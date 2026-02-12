Часто ли вы видите одно из величайших чудес — восход солнца? Я приглашаю вас провести незабываемый день в горах, начав его с первыми лучами. Мы заедем на высоту 1000 метров, и пока вы будете наблюдать, как просыпается мир, я сварю для вас ароматный кофе в турке. Также мы посетим несколько смотровых площадок — с небесными качелями, инсталляциями и невероятными панорамами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…

Пока вы будете наблюдать за этой мистерией, я сварю для вас ароматный кофе в турке. И расскажу, почему так важен ритуал наблюдения за восходом солнца, а также о древнем хеттском боге Истанусе и его святилище. Вы узнаете, какие подношения солнцу делали в древности адыги, как выглядела богиня Мириам и другие малоизвестные факты.

Затем отправимся по живописной дороге выше в горы. Первая остановка — смотровая «Сибирь». Снизу будет труднодоступное ущелье с девственными лесами. А на горизонте вы увидите плато Лаго-Наки и красавца Оштена.

Следующая смотровая — «Остров любви». Тут и небесные качели, и скамеечки, и инсталляции на фоне гор. Миллион поводов сделать красивые фотографии!

И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лаго-Наки. Здесь настолько красиво и спокойно, что кажется, будто время остановилось. Всё стало гармонично. Не нужно никуда спешить и торопиться — ведь ты уже все нашёл!

Если захотите, также можем включить в маршрут посещение Большой Азишской пещеры.

Организационные детали