Программа тура по дням
Прибытие. Геотермальный источник
Трансфер из аэропорта и железнодорожного вокзала.
Прибытие в пос. Каменномостский.
Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.
Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.
14:00 Обед.
Если вы прибываете позже начала обеда — не переживайте: водитель выдаст вам ланч-бокс в качестве перекуса, а на ужин дополнительно подадут первое блюдо (суп).
18:00 Ужин.
19:00 Поездка на геотермальный источник.
Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника, время пребывания — 2 часа.
Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).
В вашем распоряжении будут бассейны с температурой от +22 до +39 градусов.
Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.
Плато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь день
Этот день — не про «восхождение», а про взгляд с высоты: на альпийские луга, снежники, извивы рек и хребты, уходящие в облака.
Мягкий, но настоящий горный опыт.
07:00 Выезд.
Ранний подъем.
Берём с собой ланч-боксы на завтрак и обед.
Маршрут проходит по территории Кавказского заповедника — старейшей особо охраняемой природной территории России.
Как проходит день:
Трансфер до КПП «Лаго-Наки».
1,5 км — до первой смотровой площадки.
Дорога плавная, через редколесье и цветущие поляны. У площадки — несколько деревянных беседок (можно сделать остановку, сделать фото, попить чай из термоса).
До Абадзешского перевала (2043 м) — основной участок.
Нет крутых подъёмов — только мягкий, уверенный подъём по хорошо читаемой тропе.
Финал — подъём на вершину Абадзеш (2369 м).
Общая протяжённость: 18 км туда-обратно.
Набор высоты: 550 м (плавный).
Время в пути: 5-6 часов с остановками.
Возвращение к ужину.
19:00 Восстанавливающий ужин с первым блюдом.
Что взять с собой:
- дождевик — в горах погода меняется за 15 минут. Даже летом возможны туман и моросящий дождь;
- треккинговая обувь — кроссовки или ботинки с протектором и фиксацией голеностопа. Не кеды на плоской подошве;
- солнцезащитный крем (SPF 50+) — в горах ультрафиолет на 40% сильнее. Лицо и руки — главные «жертвы»;
- термос с чаем (по желанию);
- заряженный телефон / power bank — для фото. Связь на плато — нестабильна, но сеть ловит у КПП.
Важно:
Гид-проводник вправе внести изменения в маршрут — из-за погоды, состояния группы или рекомендаций заповедника.
Спуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь день
08:00 Завтрак.
Тёплый, сытный — и с ланч-боксом на перекус, который выдадут за завтраком.
09:00 Трансфер до «Хаджохской теснины».
Всего 2 км от посёлка Каменномостский — и вы уже в другом мире: узкое ущелье, шум реки, старые деревья, увитые плющом. Цивилизация — позади.
09:15 Старт маршрута.
10:30 Пещера «Сквозная».
Небольшой, но атмосферный грот — в 400 м от водопада «Шум». Здесь — ваш первый опыт спуска по верёвке:
Инструктор покажет, как надеть обвязку, как работать с карабинами и «восьмёркой», как правильно сидеть в системе и контролировать спуск.
Вы получите начальные знания по работе с альпинистским снаряжением.
Тренировка, и после тренировки - спуск дюльфером ~15 метров, со страховкой и под прямым контролем.
После — идем к первому водопаду ущелья реки Руфабго - обед (ланч-бокс).
Далее, идем по тропе Руфабго: от одного водопада к другому: «Шум», «Второй каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».
Если группа в силе и погода позволяет дойдем до шестого водопада «Чаша Любви».
Протяжённость: 12–15 км туда и обратно по пересеченной местности (расстояние зависит от состояния группы и погодных условий).
Набор высоты: небольшой, плавный — без «стен» и «лестниц в небо».
Время в пути: 8 часов с остановками.
Возвращение: по нижней тропе — если силы позволят — зайдем в лагуну.
Возвращение в 17:00-17:30.
19:00 Ужин.Суп, второе, чай. Время поделиться впечатлениями — чувствуя лёгкую усталость в ногах и лёгкость в голове
Что взять с собой:
- треккинговая обувь с хорошей фиксацией стопы. Не кроссовки на гладкой подошве — в ущелье камни скользкие даже в сухую погоду;
- купальник / плавки — для охлаждения в заводях (по желанию);
- фотоаппарат или телефон с зарядкой;
- лёгкий дождевик — погода в горах непредсказуема.
