Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея

Индивидуальная экскурсия в Майкопе

Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами

Часто ли вы видите одно из величайших чудес — восход солнца? Я приглашаю вас провести незабываемый день в горах, начав его с первыми лучами.

Мы заедем на высоту 1000 метров, и пока вы будете наблюдать, как просыпается мир, я сварю для вас ароматный кофе в турке.

Также мы посетим несколько смотровых площадок — с небесными качелями, инсталляциями и невероятными панорамами.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
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Описание

Что вас ожидает

Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…

Пока вы будете наблюдать за этой мистерией, я сварю для вас ароматный кофе в турке. И расскажу, почему так важен ритуал наблюдения за восходом солнца, а также о древнем хеттском боге Истанусе и его святилище. Вы узнаете, какие подношения солнцу делали в древности адыги, как выглядела богиня Мириам и другие малоизвестные факты.

Затем отправимся по живописной дороге выше в горы. Первая остановка — смотровая «Сибирь». Снизу будет труднодоступное ущелье с девственными лесами. А на горизонте вы увидите плато Лагонаки и красавца Оштена.

Следующая смотровая — «Остров любви». Тут и небесные качели, и скамеечки, и инсталляции на фоне гор. Миллион поводов сделать красивые фотографии!

И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лагонаки. Здесь настолько красиво и спокойно, что кажется, будто время остановилось. Всё стало гармонично. Не нужно никуда спешить и торопиться — ведь ты уже все нашёл!

Если захотите, также можем включить в маршрут посещение Большой Азишской пещеры.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Fit
  • В программу включён небольшой треккинг (4-5 км). Но не переживайте: маршрут несложный и подходит для участников с любой физической подготовкой.
  • Экскурсия начинается в 6 утра и рассчитана на целый день, поэтому рекомендую взять с собой воду и перекус. Также при желании вы можете пообедать в кафе с местной кухней.
  • Отдельно оплачивается вход в Большую Азишскую пещеру (по желанию) — 700 руб. /взрослый, 300 руб. /детский

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в посёлоке Каменномостский
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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