3 день

Спуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь день

08:00 Завтрак.

Тёплый, сытный — и с ланч-боксом на перекус, который выдадут за завтраком.

09:00 Трансфер до «Хаджохской теснины».

Всего 2 км от посёлка Каменномостский — и вы уже в другом мире: узкое ущелье, шум реки, старые деревья, увитые плющом. Цивилизация — позади.

09:15 Старт маршрута.

10:30 Пещера «Сквозная».

Небольшой, но атмосферный грот — в 400 м от водопада «Шум». Здесь — ваш первый опыт спуска по верёвке:

Инструктор покажет, как надеть обвязку, как работать с карабинами и «восьмёркой», как правильно сидеть в системе и контролировать спуск.

Вы получите начальные знания по работе с альпинистским снаряжением.

Тренировка, и после тренировки - спуск дюльфером ~15 метров, со страховкой и под прямым контролем.

После — идем к первому водопаду ущелья реки Руфабго - обед (ланч-бокс).

Далее, идем по тропе Руфабго: от одного водопада к другому: «Шум», «Второй каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

Если группа в силе и погода позволяет дойдем до шестого водопада «Чаша Любви».

Протяжённость: 12–15 км туда и обратно по пересеченной местности (расстояние зависит от состояния группы и погодных условий).

Набор высоты: небольшой, плавный — без «стен» и «лестниц в небо».

Время в пути: 8 часов с остановками.

Возвращение: по нижней тропе — если силы позволят — зайдем в лагуну.

Возвращение в 17:00-17:30.

19:00 Ужин.Суп, второе, чай. Время поделиться впечатлениями — чувствуя лёгкую усталость в ногах и лёгкость в голове

Что взять с собой:

треккинговая обувь с хорошей фиксацией стопы. Не кроссовки на гладкой подошве — в ущелье камни скользкие даже в сухую погоду;

купальник / плавки — для охлаждения в заводях (по желанию);

фотоаппарат или телефон с зарядкой;

лёгкий дождевик — погода в горах непредсказуема.

Остальное мы организуем.

