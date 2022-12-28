Термальные источники в Адыгее
Вас ждет пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина», где вы увидите всю мощь природной стихии и познакомитесь с некоторыми представителями животного мира Кавказа, реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами, узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и услышите историю создания адыгейских сыров.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Посещение Хаджохской теснины и купание в геотермальных источниках
14:30 Заезд, расселение, знакомство с инструктором.
Обед.
15:00 Пешеходная экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина».
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Конная прогулка и реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами. Геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (доп. плата).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Реликтовое ущелье Мишоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы — смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мишоко.
Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.
Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию, можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте).
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго, геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду.
14:00 Обед.
15:00 Посещение термальных источников (3 часа).
19:00 Посиделки.
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь, музеи "Паноптикум", "Сад камней" и геотермальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
«Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Экскурсия на плато «Лаго-Наки», Большая Азишская пещера, сырная дегустация
9:00 Завтрак
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры — уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16.00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18.00 Возвращаемся на базу.
19.00 Праздничный ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю, успешно прошедшему тур.
Отъезд
09:00 Завтрак.
10:00 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/БО «Горная Слобода»/ ТБ “Горная”
|2-х, 3-хместное размещение
|39 000
|Доплата за одноместное размещение
|12 000
Варианты проживания
Мини-гостиница «Турбаза Активация»
Мини-гостиница «Турбаза Активация» с принадлежностями для барбекю, бесплатным Wi-Fi и бесплатной частной парковкой находится в поселке Каменномостский.
В распоряжении гостей номера с платяным шкафом, телевизором с плоским экраном, холодильником и собственной ванной комнатой.
На территории базы открыт бассейн, зона джакузи, детская зона и гидромассаж.
В бассейне установлена современная очистка воды, включающая фильтр жесткой очистки, песчаный фильтр, станцию обеззараживания хлором и ультрафиолетовым излучением.
Турбаза «Горная»
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лагонаки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
БО «Горная Слобода»
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы в день заезда и в день выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, походы по Адыгее
- Посещение геотермальных источников по программе
- Баня (по предварительной записи на месте)
- Что не входит
- Ж/д, авиа, автобусные билеты до г. Краснодар и обратно
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина — 500 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) — 200 руб., до 7 лет бесплатноконная прогулка (2-х часовая) — 1 500 руб. /чел. троллей (по желанию) — 1 500 руб. /чел. водопады Руфабго — 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) — 200 руб. музей «Паноптикум» — 150 руб. /чел. музей «Сад камней» — 100 руб. /чел. посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) — 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры — 200 руб., до 5 лет бесплатноАзишская пещера — 600 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) — 300 руб., до 7 лет бесплатно.
- Хаджохская теснина — 500 руб. /взр., детский (от 7 до 13 лет) — 200 руб., до 7 лет бесплатно
- Конная прогулка (2-х часовая) — 1 500 руб. /чел.
- Троллей (по желанию) — 1 500 руб. /чел.
- Водопады Руфабго — 500 руб. /взр., детский (от 5 до 15 лет) — 200 руб.
- Музей «Паноптикум» — 150 руб. /чел.
- Музей «Сад камней» — 100 руб. /чел.
- Посещение термальных источников сверхпрограммы (по желанию) — 400 руб. /взр., дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры — 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Азишская пещера — 600 руб. /взр. детский (от 7 до 14 лет) — 300 руб., до 7 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- рюкзак на 20-25 литров.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие скидки есть в туре?
Для детей до 5-ти лет — бесплатно, без претензий на услуги.
Пенсионерам и детям до 14 лет — скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
- Как организовано питание в туре?
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
- Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
- Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
- Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
- Как организован трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 11:00;
2. Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье:
— с 10:00 до 12:00;
— с 15:00 до 16:00;
3. Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье:
— с 14:00 до 15:30;
— с 16:00 до 17:30;
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
- 4000 руб. — с/до ж/д вокзала Краснодара;
- 1500 руб. — с/до вокзала Майкопа;
- 6000 руб. — с/до Аэропорта Ставрополь;
- 7500 руб. — с/до Аэропорта Минеральные воды
- Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.