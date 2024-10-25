Обзорные и познавательные экскурсии Майкопа

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Майкопе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Рад знакомству, город Майкоп
Пешая
62 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рад знакомству, город Майкоп»: путешествие в сердце Адыгеи
Исследуйте Майкоп в компании опытного гида: исторические улицы, архитектурные шедевры и тайны адыгской культуры
Начало: На центральной площади им. Ленина
«А еще познакомитесь с адыгской культурой»
4 ноя в 11:00
5 ноя в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Индивидуальная экскурсия в Майкопе: поднимемся на высоту 1000 метров, чтобы встретить рассвет и насладиться видами горных долин
Начало: В Майкопе
«И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лаго-Наки»
Завтра в 07:00
4 ноя в 07:00
9 000 за всё до 3 чел.
Мульти-путешествие: Большая обзорная экскурсия по Адыгее
13 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия «Азишская пещера - плато Лаго-Наки» из Майкопа
Индивидуальный трансфер в Майкопе - это уникальная возможность посетить природные и культурные достопримечательности, наслаждаясь комфортом и удобством
Начало: Майкоп
«Большая обзорная экскурсия по Адыгее с посещением нагорья Лаго-Наки – это уникальная возможность прикоснуться к красоте девственной природы и богатой культуре этого удивительного региона»
Расписание: Ежедневно
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    25 октября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Отличная экскурсия! Хорошо выстроен маршрут, узнали историю Майкопа, зданий, построенных в разное время, много интересных фактов и историй из жизни людей в прошлом и настоящем. Время пролетело незаметно. Майкоп - ♥️. Дмитрий, спасибо! 🤝
  • О
    Оксана
    27 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
    Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!Все очень понравилось! Ездили с ребенком 5 лет. Остались лучшие впечатления!
  • М
    Марина
    26 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Огромная благодарность Елене за экскурсию! Ее вовлеченность, любовь к региону и своей работе, чуткость к пожеланиям гостей не оставляет равнодушным.
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    Максимально охватили все интересные и красивые объекты с учетом времени года и погоды. А кофе с красивейшими видами Адыгеи навсегда останется в наших сердцах! Однозначно рекомендуем!

  • А
    Александр
    26 сентября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Увлекательная экскурсия по Майкопу с гидом Дмитрием. За 2 часа прошлись по главным улицам города и осмотрели наиболее интересные объекты
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    - как исторические достопримечательности, так и объекты современного быта. Дмитрий рассказал много интересного про историю города, его знаменитых уроженцев и жителей, современный быт горожан, а также отдельных заслуживающих внимания объектах, после чего дал рекомендации относительно дальнейшего времяпровождения. Очень понравилась экскурсия (включая предложенный маршрут), рассказ гида Дмитрия и сам город Майкоп.

  • Т
    Татьяна
    26 сентября 2024
    Рад знакомству, город Майкоп
    Зкскурсию провела Ольга. Очень интересно и позновательно. Шикарный математический парк, интересная история и традиции народа, красивый вид на горы и великолепная понорама города со смотровой площадки.
  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
    Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Увидеть самое сердце Адыгеи- великолепные пейзажи гор, лесов, каньона реки Белой, встретить восходящее солнце в
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    горах, и просто пообщаться с замечательным человеком Еленой за чашечкой дымящегося в турке кофе- это настоящий отдых для души и сердца! Очень рекомендую всем эту экскурсию.

    Экскурсия заслуживает самой высокой оценки. Увидеть самое сердце Адыгеи- великолепные пейзажи гор, лесов, каньона реки Белой
  • М
    Марина
    19 сентября 2022
    Осенние каникулы в горах
    Прекрасная организация тура, отличные условия проживания, великолепная кухня. Отдельная благодарность всем гидам
  • Н
    Нина
    23 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Адыгея покорила нас своей невероятной красотой, и необычными, авантюрными походами! Огромное спасибо за прекрасные походы и экскурсии. С каждым днем они
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    были интереснее и увлекатеьнее. Ваши инструкторы научили нас быть смелыми, сильными, настойчивыми. Спасибо Марии, Надежде, Сергею, Анастасии, Василию и Константину. Они молодцы. Особою благодарность нужно выразить Евгению. Именно он заботился о том, чтобы наши походы с каждым днем становились всё лучше. Забота о нас чувствовалась везде. Завтраки, обеды и ужины выше всяких похвал!! Глэмпинг "Горный" - это туристический рай!! Успехов вам в вашем труде на благо нас, туристов!!

  • С
    Семен
    16 августа 2022
    Осенние каникулы в горах
    Все тоже хорошо

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майкопе
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Рад знакомству, город Майкоп
  2. Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
  3. Мульти-путешествие: Большая обзорная экскурсия по Адыгее
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в ноябре 2024
Сейчас в Майкопе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Изучение достопримечательностей города Майкопа нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Майкопе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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