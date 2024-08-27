Сильные и яркие впечатления будут сочетаться с
Программа тура по дням
Прибытие. Купание в геотермальном источнике
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала до места вашего проживания. Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых он организован, смотрите в «Важно знать».
Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой — пос. Каменномостский, ст. Даховская.
Размещение в соответствии с вашим договором в комфортабельных коттеджах или в гостиничных номерах со всеми удобствами.
Обед или ланч-бокс. Если возвращение на базу только вечером, то на обед выдается ланч-бокс, и ужин в этот день включает, в том числе, первое блюдо.
18:00–19:00 Ужинаем.
После ужина едем на геотермальный источник. Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника 2 часа.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний. В вашем распоряжении будут несколько бассейнов с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из Сочи, поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводиться экскурсия на плато Лаго-наки.
Ущелье ручья Руфабго
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на пешеходный маршрут и знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго» с его водной феерией: водопадами Шум, Малыш, Сердце Руфабго, Шнурок.
Посещение ущелья оплачивается отдельно — цена уточняется.
В это день на природном скалодроме опытный наставник поможет вам освоить технику спуска и подъема по веревке.
С помощью альпинистского снаряжения вы осуществите спуск в пещеру «Сквозная» (высота спуска 15 м).
Обед — ланч-бокс.
19:00 Ужин.
Свято-Михайловский монастырь
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.
Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер-келий. Вход в кельи — 250 руб., детский 150 руб.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.
14:00 Вкусный обед.
Поездка на геотермальный источник. Купание в больших бассейнах с проточной водой из горячего источника.
19:00 Ужин.
Веревочный парк. Биосферный заповедник. Древние мегалиты
08:00–10:00 Завтрак.
Живописная долина реки Белой с остановками на обзорных площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены» в пос. Хамышки, в месте слияния рек Киша и Белая. Доедем до поселка Гузерипль.
Пройдем на территорию крупнейшего в Европе биосферного заповедника, где располагается веревочный парк, музей и одно из интереснейших мегалитических сооружений древности — дольмен. Заповедник и верёвочный парк оплачивается на месте.
14:00–15:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Конная прогулка по урочищу Мишоко. Хаджохская теснина
09:00 Завтрак.
10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский. Посетим Хаджохскую теснину. Вход оплачивается отдельно — 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб.
Это грандиозное четырехсот метровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор. В теснину даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!
14:00 Вкусный обед. В этот день в меню блюда адыгейской кухни.
15:00 Едем изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье». Оплачивается отдельно — 300 руб., детский 150 руб.
Конная прогулка по урочищу Мишоко. Вы сможете выбрать время прогулки от 30 мин до 2 часов. Панорамы хребтов Азиш-Тау и Уна-Коз.
Стоимость конной прогулки в руб:
- 35 мин — 1 000;
- 1 час — 1 400;
- 1,5 часа — 1 900;
- 2 часа — 2 500.
Альтернативный вариант: вместо конной прогулки гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко. Любуемся горными видами.
На данном маршруте есть возможность посетить экстрим-парк за доп. плату.
19:00 Ужин.
Плато Лаго-Наки, Большая Азишская пещера
09:00 Завтрак.
10:00 Посещаем частную палеонтологическую коллекцию «Сад камней». Билет оплачивается отдельно — 300 руб., детский 200 руб.
На транспорте поднимаемся к горному плато Лаго-Наки, на высоту около 2000 м над уровнем моря, по пути останавливаемся на панорамных площадках с сувенирными лавками.
Рельеф плато был сформирован 300 млн. лет назад волнами океана «Тетис». И когда вы пойдете по маршруту, то смотрите под ноги — у вас есть возможность увидеть окаменелую ракушку
Обед — ланч-бокс.
Если позволит погода, идем в необорудованные пещеры. При посещении пещер —приключения гарантированы!
На обратном пути заезжаем в большую оборудованную Азишскую пещеру. Вход оплачивается отдельно — 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб.
Возвращаемся с полной памятью фотоаппарата.
19:00 Встречаемся за ужином.
Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне вкусный шашлык.
Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз
09:00 Завтрак.
10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец. Подъемник оплачивается отдельно — 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб.
С хребта Уна-Козоткрывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой.
14:00 Обед.
15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.
19:00 Ужин.
Свободный день
08:00–10:00 Завтрак.
Свободное время.
14:00–15:00 Обед.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Гуамское ущелье
08:00–10:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут в Гуамское ущелье, расположенное между поселками Мезмай и Гуамка.
Гуамское ущелье — памятник природы, возраст которого более сотни миллионов лет. Этот естественный каньон с высотой стен до 400 метров образовала река Курджипс.
По дну ущелья проходит узкоколейная железная дорога, вырубленная прямо в скальной породе. При желании вы совершите небольшое путешествие на экскурсионном поезде. Оплачивается отдельно — взрослый 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб.
Каждый метр ущелья — неповторимое зрелище. Ущелье удивляет громадой скал, каскадами небольших водопадов, в том числе грандиозным стометровым водопадом реки Курджипс.
