, плюс посоветовал нам места для будущих самостоятельных поездок. Однозначно рекомендуем! Спасибо, Александр)

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Рад знакомству, город Майкоп
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  4. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  5. Заповедник Гузерипль + Савранская канатная дорога
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в июне 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 600 до 9 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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