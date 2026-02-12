Мы поднимемся на машине на высоту 1000 метров над уровнем моря и посмотрим, как из-за гор медленно поднимается солнечный шар и заливает лучами горные долины, ущелья, поля…
Пока вы будете наблюдать за этой мистерией, я сварю для вас ароматный кофе в турке. И расскажу, почему так важен ритуал наблюдения за восходом солнца, а также о древнем хеттском боге Истанусе и его святилище. Вы узнаете, какие подношения солнцу делали в древности адыги, как выглядела богиня Мириам и другие малоизвестные факты.
Затем отправимся по живописной дороге выше в горы. Первая остановка — смотровая «Сибирь». Снизу будет труднодоступное ущелье с девственными лесами. А на горизонте вы увидите плато Лаго-Наки и красавца Оштена.
Следующая смотровая — «Остров любви». Тут и небесные качели, и скамеечки, и инсталляции на фоне гор. Миллион поводов сделать красивые фотографии!
И под конец маршрута заедем на обзорную площадку «Сосны» с видом на плато Лаго-Наки. Здесь настолько красиво и спокойно, что кажется, будто время остановилось. Всё стало гармонично. Не нужно никуда спешить и торопиться — ведь ты уже все нашёл!
Если захотите, также можем включить в маршрут посещение Большой Азишской пещеры.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda Fit
В программу включён небольшой треккинг (4-5 км). Но не переживайте: маршрут несложный и подходит для участников с любой физической подготовкой.
Экскурсия начинается в 6 утра и рассчитана на целый день, поэтому рекомендую взять с собой воду и перекус. Также при желании вы можете пообедать в кафе с местной кухней.
Отдельно оплачивается вход в Большую Азишскую пещеру (по желанию) — 700 руб. /взрослый, 300 руб. /детский
С вами будет гид-фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Майкопе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 176 туристов
Мы — команда гидов, влюблённых в Адыгею до глубины души. Для нас этот край — не просто работа и не просто красивые горы. Это место силы, где даже ветер наполняет свободой.
Приглашаем вас в гости с настоящим кавказским гостеприимством. А главной наградой для нас станут ваши улыбки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Тимофеева
Восходящее солнце в феврале 🌅 поистине прекрасно.
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Вероника
Хочу поблагодарить Елену за прекрасную майскую поездку. Путь в адыгейские горы был комфортным и безопасным, гид показал много красивых мест и, даже не смотря на то, что день был облачный, читать дальшеуменьшить
пейзажи всё равно приятно удивляли своей красотой. Пили чай в местечке с прекрасным видом, делали атмосферные фотографии. Встреча рассвета была особенно прекрасна. Кроме того, что меня возили по красивым местам, мне также рассказали довольно много интересного про Адыгею. Было очень приятно послушать и пообщаться с Еленой. Подойдет тем, кто хочет отдохнуть душой, запечатлеть красоты Адыгеи и узнать об этом регионе чуть больше. Рекомендую.
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Алла
отличный гид. интересная экскурсия. можно сказать все включено. было сложно, снежно, но план максимум был выполнен.
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Ольга
Экскурсия понравилась очень, Елена показала все красоты Адыгеи, сделала отличные фото и видео, буду ещё приезжать и на экскурсию только с Еленой!!!
+2
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Наталья
Незабываемая экскурсия! Мы будем всегда помнить рассвет в горах Кавказа. Никогда в жизни я не видела ничего подобного. Прекрасные луга в горах и диск прекрасного светила, которое встречает новый день, читать дальшеуменьшить
дарит нам ощущение ценности каждого дня! Елена и Евгений приготовили чудесный кофе и уютный, вкусный завтрак. Прогулка до грота - это дивный опыт. Лес на Кавказе совсем другой, подъем был очень даже посильный, а особенный момент с проникновением в грот так просто вызвал восторг лично у меня, я смогла, я справилась. После с Евгением посетили смотровую у Азишской пещеры и саму пещеру. Это восторг, я всем рекомендую. Много пещер видела в своей жизни, но каждая - особенная. В поездке увидели плато Лаго-Наки, невероятных белок Кавказа и парящую беседку на смотровой площадке у ресторана "Сибирь". Всем, всем, всем советую! Елена и Евгений, от души спасибо!
+1
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Оксана
Все было настолько прекрасно, запомнился каждый момент нашей поездки, Елена прекрасный гид, видно, что любит свою работу. Очень внимательно относится к каждому человеку из экскурсионной группы. Спасибо за незабываемые ощущения читать дальшеуменьшить
при встрече рассвета в горах, этот чудесный утренний кофе я буду вспоминать очень долго, наверное как и все остальные участники нашей поездки…. спасибо Леночка за эту экскурсию по самым красивейшим местам Адыгеи
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