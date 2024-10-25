2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
«А еще познакомитесь с адыгской культурой»
4 ноя в 11:00
5 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
«И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лаго-Наки»
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
9 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Азишская пещера - плато Лаго-Наки» из Майкопа
Индивидуальный трансфер в Майкопе - это уникальная возможность посетить природные и культурные достопримечательности, наслаждаясь комфортом и удобством
Начало: Майкоп
«Большая обзорная экскурсия по Адыгее с посещением нагорья Лаго-Наки – это уникальная возможность прикоснуться к красоте девственной природы и богатой культуре этого удивительного региона»
Расписание: Ежедневно
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья25 октября 2024Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝
- ООксана27 сентября 2024Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
- ММарина26 сентября 2024Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
- ААлександр26 сентября 2024Увлекательная экскурсия по Майкопу с гидом Дмитрием. За 2 часа прошлись по главным улицам города и осмотрели наиболее интересные объекты
- ТТатьяна26 сентября 2024Зкскурсию провела Ольга. Очень интересно и позновательно. Шикарный математический парк, интересная история и традиции народа, красивый вид на горы и великолепная понорама города со смотровой площадки.
- ЮЮлия14 сентября 2024Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Увидеть самое сердце Адыгеи- великолепные пейзажи гор, лесов, каньона реки Белой, встретить восходящее солнце в
- ММарина19 сентября 2022Осенние каникулы в горахПрекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
- ННина23 августа 2022Осенние каникулы в горахАдыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
- ССемен16 августа 2022Осенние каникулы в горахВсе тоже хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Майкопа нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Майкопе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024