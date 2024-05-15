Майские выходные в горах Адыгеи

Проведите майские праздники в горной Адыгее! Вас ждут альпийские луга, термальные источники, вкусная кухня и настоящая атмосфера приключения — без сложных маршрутов, но с максимумом впечатлений.

Вы пройдете по плато Лаго-Наки
с видами на Оштен и Фишт, исследуете Гранитный каньон и самый большой дольмен Западного Кавказа, а также водопады Руфабго и Хаджохскую Теснину. Это будет путешествие с вечерними посиделками у костра и шашлыками. Вы сможете насладиться великолепной природой, чистым воздухом и общением с новыми людьми.

5
2 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие

Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.

В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!

2 день

Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход!

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин.

В 20:00 ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.

3 день

Гранитный каньон, дольмен, горячие источники

Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон.

Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски.

Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа.

Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление.

Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.

Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.

Мы едем на горячие источники.

Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука — всё это отличное завершение хорошего дня!

4 день

Маршрут в ущелье реки Руфабго

После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе — ГАЗ 66.

Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.

Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного — с диких мест водопадов Руфабго.

Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты — «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.

На маршруте устроим пикник.

Хаджохская теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня.

По желанию туристов и, исходя из погодных условий, возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.

5 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

10:00 Трансфер в Краснодар / Минеральные Воды (доп. плата).

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха.

Детям до 16 лет предоставляется скидка — 10%.

Варианты проживания

База «Формула активного отдыха»

4 ночи

На территории обустроена парковка, кафе, мангальные зоны, беседки.

На базе отдыха есть возможность 2-, 3-, 4-местного размещения. В случае запроса на одноместное размещение стоимость тура пересчитывается.

Все номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Во всех номерах есть постельные принадлежности, полотенца, мыло для рук.

База расположена в горной местности, электричества здесь нет, все работает на генераторах, поэтому возможны технические перерывы работы электростанции с 00:00 до 06:00.

В номерах нет чайников и фенов, т. к. электростанция не выдерживают в качестве доп. нагрузки единовременное включение 3-4 фенов/чайников. Но на ресепшене всегда можно взять фен во временное пользование, а в кафе заказать чай, кофе.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание:1-й день - ужинсо 2-го по 4-й день - трёхразовое питание5-й день - завтрак пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра)
  • Активная программа
  • Услуги инструкторов
  • Аренда необходимого снаряжения
  • Входные платы на все объекты по программе
  • Внутримаршрутный транспорт
  • Посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Групповой трансфер (от 3-х человек по запрашиваемому направлению): г. Краснодар - база размещения / база размещения - г. Краснодар - 5000 руб. /чел в обе стороны г. Минеральные Воды - база размещения / база размещения - г. Минеральные Воды - 6000 руб. /чел в обе стороны
  • Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-й километр, 13
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • медицинские препараты для индивидуальных нужд;
  • документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении.

Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:

  • обувь:
    • удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой! Первая пара – высокие непромокаемые ботинки (если есть треккинговые ботинки, лучше взять их). Вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
    • резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
  • одежда. Весной лучше взять спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
    • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
    • жилетка пуховая или флисовая – по желанию (для ранней весны);
    • дождевик (пончо плотный);
    • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
    • флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
    • комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой, для ранней весны очень актуально);
    • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт.;
    • брюки спортивные легкие (обязательно!);
    • носки (1 термоноски и 2-3 пары обычных);
    • купальный костюм (для термальных источников).
  • головной убор:
    • для ранней весны рекомендуем взять шапку, а также шарф или флисовый гейтер (бафик) – закрыть горло и шею, перчатки;
    • на солнечную погоду – кепка/панама (! обязательно с козырьком).

Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
  • туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега. (ориентировочная стоимость 800-1000 руб.);
  • гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
  • многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию);
  • солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.

Для прохождения активной части туров предоставляется все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная страховка в стоимость тура не включена. По желанию вы можете приобрести ее на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что нужно знать о трансфере?

Вы можете воспользоваться нашим объединённым трансфером (комфортабельный минивэн, автобус):

  • аэропорт г. Краснодар – база размещения – аэропорт г. Краснодар:
    • сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта;
    • обратный трансфер – отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 16:00).
      Стоимость группового трансфера – 5000 руб. /чел в обе стороны.
  • аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды:
    • сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта;
    • обратный трансфер – отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 17:00).
      Стоимость группового трансфера – 6000 руб. /чел в обе стороны

* Групповой трансфер организуется при сборе группы от 3-х человек по запрашиваемому направлению, при меньшем количестве заявок, можем организовать индивидуальный трансфер ко времени прибытия/отправления.

Если вы хотите добраться самостоятельно, то мы подскажем как.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий возможна замена маршрутов.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Д
Дарья
15 мая 2024
Тур очень комфортный. Проживание в номерах со всеми удобствами, единственное, домики деревянные и слышимость высокая.
Питание с элементами местной кухни, очень вкусное и сытное.
Вечером костер, шашлыки, интерактивная игра командами.
По нагрузке в
активной части - если совсем нет подготовки, то будет достаточно интенсивно, а если физическая форма хорошая, то по ощущениям как длительная прогулка по горам. В соседней группе справлялись даже 8-летние мальчишки.

И
Ирина
10 мая 2024
Потрясающий тур! Масса впечатлений и непередаваемых эмоций! Замечательная команда, очень душевные ребята! Огромная благодарность за такое незабываемое путешествие!

Тур входит в следующие категории Майкопа

Похожие туры на «Майские выходные в горах Адыгеи»

Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Пешая
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Летний экскурсионный тур по Адыгее. Сокращенный маршрут
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
12 апр в 10:00
19 апр в 10:00
от 36 600 ₽ за человека
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Пешая
Конные прогулки
Конные туры
На микроавтобусе
8 дней
3 отзыва
Едем в горы Адыгеи. Экскурсии и приключения для всей семьи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
от 72 500 ₽ за человека
Выходные в Адыгее
Пешая
На автобусе
Конные прогулки
Конные туры
5 дней
3 отзыва
Выходные в Адыгее
Начало: Республика Адыгея, Майкопский район, А-159, 13-кил...
11 апр в 10:00
18 апр в 10:00
48 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
На автобусе
4 дня
4 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
3 июн в 10:00
10 июн в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Майкопе
Все туры из Майкопа