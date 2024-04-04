Мы приглашаем вас в увлекательное приключение и предлагаем оценить натуральную национальную кухню и расслабляющее действие термальных источников.
мар
мар
мар
мар
мар
апр
апр
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в горную Адыгею
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен
Завтракаем и отправляемся на маршрут.
По пути заезжаем на смотровую площадку с панорамой на 360 градусов.
Вид с высоты птичьего полета – отличное начало хорошего дня!
С этого места легко представить рассказанную историю о живших здесь народах в минувшие времена.
Спускаемся в Гранитный каньон, он покоряет своими размерами и необыкновенной красотой.
Проходим к воде, где горная река зажата каменными гигантами.
Прогулка здесь – особое удовольствие!
Далее познавательная экскурсия к мегалитическому дольменному комплексу.
Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
После маршрута возвращаемся на базу.
Вечером, после ужина, ждем вас в нашем уютном кафе, где можно пообщаться с новыми знакомыми, послушать музыку, поиграть в настольные игры или дружно попеть песни под гитару.
В общем, хорошо провести вечер в приятной компании!
Прогулка по ущелью Мешоко, Черный шум, Хаджохская Теснина, конный маршрут
Автотранспортом группу доставят к началу маршрута (20 км.).
Наше путешествие начинается с Хаджохской Теснины – места, где река Белая пробивается к равнине сквозь узкий каньон.
Идем к Черному шуму (пляж на реке Белой).
Экскурсия не займет много времени (около 1 часа), но даст представление о том, что такое каньон горной реки.
Здесь на отвесных, почти совсем голых известняковых стенах, виднеются многочисленные ниши, вымытые стремительным потоком.
Очень впечатляет!
После прогулки, переезжаем к ущелью Мешоко.
Мы пройдем по каньону реки, по его каменным уступам, валунам, проходам, где каждый раз «скальный мешок» замыкается красивым водопадом, с чистой, но нехолодной водой.
Здесь есть полный набор достопримечательностей: пещеры, скалы, гроты, водопады и даже стоянка древнего человека!
По окончании маршрута – перекус на самой живописной панорамной точке ущелья Мешоко.
После обеда совершим неспешную конную прогулку.
Вид только что пройденного ущелья сверху, послушная лошадка под вами – замечательно!
Возвращение на базу.
Ужин.
Лесная прогулка в высокогорье, геотермальные источники
До ущелья Желоб (1700 метров над уровнем моря) едем на микроавтобусе.
Поднимаемся на смотровую точку, откуда открываются роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров… от всего этого захватывает дух!
Далее, нам предстоит прогулка над Курджипским ущельем.
Добравшись до самых диких и красивейших мест, среди огромных замшелых пихт, устраиваем горячий привальный перекус, разводим костер.
Он окажется необыкновенно вкусным и желанным, а наличие местного горячительного в качестве дегустации, придаст нашей трапезе нотку праздника.
Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться в самые интересные места.
На обратном пути делаем остановку на местном рыночке, продегустируем адыгейские сыры и напитки, а также купим сувениры.
Возвращение на базу, ужин.
Вечером «подогреваем» свои эмоции в горячих термальных источниках.
Самое время сравнить закат на равнине с горными видами минувшего дня.
Мягкое и расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука – все это отличное завершение хорошего дня!
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар/Минеральные Воды.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко. До новых встреч!
Проживание
База в горах "Формула активного отдыха".
GPS: 44.204653, 40.084384
Весомое отличие от других мест размещения, о котором должны знать гости — это местоположение. Наша база в горах – это новенькие коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15-ти км. Столько же до КПП Заповедника. Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки.
Наши гости говорят об особой атмосфере, царящей на базе отдыха. В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов. Наша горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
База в горах принадлежит туроператору, проводящему все активные мероприятия. Более того, все составляющие элементы активной программы: рафты, велосипеды, джипы, автобусы, снаряжение, горные приюты — собственность принимающего туроператора. Для наших гостей это означает отсутствие проблем, ожиданий, нестыковок, недопонимания, а также то, что вашим приключениям ничто не помешает!
Наша вкусная кухня — натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.
Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам. Организовать приятное времяпрепровождение поможет инструкторский состав, который так же как и гости, проживает на базе.
Варианты проживания
База «Формула активного отдыха»
База отдыха “Формула активного отдыха”– это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Они отлично вписываются в лесной пейзаж среднегорья Азишского хребта.
Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.
На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-4-й дни - трехразовое питание, 5-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструктора
- Аренда необходимого снаряжения
- Посещение термальных источников
- Конная прогулка (1 ч.)
- Входные платы на все объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
- Трансфер Краснодар / Минеральные Воды - база размещения
- Трансфер база размещения - Краснодар / Минеральные Воды
- Баня
- Шашлыки
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (! обязательно): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Обувь:
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой;
- первая пара - высокие непромокаемые ботинки (если есть треккиноговые ботинки, лучше взять их);
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
- весной берите спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды;
- для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая – по желанию (для ранней весны)
- дождевик (пончо плотный);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (Обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой) для ранней весны очень актуально!
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!), можно взять и шорты (если погода позволяет);
- носки (1 термоноски и 2-3 пары обычных);
- головной убор:
- для ранней весны рекомендуем взять шапку, а также шарф или флисовый гейтер (баффик) – закрыть горло и шею, перчатки;
- на солнечную погоду – кепка/панама (! обязательно с козырьком);
- купальный костюм (плавки или купальник) – для термальных источников.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10 %.
Дополнительные услуги
Групповые трансферы:
1) ж/д вокзал Краснодар-1 – база размещения – ж/д вокзал Краснодар-1.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15.00 ч).
Стоимость группового трансфера - 3000 руб/чел в обе стороны.
2) Аэропорт г. Минеральные Воды – база размещения – аэропорт г. Минеральные Воды.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 ч. на парковке аэропорта.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16.00 ч).
Стоимость группового трансфера - 4000 руб/чел в обе стороны.
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия / отправления:
- встреча в аэропорту г. Минеральные Воды - 9000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Краснодар - 6000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Армавир - 6000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Белореченск - 3000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Майкоп - 2000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек).
*Организация группового трансфера возможна при наборе группы от 3х человек.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо Вам, что предложили этот тур.
Огромное спасибо принимающей стороне за незабываемые впечатления. Евгению- за организацию процесса, Роману- за исключительный инструктаж и досуг, Лидии Алексеевне, Светлане- за вкуснейшие завтраки, обеды и ужины, Павлу- за исправность всего, что может сломаться, Палете- за охрану. Ну, и конечно, Адыгея- это то место, куда хочется возвращаться и возвращаться. Это не описать словами, ни одна фотография не передаст всех тех эмоций, ощущений от увиденного, прочувствованного. А значит, есть повод вернуться.