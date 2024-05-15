2 день

Маршрут по плато Лаго-Наки

После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут.

В этот день идём в настоящий поход!

Он пройдет по территории заповедника, в зоне альпийских лугов.

Наш путь лежит через Каменное море.

Впереди — бескрайний простор плато с карстовыми воронками и белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.

Маршрут не требует специальной подготовки — это несложный треккинг!

Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин.

В 20:00 ждем вас у костра, будем вместе жарить шашлыки, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.

