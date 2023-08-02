Мои заказы

Черноморская сказка. Мультиактивка в Адыгее и отдых на море

Первая половина вашего путешествия будет проходить в удивительно красивом месте – горах и предгорьях Адыгеи. Там вы попробуете самые интересные виды активного отдыха, не требующие специальной подготовки. Через неделю вы продолжите путешествие в пос. Бетта на Черноморском побережье Краснодарского края, в сорока километрах от Геленджика, где проведете неделю, наслаждаясь ярким солнцем, вдыхая аромат черноморских сосен и купаясь в море.
5
1 отзыв
Черноморская сказка. Мультиактивка в Адыгее и отдых на мореФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Черноморская сказка. Мультиактивка в Адыгее и отдых на мореФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Черноморская сказка. Мультиактивка в Адыгее и отдых на мореФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Геотермальный источник

Трансфер из аэропорта и железнодорожного вокзала.

Прибытие в пос. Каменномостский.

Информацию о трансфере с перечнем городов, из которых организован трансфер смотрите в блоке Важно знать.

Размещение в комфортабельных коттеджах, номерах.

14:00 Обед.

Если вы прибываете позже начала обеда — не переживайте: водитель выдаст вам ланч-бокс в качестве перекуса, а на ужин дополнительно подадут первое блюдо (суп).

18:00 Ужин.

19:00 Поездка на геотермальный источник.

Купаемся в больших современных бассейнах с проточной водой из горячего источника, время пребывания — 2 часа.

Активированная кремневая вода отлично расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний и используется в косметических целях (после купания кожа становится гладкой и красивой).

В вашем распоряжении будут бассейны с температурой от +22 до +39 градусов.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Прибытие. Геотермальный источникПрибытие. Геотермальный источникПрибытие. Геотермальный источникПрибытие. Геотермальный источник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Плато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь день

Этот день — не про «восхождение», а про взгляд с высоты: на альпийские луга, снежники, извивы рек и хребты, уходящие в облака.

Мягкий, но настоящий горный опыт.

07:00 Выезд.

Ранний подъем.

Берём с собой ланч-боксы на завтрак и обед.

Маршрут проходит по территории Кавказского заповедника — старейшей особо охраняемой природной территории России.

Как проходит день:

Трансфер до КПП «Лаго-Наки».

1,5 км — до первой смотровой площадки.

Дорога плавная, через редколесье и цветущие поляны. У площадки — несколько деревянных беседок (можно сделать остановку, сделать фото, попить чай из термоса).

До Абадзешского перевала (2043 м) — основной участок.

Нет крутых подъёмов — только мягкий, уверенный подъём по хорошо читаемой тропе.

Финал — подъём на вершину Абадзеш (2369 м).

Общая протяжённость: 18 км туда-обратно.

Набор высоты: 550 м (плавный).

Время в пути: 5-6 часов с остановками.

Возвращение к ужину.

19:00 Восстанавливающий ужин с первым блюдом.

Что взять с собой:

  • дождевик — в горах погода меняется за 15 минут. Даже летом возможны туман и моросящий дождь;
  • треккинговая обувь — кроссовки или ботинки с протектором и фиксацией голеностопа. Не кеды на плоской подошве;
  • солнцезащитный крем (SPF 50+) — в горах ультрафиолет на 40% сильнее. Лицо и руки — главные «жертвы»;
  • термос с чаем (по желанию);
  • заряженный телефон / power bank — для фото. Связь на плато — нестабильна, но сеть ловит у КПП.

Важно:

Гид-проводник вправе внести изменения в маршрут — из-за погоды, состояния группы или рекомендаций заповедника.

Плато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь деньПлато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь деньПлато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь деньПлато Лаго-Наки. Вершина Абадзеш (2369 м). Пешеходный маршрут на весь день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Спуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь день

08:00 Завтрак.

