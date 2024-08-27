1 день

Прибытие. Купание в геотермальном источнике

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых он организован, смотрите в «Важно знать».

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.

Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.

Обед или ланч-бокс. Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.

18:00–19:00 Ужинаем.

После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника 2 часа.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний. В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-наки.