Прогулка по Гуамскому ущелью.
Обед — пикник. Возвращение на базу.
19:00 Ужин.
После ужина поездка на геотермальный источник.
Майкоп. Национальный музей. Рынок
08:00 Завтрак.
09:00 Экскурсия в столицу Адыгеи — Майкоп. Город имеет многовековую историю, и долгие годы считался историческим поселением.
В Майкопе вы посетите Национальный музей республики Адыгея — один из лучших современных музеев, посвященных здешней археологии, истории, культуре и природе. Вход оплачивается отдельно — 300 руб.
Мы также заедем на городской рынок. На рынке можно будет приобрести гостинцы для себя и своих родных и близких — пряности, специи, различные виды адыгейского сыра.
15:00 Обед.
16:00 Поездка на геотермальный источник. В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.
19:00 Ужин.
Отъезд
09:00 Завтрак.
11:00 Отъезд.
Проживание
Стоимость тура в руб. на 1 чел. при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:
- Замок Грез — двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином — 68 800;
- гостевой дом «У ручья», гостевой дом «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле с бассейном (вода не термальная) — 68 800;
- коттедж «Аквариум» — отдельный коттедж на берегу горной реки:
- номер на 2 этаже — двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 45 кв. м. — 68 800;
- 2 номера на 1 этаже — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином — 66 000;
- гостевой дом «Горная Лаванда» — в номере ТВ, холодильник — 63 400;
- гостиница «Графство Хаджох» улучшенный — в номере ТВ, холодильник — 61 000;
- гостиница «Графство Хаджох» стандарт — в номере ТВ, холодильник — 59 300;
- гостевой дом «На Аминовской» в номере ТВ, холодильник — 58 000;
- гостиница «Графство Хаджох» маленький номер с двумя раздельными кроватями, в номере ТВ, холодильник — 58 000;
Размещение в номерах от 4 человек:
- номер коттеджа «Аквариум» на 2 этаже, Замок Грез — 59 300;
- гостевой дом «Деревянные коттеджи» — 58 000.
Варианты проживания
У горы
Расположен на окраине поселка Каменномостский, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.
Замок Грёз
Двухуровневый коттедж. Внутри — единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.
Внутри коттеджа чувствуется атмосфера настоящего старинного замка: кованная бронзовая люстра, свисающая на цепи, фигурные оконные ниши, прикрытые гобеленовыми шторами, а также настоящий камин.
В Замке:
- 2-спальная кровать (на внутреннем балконе);
- кресло-кровать (на внутреннем балконе);
- 2-спальный диван (около камина);
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- спутниковое TV, DVD-плеер, СВЧ-печь, кондиционер, холодильник;
- теплые полы;
- электрочайник, посуда;
- фен.
Возможность размещения до 5 человек.
Аквариум
Коттедж включает в себя 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
1-ый этаж, номер «С бабочками» (27 кв. м.) с видом на реку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек. В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
- камин и тёплые полы;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.
1-ый этаж, номер «С оленями» (27 кв. м) с видом на деревья и зеленую лужайку, состоящий из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Возможность проживания до 3 человек. В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа и фен;
- камин и тёплые полы;
- холодильник, спутниковое ТВ, эл. чайник, посуда.
2 -ой этаж, номер «Аквариум» (44 кв. м.) с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана.
Возможность проживания до 6 человек. В номере:
- санузел с душевой кабинкой с функцией гидромассажа;
- мини-кухня без плиты, СВЧ-печь, холодильник, эл. чайник, посуда;
- фен и теплые полы.
На Аминовской
Находится в 6 минутах ходьбы от основной территории базы. В гостевом доме 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами. Санузел с душем в номере, ТВ, холодильник, электрочайник.
Деревянные коттеджи
Представлен 1-комнатными и 2-комнатными коттеджами.
1-комнатный коттедж:
- одна комната;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- холодильник.
Два 2-комнатных коттеджа, в каждом:
- две комнаты;
- холл;
- санузел с душевой кабиной;
- в каждой комнате 2 односпальных кровати;
- спутниковое ТВ;
- электрический чайник.
Горная Лаванда
Современная гостиница с террасой. В номерах есть все удобства, холодильник, телевизор, чайник, Wi-Fi. На территории гостиницы есть общая кухня, сад, место для пикника.
У ручья
Это место для комфортного отдыха, где есть бассейн, парковка и услуга трансфера. В номерах имеется всё нужное для гостей: холодильник, фен, чайник, телевизор, утюг и кондиционер.
Дом расположен рядом с горной рекой и Хаджохской тесниной. Поблизости есть кафе и рестораны. Неподалёку находятся Хаджохская теснина и экстрим-парк Мишоко.
Графство Хаджох
Находится в поселке Каменномостский (Хаджох) рядом с остановкой общественного транспорта. Хаджох представляется неповторимым туристическим центром с бесчисленным количеством экскурсионных мест, монументов природы и культуры.
