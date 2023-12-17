Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Мы заедем на высоту 1000 метров, и пока вы будете наблюдать, как просыпается мир, я сварю для вас ароматный кофе в турке.
Также мы посетим несколько смотровых площадок — с небесными качелями, инсталляциями и невероятными панорамами.
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…
Пока вы будете наблюдать за этой мистерией, я сварю для вас ароматный кофе в турке. И расскажу, почему так важен ритуал наблюдения за восходом солнца, а также о древнем хеттском боге Истанусе и его святилище. Вы узнаете, какие подношения солнцу делали в древности адыги, как выглядела богиня Мириам и другие малоизвестные факты.
Затем отправимся по живописной дороге выше в горы. Первая остановка — смотровая «Сибирь». Снизу будет труднодоступное ущелье с девственными лесами. А на горизонте вы увидите плато Лагонаки и красавца Оштена.
Следующая смотровая — «Остров любви». Тут и небесные качели, и скамеечки, и инсталляции на фоне гор. Миллион поводов сделать красивые фотографии!
И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лагонаки. Здесь настолько красиво и спокойно, что кажется, будто время остановилось. Всё стало гармонично. Не нужно никуда спешить и торопиться — ведь ты уже все нашёл!
Если захотите, также можем включить в маршрут посещение Большой Азишской пещеры.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Fit
- В программу включён небольшой треккинг (4-5 км). Но не переживайте: маршрут несложный и подходит для участников с любой физической подготовкой.
- Экскурсия начинается в 6 утра и рассчитана на целый день, поэтому рекомендую взять с собой воду и перекус. Также при желании вы можете пообедать в кафе с местной кухней.
- Отдельно оплачивается вход в Большую Азишскую пещеру (по желанию) — 700 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в посёлоке Каменномостский
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.