Остальное мы организуем.
Прохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водой
08:00 Завтрак.
09:00 Отправление к урочищу Мишоко.
Ущелье реки Мишоко находится на окраине посёлка Каменномостский (Хаджох).
Что вас ждёт:Маршрут длиной всего 2- 3 км — но насыщенный, как целая глава приключенческой книги.
Это каньонинг в мягкой, обучающей форме — не «экспедиция», а естественное движение по руслу реки, под руководством опытного инструктора.
Что вы освоите (и как это будет происходить):
Движение по пересечённому рельефу: как ставить ногу на скользкий камень, как держать равновесие в потоке, как «читать» рельеф.
Безопасное преодоление водопадов — с использованием снаряжения, но без обязательного спуска, если не чувствуете готовности.
Работу с альпинистским снаряжением — просто, по шагам, «на пальцах».
Вам выдадут необходимое снаряжение — проверенное, удобное и безопасное: каска, страховочная система (обвязка), карабины и спусковое устройство («восьмёрка»), перчатки.
Вы не обязаны спускаться с каждого водопада.
Вы всегда можете наблюдать, поддерживать команду, делать фото — или просто стоять и «болеть» за товарищей.
13:00 Возвращение на базу.
Что взять с собой:
- обувь: треккинговая обувь + обувь для каньонинга (2 пары обуви обязательно!). Можно две пары кроссовок, но не на гладкой подошве!);
- под обувь рекомендуем неопреновые носки — они греют ноги в воде и защищают от камней;
- второй комплект одежды;
- рюкзак 20-30 л;
- бутылированная вода 0,5 л;
Важно:
Маршрут рассчитан на всех, кто готов идти по воде, иногда — вброд, иногда — по скользким камням.
Физическая нагрузка — умеренная.
Страх — нормален. Мы его не осуждаем — мы его растворяем в поддержке, инструкциях и смехе.
Если погода не позволяет прохождение каньона по воде - идем по сухой его части.
14:00 Обед.
Горячий, восстанавливающий: суп Время перевести дух — и обсудить, какой водопад был самым волшебным.
15:00 Поездка на геотермальный источник.
Вас ждёт природный термальный комплекс — бассейны, наполняемые кремниевый водой, рождённой в недрах Кавказа.
Температура воды: +36… +39°C.
С собой: купальник, полотенце, сменную обувь.
19:00 Ужин.
Кавказский биосферный заповедник. Веревочный парк
08:00 Завтракаем.
09:00 Отправляемся в путешествие по живописной долине реки Белой. в пос. Гузерипль в Кавказский биосферный заповедник.
Кавказский заповедник является ядром объекта Всемирного природного наследия Западный Кавказ, его территория была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Изначально заповедник был создан с целью сохранения горного зубра.
По пути — остановки на лучших смотровых площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены», «Слияние рек Киша и Белая».
Пройдём на территорию крупнейшего в Европе, природного биосферного заповедника, где располагается музей заповедника, веревочный парк и один из интереснейших загадочных мегалитических сооружений древности – дольмен.
Заглянем в музей природы, познакомимся с историей этого места и увидим интересные артефакты.
В вольерном комплексе посмотрим на представителей местной фауны.
Полюбуемся пихтовым лесом, горной рекой, подышим чистейшим горным воздухом.
И, конечно, верёвочный парк!
В парке 5 маршрутов разных по протяженности и сложности, есть экстремальный и троллейный (на нем три троллея!).
Маршрут рассчитан на весь день до 16:00.
Ланч-бокс на перекус выдаётся за завтраком.
Одежда по погоде, обувь спортивная.
18:00-20:00 Ужин с первым блюдом.
Конный маршрут. Сплав по реке Белой
08:00 Завтрак.
09:00 Трансфер к урочищу Мишоко.
Конный маршрут.
Длительность маршрута (1-2 часа в седле + 30 мин на подготовку).
Пройти конный маршрут по ущелью - это редкая возможность не просто посмотреть, а проехать верхом по горной тропе, и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным: ощутить тепло лошади, услышать ритмичный цокот копыт по камням, увидеть красоту ущелья с высоты.
Если осталось время можно посетить Экстрим-парк Мишоко (троллеи над пропастью).
Что взять для конной прогулки:
- кроссовки или другую закрытую обувь;
- брюки без грубого внутреннего шва (чтобы не натереть ноги);
- футболку или рубашку с длинным рукавом;
- желание довериться природе и животному.
14:00 Обед.
15:00 Сплав по Гранитному каньону на реке Белой.
Природный памятник республиканского значения — и один из самых живописных участков Кавказа.
Вы отправляетесь в сплав по Гранитному каньону.
Скалы высотой до 25 метров переливаются лазурью и багрянцем под солнцем.
В узких местах русло сжимается до 4 метров, и вода ускоряется.
Перед вами — панорамные виды на гору Трезубец и хребет Азиш-Тау.
До сплава — обязательный инструктаж (15–20 мин).
Протяжённость маршрута: 7–14 км (зависит от уровня воды)
Сложность: I–II категория, с элементами III — это значит:
- шиверы (вода «пузырится», но не валит);
- лёгкие перекаты;
- прохождение небольших порогов и водяных валов: безопасно, но азартно!
Время на воде: 1–1,5 часа.
Общее время с подготовкой: 1,5–2 часа.
Старт: от впадения реки Киша в Белую.
Финиш: за н/п Хамышки или у входа в Гранитный каньон (конкретная точка выбирается инструктором исходя из погоды, уровня воды и безопасности).
Как это работает?
Инструктор — полностью управляет рафтом: рулит, принимает решения, следит за всеми.
Ваша роль — не «пилот», а команда: грести по команде, переносить вес тела при поворотах, поддерживать друг друга, и, конечно — смотреть по сторонам.
Что взять с собой:
- купальник / плавки;
- полотенце;
- лёгкая сидушка (пенка, надувная подушка) — для комфорта в транспорте;
- закрытая обувь с фиксацией стопы — кеды, треккинговые сандалии (типа Keen), кроссовки на шнуровке;
- не шлёпанцы и не босиком! — в воде — острые камни и скользкие поверхности;
- фото/видео в непромокаемом контейнере или чехле — моменты хочется сохранить (если сомневаетесь в защите — лучше оставить на базе -вам сделают фото на память!).
Плато Лаго-Наки
08:00 Завтракаем.
09:00 Выезжаем в горы.
По дороге делаем «панорамные остановки», где горы-трёхтысячники раскроются перед вами во всём своём величии.
Воздух здесь уже другой — свежий, прохладный, хрустальный, с ароматом хвои и горных трав.
Самое интересное прохождения необорудованных «диких» пещер.
Мы посетим 2 пещеры: Пикетную и Красивую.
Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Длина «Красивой» 173 метра, «Пикетной» 141 м.
На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов и сталагнатов.
Пещеры хорошо обследована и вход в них не представляет особой сложности.
Для данного маршрута рекомендуем взять одежду, которую не жалко будет испачкать, фонарики.
Завершим наш маршрут на смотровой площадке «Скала Утюг» — на высоте около 2000 метров.
Отсюда видно всё плато: альпийские луга, отвесные скалы, снежники, дальние хребты и горы. Здесь прекрасные локации и можно делать хорошие снимки.
Запечатлейте этот момент, когда вы стоите между небом и пропастью и ощущаете бескрайность и состояние полета!
А если присмотреться к камням под ногами — можно найти окаменелую ракушку. Да, именно ту, что жила в океане Тетис — 300 миллионов лет назад!
Возвращаемся к вечеру — с лёгкой усталостью от ветра и свежего воздуха, но довольные и с сотнями классных кадров.
18:00 Встречаемся за ужином.
Восстанавливающий суп, шашлык, приготовленный на открытом огне и возможность пообщаться, поделиться впечатлениями!
Что взять с собой:
- удобную спортивную обувь;
- одежду по погоде;
- лёгкую куртку или ветровку (в пещере прохладно, на высоте — ветрено);
- дождевик (погода в горах непредсказуема);
- треккинговые палки никогда не помешают;
- фонарик;
- одежду, которую не жалко испачкать;
- фотоаппарат или телефон с зарядкой;
- настрой пройти маршрут!
Маршрут на весь день.
Ланч-бокс возьмите за завтраком.
Переезд в пос. Бетта
Ланч-бокс с собой.
Отъезд на море.
Ранний подъем, чтобы успеть проехать до пробок.
Вам будет выдан ланч-бокс вместо завтрака в день отъезда.
Выдача — накануне, после ужина, чтобы обеспечить удобство и своевременную подготовку.
Переезжаем из посёлка Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края — в уютный посёлок Бетта.