Номерной фонд: Стандарт, Комфорт, Семейные номера и Эксклюзивный номер со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице вы можете заказать блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания. На территории гостиницы вы можете посетить русскую баню.
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе
- Работа инструкторов по программе
- Аренда снаряжения
- Все трансферы внутри маршрута, в том числе к месту проведения конной прогулки и обратно
- Купание в геотермальном источнике согласно программе
- Трансфер до места проживания на туре, обратный трансфер в стоимость не входит
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара/ Армавира/Минеральных Вод и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билеты на экскурсионные объекты оплачиваются на месте: Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб. водопады Руфабго - цена уточняетсябилеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб. посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб. частная коллекция "Сад камней" - 300 руб., детский 200 руб. музей "Беловодье" - 300 руб., детский 150 руб. Национальный музей в Майкопе - 300 руб., музей Востока - 150 руб. заповедник Гузерипль и верёвочный парк оплачивается на месте
- Хаджохская теснина - 600 руб., детский с 7 до 14 лет 300 руб
- Водопады Руфабго - цена уточняется
- Билеты на подъемник - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
- Пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет 400 руб
- Посещение древних пещер-келий - 250 руб., детский 150 руб
- Частная коллекция «Сад камней» - 300 руб., детский 200 руб
- Музей «Беловодье» - 300 руб., детский 150 руб
- Национальный музей в Майкопе - 300 руб., музей Востока - 150 руб
- Заповедник Гузерипль и верёвочный парк оплачивается на месте
- Конная прогулка:35 мин - 1 000 руб. 1 час - 1 400 руб. 1,5 часа - 1 900 руб. 2 часа - 2 500 руб
- 35 мин - 1 000 руб
- 1 час - 1 400 руб
- 1,5 часа - 1 900 руб
- 2 часа - 2 500 руб
- Поездка по узкоколейной железной дороге - 900 руб., детский с 5 до 13 лет 600 руб
- Подъем по канатной дороге - 900 руб., детский с 6 до 13 лет 600 руб
- Обратный трансфер - от 800 руб
- Трансфер до места проживания раньше или позже указанного времени
- В гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. в сутки с человека
- Экстрим-парк «Мишоко»
- Спортивная страховка по желанию - от 1000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы: паспорт, страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд;
- небольшой рюкзак на 20-30л, куда можно будет сложить необходимые вам мелочи, положить фото- или видеоаппаратуру;
- теплая куртка, свитер;
- купальник;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ-дождевик или накидка;
- треккинговые ботинки или иная обувь на нескользящей подошве (лучше 2 пары на случай, если одни промокнут);
- фонарик;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- для удобства можете захватить треккинговые палки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие условия и цены трансфера?
Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.
Трансфер раньше или позже указанного времени не входит в стоимость тура и оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Трансфер из Минеральных Вод до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Минеральных Вод 13:00.
Трансфер из Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из Краснодара 12:10. Необходимо прибыть на ж/д вокзал Краснодар-1 не позднее 11:30, а в аэропорт Краснодара до 12:00. Автобус выезжает из аэропорта Краснодара после сбора группы, но не позднее 12:00.
Трансфер из Армавира в 15:00–15:20.
В случае вашего прибытия из Сочи мы вас встретим в Майкопе в 22:00. Добраться до Майкопа вы сможете на электричке «Ласточка» Сочи — Майкоп. Время отправления электрички из Адлера 16:18.
Обратный трансфер не входит в стоимость.
Автобус из п. Каменномостский в Минеральные Воды и Армавир отправляется в 06:30–07:00.
Автобус из п. Каменномостский в Краснодар отправляется в 10:00 в аэропорт, далее на ж/д вокзал.
Цены в руб. с человека:
- в Минеральные Воды 1300;
- в Краснодар 1000;
- в Армавир — уточнить цену вы сможете при заявке.
Для тех, кто едет в Сочи на электричке «Ласточка»:
Трансфер из пос. Каменномостский до Майкопа в 05:45 — 800 руб. Электричка отправляется из Майкопа в 07:00.
Для тех, кто едет в Москву на автобусе:
Трансфер из пос. Каменномостский в Майкоп. Время по согласованию. Стоимость 800 руб. Не менее 2 человек.
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании поезда трансфер может быть задержан, но не более чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов на неограниченное разумное время.
Доехать можно на личном автомобиле по автомагистрали М4 «Дон». Чистого времени в пути при нормальном движении 17 ч.
Добраться из аэропорта или ж/д вокзала Краснодара до базы или из п. Каменномостский в аэропорт или на ж/д вокзал Краснодара можно заказав микроавтобус за 4000–6000 руб. за машину, легковой автомобиль 2500–3500 руб. за машину. Цены уточняйте у менеджера.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.
Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказано, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура.
Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в туре.
Что нужно знать о термальной воде?
Скважина №12-Т. Глубина скважины 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовский» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).
Температура воды в бассейнах 37–39 градусов.
Ограничений по наружному применению нет. Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.
Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.
Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
1. В питание добавить овощи-
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией