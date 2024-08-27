Мои заказы

Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осенью

За 8 дней вы насладитесь наиболее интересными видами активного отдыха: спуски по веревкам со скал, прохождение необорудованных пещер, конная прогулка, подъём по канатной дороге.

Сильные и яркие впечатления будут сочетаться с
расслабляющим оздоровительным купанием в геотермальных бассейнах с проточной кремниевой водой.

Посетите Хаджохскую теснину, выйдете на пешеходный маршрут и познакомитесь с природной архитектурой горного ущелья Руфабго, а также отправитесь к плато Лаго-Наки.

5
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осеньюФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осеньюФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мультиактивный отдых в Адыгее за 11 дней осеньюФото предоставлено ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
19
окт26
окт2
ноя9
ноя16
ноя23
ноя30
ноя

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Купание в геотермальном источнике

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых он организован, смотрите в «Важно знать».

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс. Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.

18:00–19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника 2 часа.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний. В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источникеПрибытие. Купание в геотермальном источнике
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ущелье ручья Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.

Посещение ущелья оплачивается отдельно — цена уточняется.

В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.

С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).

Обед — ланч-бокс.

19:00 Ужин.

Ущелье ручья РуфабгоУщелье ручья РуфабгоУщелье ручья РуфабгоУщелье ручья Руфабго
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свято-Михайловский монастырь

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий. Вход в кельи — 250 руб., детский 150 руб.

Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Вкусный обед.

Поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырьСвято-Михайловский монастырь
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты

08:00–10:00 Завтрак.

Живописная долина реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая. Доедем до поселка Гузерипль.

Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей и одно из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен. Заповедник и верёвочный парк оплачивается на месте.

14:00–15:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалитыВеревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Посетим Хаджохскую теснину. Вход оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.

Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. В теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

14:00 Вкусный обед. В этот день в меню блюда адыгейской кухни.

15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». Оплачивается отдельно — 300 руб., детский 150 руб.

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Вы сможете выбрать время прогулки от 30 мин до 2 часов. Панорамы хребтов Азиш-Тау и Уна-Коз.

Стоимость конной прогулки в руб:

  • 35 мин — 1 000;
  • 1 час — 1 400;
  • 1,5 часа — 1 900;
  • 2 часа — 2 500.

Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. Любуемся горными видами.

На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк за доп. плату.

19:00 Ужин.

Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснинаКонная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». Билет оплачивается отдельно — 300 руб., детский 200 руб.

На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Рельеф плато был сформирован 300 млн. лет назад волнами океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку

Обед — ланч-бокс.

Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры. При посещении пещер —приключения гарантированы!

На обратном пути заезжаем в большую оборудованную Азишскую пещеру. Вход оплачивается отдельно — 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.

Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.

19:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.

Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещераПлато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз

09:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. Подъемник оплачивается отдельно — 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб.

С хребта Уна-Козоткрывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-КозПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Свободный день

08:00–10:00 Завтрак.

Свободное время.

14:00–15:00 Обед.

19:00 Ужин.

После ужина поездка на геотермальный источник.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Гуамское ущелье

08:00–10:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.

Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Этот естественный каньон с высотой стен до 400 метров образовала река Курджипс.

По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. При желании вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде. Оплачивается отдельно — взрослый 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб.

Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс.

Прогулка по Гуамскому ущелью.

Обед — пикник. Возвращение на базу.

19:00 Ужин.

После ужина поездка на геотермальный источник.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Майкоп. Национальный музей. Рынок

08:00 Завтрак.

09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — Майкоп. Город имеет многовековую историю, и долгие годы считался историческим поселением.

В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе. Вход оплачивается отдельно — 300 руб.

Мы также заедем на городской рынок. На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.

15:00 Обед.

16:00 Поездка на геотермальный источник. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

19:00 Ужин.

Майкоп. Национальный музей. РынокМайкоп. Национальный музей. РынокМайкоп. Национальный музей. РынокМайкоп. Национальный музей. Рынок
Фотографии предоставлены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Отъезд

09:00 Завтрак.

11:00 Отъезд.

Проживание

Стоимость тура в руб. на 1 чел. при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином — 68 800;
  • гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная) — 68 800;
  • коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
    • номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 68 800;
    • 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 66 000;
  • гостевой дом «Горная Лаванда» — в номере ТВ, холодильник — 63 400;
  • гостиница «Графство Хаджох» улучшенный — в номере ТВ, холодильник — 61 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» стандарт — в номере ТВ, холодильник — 59 300;
  • гостевой дом «На Аминовской» в номере ТВ, холодильник — 58 000;
  • гостиница «Графство Хаджох» маленький номер с двумя раздельными кроватями, в номере ТВ, холодильник — 58 000;

Размещение в номерах от 4 человек:

  • номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 59 300;
  • гостевой дом «Деревянные коттеджи» — 58 000.

Варианты проживания

У горы

10 ночей

Расположен на окраине поселка Каменномостский, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

У горыУ горыУ горыУ горыУ горы

Замок Грёз

10 ночей

Двухуровневый коттедж. Внутри — единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

Внутри коттеджа чувствуется атмосфера настоящего старинного замка: кованная бронзовая люстра, свисающая на цепи, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.

В Замке:

  • 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
  • кресло-кровать (на внутреннем балконе);
  • 2-спальный диван (около камина);
  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
  • теплые полы;
  • электрочайник, посуда;
  • фен.

Возможность размещения до 5 человек.

Замок ГрёзЗамок ГрёзЗамок ГрёзЗамок Грёз

Аквариум

10 ночей

Коттедж включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Возможность проживания до 3 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
  • камин и тёплые полы;
  • холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.

2 -ой этаж, номер «Аквариум» (44 кв. м.) с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.

Возможность проживания до 6 человек. В номере:

  • санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
  • мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
  • фен и теплые полы.
АквариумАквариумАквариумАквариумАквариумАквариумАквариум

На Аминовской

10 ночей

Находится в 6 минутах ходьбы от основной территории базы. В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами. Санузел с душем в номере, ТВ, холодильник, электрочайник.

На АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа АминовскойНа Аминовской

Деревянные коттеджи

10 ночей

Представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.

1-комнатный коттедж:

  • одна комната;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • холодильник.

Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:

  • две комнаты;
  • холл;
  • санузел с душевой кабиной;
  • в каждой комнате 2 односпальных кровати;
  • спутниковое ТВ;
  • электрический чайник.
Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи

Горная Лаванда

10 ночей

Современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.

Горная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная ЛавандаГорная Лаванда

У ручья

10 ночей

Это место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В номерах имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.

Дом расположен рядом с горной рекой и Хаджохской тесниной. Поблизости есть кафе и рестораны. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.

У ручьяУ ручьяУ ручьяУ ручьяУ ручьяУ ручья

Графство Хаджох

10 ночей

Находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры.

Номерной фонд: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.

В гостинице вы можете заказать блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания. На территории гостиницы вы можете посетить русскую баню.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов по программе
  • Аренда снаряжения
  • Все трансферы внутри маршрута, в том числе к месту проведения конной прогулки и обратно
  • Купание в геотермальном источнике согласно программе
  • Трансфер до места проживания на туре, обратный трансфер в стоимость не входит
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/ Армавира/Минеральных Вод и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб. водопады Руфабго - цена уточняетсябилеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб. посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб., детский 200 руб. музей "Беловодье" - 300 руб., детский 150 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб., музей Востока - 150 руб. заповедник Гузерипль и верёвочный парк оплачивается на месте
  • Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб
  • Водопады Руфабго - цена уточняется
  • Билеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
  • Пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб
  • Посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб
  • Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб., детский 200 руб
  • Музей «Беловодье» - 300 руб., детский 150 руб
  • Национальный музей в Майкопе - 300 руб., музей Востока - 150 руб
  • Заповедник Гузерипль и верёвочный парк оплачивается на месте
  • Конная прогулка:35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб
  • 35 мин - 1 000 руб
  • 1 час - 1 400 руб
  • 1,5 часа - 1 900 руб
  • 2 часа - 2 500 руб
  • Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб
  • Подъем по канатной дороге - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
  • Обратный трансфер - от 800 руб
  • Трансфер до места проживания раньше или позже указанного времени
  • В гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. в сутки с человека
  • Экстрим-парк «Мишоко»
  • Спортивная страховка по желанию - от 1000 руб
Место начала и завершения?
Г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы: паспорт, страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
  • теплая куртка, свитер;
  • купальник;
  • наличные деньги;
  • куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
  • треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на случай, если одни промокнут);
  • фонарик;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие условия и цены трансфера?

Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер раньше или позже указанного времени не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Трансфер из Минеральных Вод до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Минеральных Вод 13:00.

Трансфер из Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Краснодара 12:10. Необходимо прибыть на ж/д вокзал Краснодар-1 не позднее 11:30, а в аэропорт Краснодара до 12:00. Автобус выезжает из аэропорта Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00.

Трансфер из Армавира в 15:00–15:20.

В случае вашего прибытия из Сочи мы вас встретим в Майкопе в 22:00. Добраться до Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи — Майкоп. Время отправления электрички из Адлера 16:18.

Обратный трансфер не входит в стоимость.

Автобус из п. Каменномостский в Минеральные Воды и Армавир отправляется в 06:30–07:00.

Автобус из п. Каменномостский в Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.

Цены в руб. с человека:

  • в Минеральные Воды 1300;
  • в Краснодар 1000;
  • в Армавир — уточнить цену вы сможете при заявке.

Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»:

Трансфер из пос. Каменномостский до Майкопа в 05:45 — 800 руб. Электричка отправляется из Майкопа в 07:00.

Для тех, кто едет в Москву на автобусе:

Трансфер из пос. Каменномостский в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 800 руб. Не менее 2 человек.

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов на неограниченное разумное время.

Доехать можно на личном автомобиле по автомагистрали М4 «Дон». Чистого времени в пути при нормальном движении 17 ч.

Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус за 4000–6000 руб. за машину, легковой автомобиль 2500–3500 руб. за машину. Цены уточняйте у менеджера.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказано, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.

Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в туре.

Что нужно знать о термальной воде?

Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.

Ограничений по наружному применению нет. Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Тонких
27 авг 2024
Мы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстро и понятно. Программа тура полностью соответствовала заявленной программе, транспорт всегда подавался вовремя. Экскурсоводы, водители,
персонал гостиницы доброжелательные, вежливые, откликаются на просьбы.
Единственное, что хотелось бы изменить, это очень ранний выезд из гостиницы в последний день. Поезд у нас был только в 18.20, и целый день ожидания, конечно, был тяжеловат. Было бы идеально, если бы в заключительный день тура утром была организована небольшая экскурсия или купание в источниках, а потом уже выезд.

Мы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстроМы очень благодарны Большой Стране за организацию нашего отдыха. На все вопросы по туру отвечали быстро
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина Владимировна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
О
Ольга
2 авг 2024
Некоторые моменты подкорректировала бы. Есть экскурсии короткие, приходилось по часу с лишнем ждать, когда придёт автобус. И получилось 4 дня подряд выезды на целый день.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
Ирина
28 июл 2024
Организатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники и никуда не надо было дополнительно ездить, как из других отелей. Еда в гостинице была разнообразная, вкусная.
Организатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники иОрганизатор посоветовала хороший отель, удобно расположенный. Именно от него забирали на все экскурсии и источники и
А
Анна
27 июн 2024
Один, из лучшего отдыха в Адыгее 😘
Один, из лучшего отдыха в Адыгее 😘Один, из лучшего отдыха в Адыгее 😘Один, из лучшего отдыха в Адыгее 😘Один, из лучшего отдыха в Адыгее 😘
Р
Рассыпчук
7 ноя 2023
Все было отлично)))
Все было отлично)))Все было отлично)))Все было отлично)))Все было отлично)))Все было отлично)))Все было отлично)))Все было отлично)))
И
Игорь
17 окт 2023
Хотя нам сказали, что пожелания принимающей стороне нужно высказывать только в их группе ВК (так как другие источники ТОП менеджеры и владельцы не читают), есть пожелания:
1. В питание добавить овощи-
фрукты+ выпечку, что было ещё год назад, но так как цены выросли, а организаторы оставили цену путёвки на том же уровне, то это отразилось на ассортименте. Тут можно или поднять цену или (что лучше) убрать сухие пайки, когда обедать в гостинице не получается, или сделать 2-разовое питание.
2. Не понятно, зачем, при посещении Азишской пещеры, небольшой по размерам, нас собрали более 50 чел. Было очень тесно, экскурсовода слышали не все, при плохом освещении люди толкали друг друга, трудно было фотографировать и тд. На наш вопрос к гидам, зачем нас собрали так много, нам сказали, что это вопрос к организаторам… И посоветовали написать ВКОНТАКТЕ, что мы и сделаем.
Пользуясь случаем, выражаем благодарность водителю Сергею (ФОРД ТРАНЗИТ 866 за доброжелательность, он не просто нас вёз, но и давал путевую информацию в дороге!