Посёлок Бетта — живописный курортный уголок, расположенный в 40 км южнее Геленджика.
В окрестностях сохранилась первозданная горная природа: смешанные леса, естественные галечные пляжи.
Расстояние от базы до пляжа — около 350 метров.
Дорога без ступенек, плавный подъем и спуск, проходит мимо частного сектора — путь занимает всего 12-15 минут.
14:00 Размещение на базе отдыха.
15:00 Обед на базе.
18:30 Ужин.
Отдых на море
8:00-10:00 Завтрак.
13:00-14:30 Обед.
18:30-19:30 Ужин.
По предварительному запросу возможна выдача ланч-бокса на обед. Ужин включает первое блюдо.
Отъезд
Освобождение номера до 12:00.
Самостоятельный выезд.
Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха: до аэропорта: Анапа, Геленджик или ж/д станции — по вашему маршруту.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее на выбор и в домиках в пос. Бетта, Краснодарский край.
Одноместное размещение под запрос.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Для 2-местного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта
|Стоимость
|в гостинице «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле;
в коттеджах «Замок Грез» и «Аквариум» (с камином), в номере на 2 этаже.
Все коттеджи и номера — со всеми удобствами: TV, холодильник в номере.
|Двухкомнатные коттеджи (2-эажные и одноэтажные) со всеми удобствами: В коттеджах: TV, холодильник
|91 000
|Номера на 1 этаже коттеджа «Аквариум» — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином, со всеми удобствами: TV, холодильник
|Двухкомнатные двухэтажные и одноэтажные коттеджи со всеми удобствами. В коттеджах ТV, холодильник
|87 000
«На Аминовской»
Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник
|Простые, уютные домики: двухместные номера со всеми удобствами и однокомнатный двухместный коттедж №25А. Во всех номерах и коттеджах — санузел с душем, TV, холодильник.
|75 000
|Для 3-местного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта (кондиционер есть во всех номерах)
|Стоимость
«У горы»
Номера со всеми удобствами TV, холодильник
Трехместные двухкомнатные коттеджи/
со всеми удобствами. TV, холодильник
|85 000
«На Аминовской»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
Трехместные двухкомнатные коттеджи/
со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник
|75 000
«На Аминовской»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|Простые однокомнатные трёхместные номера, со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|72 000
«Графство Хаджох Хостел»
Общий санузел и душ. ТВ и холодильник в холле
|Простые однокомнатные трёхместные номера, со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|63 000
|Для 4-местного размещения
|В Адыгее
|В пос. Бетта (кондиционер есть во всех номерах)
|Стоимость
«У горы»
Номера со всеми удобствами. TV, холодильник
|Четырехместные двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|85 000
«На Аминовской»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|Двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник
|75 000
«На Аминовской»
Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник
|Простые домики в деревенском стиле (четырехместные номера) со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник. Номера коттеджей 10, 11, 14, 15
|70 000
При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог — 100 руб. /сутки (оплата на месте);
Варианты проживания
Гостевой дом «У Горы»
Гостевой дом «У Горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.
Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера.
Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.
Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.
Деревянный в старинном русском стиле.
Номера со всеми удобствами (TV, холодильник, электрочайник).
Аквариум
В гостевом доме 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.
Номер «С бабочками» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на реку) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Вместимость: до 3 человек.
Номер «С оленями» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на сад) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.
Вместимость: до 3 человек.
Номер «Аквариум» (двухкомнатный, 44 кв. м.) – в замковом стиле, расположен на втором этаже. Номер с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате – два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. Есть отдельный вход.
В номере: санузел с душевой кабинкой, мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).
Вместимость: до 6 человек.
Гостевой дом «На Аминовской»
Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.
Замок грез
Замок Грез – двухуровневый коттедж с единым пространством без деления на комнаты. Внутри есть настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.
В коттедже: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.
Вместимость: до 5 человек.
У Сергея
Деревянные коттеджи
Имеется три коттеджа – один однокомнатный и два двухкомнатных.
В однокомнатном коттедже:
- санузел с душевой кабиной,
- холодильник.
В двухкомнатном коттедже:
- санузел с душевой кабиной,
- две односпальных кровати,
- спутниковое ТВ,
- электрический чайник.
Графство Хаджох
«Графство Хаджох» располагается в поселке Каменномостском.
Номерной фонд состоит из номеров: «Стандарт», «Комфорт», «Семейный» и «Эксклюзивный» – со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.