Тёплый, сытный — и с ланч-боксом на перекус, который выдадут за завтраком.

09:00 Трансфер до «Хаджохской теснины».

Всего 2 км от посёлка Каменномостский — и вы уже в другом мире: узкое ущелье, шум реки, старые деревья, увитые плющом. Цивилизация — позади.

09:15 Старт маршрута.

10:30 Пещера «Сквозная».

Небольшой, но атмосферный грот — в 400 м от водопада «Шум». Здесь — ваш первый опыт спуска по верёвке:

Инструктор покажет, как надеть обвязку, как работать с карабинами и «восьмёркой», как правильно сидеть в системе и контролировать спуск.

Вы получите начальные знания по работе с альпинистским снаряжением.

Тренировка, и после тренировки - спуск дюльфером ~15 метров, со страховкой и под прямым контролем.

После — идем к первому водопаду ущелья реки Руфабго - обед (ланч-бокс).

Далее, идем по тропе Руфабго: от одного водопада к другому: «Шум», «Второй каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса».

Если группа в силе и погода позволяет дойдем до шестого водопада «Чаша Любви».

Протяжённость: 12–15 км туда и обратно по пересеченной местности (расстояние зависит от состояния группы и погодных условий).

Набор высоты: небольшой, плавный — без «стен» и «лестниц в небо».

Время в пути: 8 часов с остановками.

Возвращение: по нижней тропе — если силы позволят — зайдем в лагуну.

Возвращение в 17:00-17:30.

19:00 Ужин.Суп, второе, чай. Время поделиться впечатлениями — чувствуя лёгкую усталость в ногах и лёгкость в голове

Что взять с собой:

  • треккинговая обувь с хорошей фиксацией стопы. Не кроссовки на гладкой подошве — в ущелье камни скользкие даже в сухую погоду;
  • купальник / плавки — для охлаждения в заводях (по желанию);
  • фотоаппарат или телефон с зарядкой;
  • лёгкий дождевик — погода в горах непредсказуема.

Остальное мы организуем.

Спуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь деньСпуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь деньСпуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь деньСпуск в пещеру "Сквозная". Водопады "Руфабго". Пешеходный маршрут на весь день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Прохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водой

08:00 Завтрак.

09:00 Отправление к урочищу Мишоко.

Ущелье реки Мишоко находится на окраине посёлка Каменномостский (Хаджох).

Что вас ждёт:Маршрут длиной всего 2- 3 км — но насыщенный, как целая глава приключенческой книги.

Это каньонинг в мягкой, обучающей форме — не «экспедиция», а естественное движение по руслу реки, под руководством опытного инструктора.

Что вы освоите (и как это будет происходить):

Движение по пересечённому рельефу: как ставить ногу на скользкий камень, как держать равновесие в потоке, как «читать» рельеф.

Безопасное преодоление водопадов — с использованием снаряжения, но без обязательного спуска, если не чувствуете готовности.

Работу с альпинистским снаряжением — просто, по шагам, «на пальцах».

Вам выдадут необходимое снаряжение — проверенное, удобное и безопасное: каска, страховочная система (обвязка), карабины и спусковое устройство («восьмёрка»), перчатки.

Вы не обязаны спускаться с каждого водопада.

Вы всегда можете наблюдать, поддерживать команду, делать фото — или просто стоять и «болеть» за товарищей.

13:00 Возвращение на базу.

Что взять с собой:

  • обувь: треккинговая обувь + обувь для каньонинга (2 пары обуви обязательно!). Можно две пары кроссовок, но не на гладкой подошве!);
  • под обувь рекомендуем неопреновые носки — они греют ноги в воде и защищают от камней;
  • второй комплект одежды;
  • рюкзак 20-30 л;
  • бутылированная вода 0,5 л;

Важно:

Маршрут рассчитан на всех, кто готов идти по воде, иногда — вброд, иногда — по скользким камням.