Хотя нам сказали, что пожелания принимающей стороне нужно высказывать только в их группе ВК (так какХотя нам сказали, что пожелания принимающей стороне нужно высказывать только в их группе ВК (так какХотя нам сказали, что пожелания принимающей стороне нужно высказывать только в их группе ВК (так как
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Игорь!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией
экскурсии при посещении Азишской пещеры. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества питания и и экскурсии в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Д
Дарья
26 авг 2023
Впечатления отличные, республика Адыгея красивая, если бы не сильная жара и травмы было бы ещё лучше. Организовано было всё неплохо, хотя например ланч бокс, которые давали в графстве Хаджох на обед был не очень. У других было лучше.
О
Ольга
1 авг 2023
Организация на высоком уровне, все сотрудники квалифицированы, отзывчивы, доброжелательны. Отдельное спасибо Александру. Гиды Любовь, Ислам Шамильевич, Юрий с огромной любовью к своему краю рассказывали о местных достопримечательностях. Огромное спасибо!
Е
Евгения
7 дек 2022
Отдыхали с 20.11.22 г по 30.11.2021 года в мультитуре по Адыгее. Хочу выразить огромную благодарность Юлии в подборе тура, бронировании и МАКСИМАЛЬНО быстрых ответах на ВСЁ интересующие вопросы! Жили в
отеле графство Хаджок не поверите жили одни. Это было необычно для нас! Куратор Николай добродушно нас встретил, всегда был на связи. Гид Людмила профессионал своего дела, каждый день с ней был просто замечательный и познавательный для нас. Водитель Андрей делал наш отдых комфортным всегда(встреча на вокзале,поездки на источники). Источники просто 🔥,после тяжелого дня поездка на них, как новое рождение. Всё благоустроено, чисто. Отдельное спасибо фотографу Юрию он весёлый, добрый, душевный, отзывчивый и естественно мастер своего дела, у нас впервые был свой фотограф, это неожиданно приятно и просто замечательно, фотографии очень красивые со вкусом. Юрий всегда нас веселил разными историями. Еда это отдельная история- это было ужастно много🤦‍♀️ и очень очень вкусно
. У нас был организован мастер класс по изготовлению куклы, и всё поехали на него)) было очень классно и весело. Хочется поблагодарить большую страну за такую команду профессионалов своего дела! Адыгея встретила нас теплом, гостеприимством, радостью., добром. НАМ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ!!! Всём рекомендую.

С
Светлана
9 ноя 2022
Работой организаторов остались в принципе довольны, но удивил факт, что если вы улетаете не в день окончания тура, а остаетесь в гостинице (мы оставались в Минеральных водах на 1 день),
оказалось проблемой довезти нас до гостиницы - это при том, что трансфер туристы оплачивают дополнительно, но как в советском анекдоте: можно чай без лимона - нельзя, согласно меню. Т. е. у них трансфер только до аэропорта и ж/д вокзала. До гостиницы в Минводах вас не довезут, в чем проблема не понятно, вроде бы навигаторы никто не отключал. Нам повезло, мы бронировали гостиницу, которая находилась в двух минутах ходьбы от ж/д вокзала. Но имейте ввиду, что в других случаях вам придется ехать до аэропорта, а оттуда вызывать такси. На мой взгляд это странно. В остальном все понравилось.