В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.
База отдыха в пос. Бетта
В пос. Бетта простые, уютные домики в деревенском стиле. Двух-, трех- и четырехместные номера со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- В Адыгее:
- В пос. Бетта на Черноморском побережье:
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. /сутки (оплата на месте)
- Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. национальный музей (г. Майкоп) - 300 руб. музей востока - 150 руб. экскурсия по монастырю + музей "Сад камней" - 300 руб. музей "Беловодье" - 400 руб. проход в заповедник - 300 руб. /суткиводопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. посещение древних пещер-келий - 200 руб
- «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
- Национальный музей (г. Майкоп) - 300 руб
- Музей востока - 150 руб
- Экскурсия по монастырю + музей «Сад камней» - 300 руб
- Музей «Беловодье» - 400 руб
- Проход в заповедник - 300 руб. /сутки
- Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
- Пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
- Посещение древних пещер-келий - 200 руб
- Подъёмник - 1 200 руб. /чел., детский - 600 ₽ (6-13 лет)
- Узкоколейная железная дорога - 900 руб. /чел., детский - 450 руб. (5-13 лет)
- Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени:1 час - 1 400 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб. 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- 1 час - 1 400 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб. 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
- Сплав - 2 000 руб. (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
- Обратный трансфер из пос. Бетта
- Трассы в веревочном парке «Тетис» - от 300 до 1500 руб
- Спортивная страховка
- Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- мед препараты для собственных нужд;
- наличные деньги;
- небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
- фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
- фонарик налобный для кейвинга;
- одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
- легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
- куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
- треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
- репелленты;
- крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
- головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
- очки солнечные;
- гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца;
- треккинговые палки (по желанию, для вашего удобства).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Важно:
- трансфер осуществляется в день заезда;
- стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно;
- трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.
Из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский отправление автобуса из аэропорта в 13:00.
Из г. Краснодар маршрут: ж/д Краснодара — аэропорт Краснодара — пос. Каменномостский
Суббота:
Прибыть на ж/д вокзал — не позднее 13:30
В аэропорт — не позднее 14:00.
Автобус выезжает после сбора группы, но не позднее 14:15
Возможность трансфера позже указанного времени — уточняйте у менеджеров.
Из г. Армавир отправление с ж/д вокзала: 15:00–15:20.
Из г. Сочи
Мы встречаем вас на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00.
Добраться до Майкопа можно на электричке «Ласточка» (Сочи/Адлер — Майкоп):
Отправление из Адлера — в 16:18
Прибытие в Майкоп — ориентировочно в 21:50–22:00.
В последний 13-й день освобождение номера до 12:00. Трансфер в удобное время можно заказать на базе отдыха (обратный трансфер не входит в стоимость тура).
В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.
Как самостоятельно добраться до места начала тура?
Дополнительная информация: самостоятельное прибытие.
Из/в Краснодар (аэропорт или ж/д вокзал)
Можно добраться самостоятельно на такси или заказном автобусе.
Индивидуальные и групповые трансферы (по запросу).
Доступны направления:
Минеральные Воды → Каменномостский
Архыз → Каменномостский
Белореченск → Каменномостский
Майкоп → Каменномостский
Каменномостский → п. Бетта
Стоимость — индивидуально, по запросу у менеджера.
Автобус из Москвы в Майкоп.
Удобный автобус с кондиционером, холодильником и туалетом.
Из Майкопа в Каменномостский.
Регулярные автобусы и маршрутные такси.
Остановка в Майкопе — у центрального рынка.
На личном автомобиле.
Трасса М4 «Дон» — современная 4-полосная автомагистраль.
Время в пути (без нарушений ПДД, при нормальном движении): ~17 часов.
Может ли измениться программа?
При проведении программы возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.
Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?
Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг, только по согласованию с туроператором.
Сколько человек будет в туре?
Количество участников в группе определяется в соответствии с техническими и логистическими возможностями перевозки и сопровождения.
При использовании автобусного транспорта — группа может включать от 8 до 40 участников.
Для маршрутов, основная часть которых предполагает пешеходную активность (включая треккинги, посещение пещер, каньонов и других объектов без транспортного доступа), максимальное количество участников — не более 18 человек на одного гида-инструктора.
Окончательное количество участников устанавливается организатором на основе условий доступа к объектам, требований безопасности и норм сопровождения.