Физическая нагрузка — умеренная.

Страх — нормален. Мы его не осуждаем — мы его растворяем в поддержке, инструкциях и смехе.

Если погода не позволяет прохождение каньона по воде - идем по сухой его части.

14:00 Обед.

Горячий, восстанавливающий: суп Время перевести дух — и обсудить, какой водопад был самым волшебным.

15:00 Поездка на геотермальный источник.

Вас ждёт природный термальный комплекс — бассейны, наполняемые кремниевый водой, рождённой в недрах Кавказа.

Температура воды: +36… +39°C.

С собой: купальник, полотенце, сменную обувь.

19:00 Ужин.

Прохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водойПрохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водойПрохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водойПрохождение ущелья Мишоко с элементами каньонинга. Купание в тёплых бассейнах с геотермальной водой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Кавказский биосферный заповедник. Веревочный парк

08:00 Завтракаем.

09:00 Отправляемся в путешествие по живописной долине реки Белой. в пос. Гузерипль в Кавказский биосферный заповедник.

Кавказский заповедник является ядром объекта Всемирного природного наследия Западный Кавказ, его территория была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Изначально заповедник был создан с целью сохранения горного зубра.

По пути — остановки на лучших смотровых площадках: «Казачий камень», «Большой Гранитный каньон», «Менгиры и дольмены», «Слияние рек Киша и Белая».

Пройдём на территорию крупнейшего в Европе, природного биосферного заповедника, где располагается музей заповедника, веревочный парк и один из интереснейших загадочных мегалитических сооружений древности – дольмен.

Заглянем в музей природы, познакомимся с историей этого места и увидим интересные артефакты.

В вольерном комплексе посмотрим на представителей местной фауны.

Полюбуемся пихтовым лесом, горной рекой, подышим чистейшим горным воздухом.

И, конечно, верёвочный парк!

В парке 5 маршрутов разных по протяженности и сложности, есть экстремальный и троллейный (на нем три троллея!).

Маршрут рассчитан на весь день до 16:00.

Ланч-бокс на перекус выдаётся за завтраком.

Одежда по погоде, обувь спортивная.

18:00-20:00 Ужин с первым блюдом.

Кавказский биосферный заповедник. Веревочный паркКавказский биосферный заповедник. Веревочный паркКавказский биосферный заповедник. Веревочный паркКавказский биосферный заповедник. Веревочный парк
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Конный маршрут. Сплав по реке Белой

08:00 Завтрак.

09:00 Трансфер к урочищу Мишоко.

Конный маршрут.

Длительность маршрута (1-2 часа в седле + 30 мин на подготовку).

Пройти конный маршрут по ущелью - это редкая возможность не просто посмотреть, а проехать верхом по горной тропе, и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным: ощутить тепло лошади, услышать ритмичный цокот копыт по камням, увидеть красоту ущелья с высоты.

Если осталось время можно посетить Экстрим-парк Мишоко (троллеи над пропастью).

Что взять для конной прогулки:

  • кроссовки или другую закрытую обувь;
  • брюки без грубого внутреннего шва (чтобы не натереть ноги);
  • футболку или рубашку с длинным рукавом;
  • желание довериться природе и животному.

14:00 Обед.

15:00 Сплав по Гранитному каньону на реке Белой.

Природный памятник республиканского значения — и один из самых живописных участков Кавказа.

Вы отправляетесь в сплав по Гранитному каньону.

Скалы высотой до 25 метров переливаются лазурью и багрянцем под солнцем.

В узких местах русло сжимается до 4 метров, и вода ускоряется.

Перед вами — панорамные виды на гору Трезубец и хребет Азиш-Тау.

До сплава — обязательный инструктаж (15–20 мин).

Протяжённость маршрута: 7–14 км (зависит от уровня воды)

Сложность: I–II категория, с элементами III — это значит:

  • шиверы (вода «пузырится», но не валит);
  • лёгкие перекаты;
  • прохождение небольших порогов и водяных валов: безопасно, но азартно!

Время на воде: 1–1,5 часа.

Общее время с подготовкой: 1,5–2 часа.

Старт: от впадения реки Киша в Белую.

Финиш: за н/п Хамышки или у входа в Гранитный каньон (конкретная точка выбирается инструктором исходя из погоды, уровня воды и безопасности).

Как это работает?

Инструктор — полностью управляет рафтом: рулит, принимает решения, следит за всеми.

Ваша роль — не «пилот», а команда: грести по команде, переносить вес тела при поворотах, поддерживать друг друга, и, конечно — смотреть по сторонам.

Что взять с собой:

  • купальник / плавки;
  • полотенце;
  • лёгкая сидушка (пенка, надувная подушка) — для комфорта в транспорте;
  • закрытая обувь с фиксацией стопы — кеды, треккинговые сандалии (типа Keen), кроссовки на шнуровке;
  • не шлёпанцы и не босиком! — в воде — острые камни и скользкие поверхности;
  • фото/видео в непромокаемом контейнере или чехле — моменты хочется сохранить (если сомневаетесь в защите — лучше оставить на базе -вам сделают фото на память!).
Конный маршрут. Сплав по реке БелойКонный маршрут. Сплав по реке БелойКонный маршрут. Сплав по реке БелойКонный маршрут. Сплав по реке Белой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Плато Лаго-Наки

08:00 Завтракаем.

09:00 Выезжаем в горы.

По дороге делаем «панорамные остановки», где горы-трёхтысячники раскроются перед вами во всём своём величии.

Воздух здесь уже другой — свежий, прохладный, хрустальный, с ароматом хвои и горных трав.

Самое интересное прохождения необорудованных «диких» пещер.

Мы посетим 2 пещеры: Пикетную и Красивую.

Пещеры расположены среди леса в южной части хребта Азиш-Тау на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Длина «Красивой» 173 метра, «Пикетной» 141 м.

На стенах, потолке и на полу пещер образовалось большое количество сталактитов и сталагмитов и сталагнатов.

Пещеры хорошо обследована и вход в них не представляет особой сложности.

Для данного маршрута рекомендуем взять одежду, которую не жалко будет испачкать, фонарики.

Завершим наш маршрут на смотровой площадке «Скала Утюг» — на высоте около 2000 метров.

Отсюда видно всё плато: альпийские луга, отвесные скалы, снежники, дальние хребты и горы. Здесь прекрасные локации и можно делать хорошие снимки.

Запечатлейте этот момент, когда вы стоите между небом и пропастью и ощущаете бескрайность и состояние полета!

А если присмотреться к камням под ногами — можно найти окаменелую ракушку. Да, именно ту, что жила в океане Тетис — 300 миллионов лет назад!

Возвращаемся к вечеру — с лёгкой усталостью от ветра и свежего воздуха, но довольные и с сотнями классных кадров.

18:00 Встречаемся за ужином.

Восстанавливающий суп, шашлык, приготовленный на открытом огне и возможность пообщаться, поделиться впечатлениями!

Что взять с собой:

  • удобную спортивную обувь;
  • одежду по погоде;
  • лёгкую куртку или ветровку (в пещере прохладно, на высоте — ветрено);
  • дождевик (погода в горах непредсказуема);
  • треккинговые палки никогда не помешают;
  • фонарик;
  • одежду, которую не жалко испачкать;
  • фотоаппарат или телефон с зарядкой;
  • настрой пройти маршрут!

Маршрут на весь день.

Ланч-бокс возьмите за завтраком.

Плато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-НакиПлато Лаго-Наки
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Переезд в пос. Бетта

Ланч-бокс с собой.

Отъезд на море.

Ранний подъем, чтобы успеть проехать до пробок.

Вам будет выдан ланч-бокс вместо завтрака в день отъезда.

Выдача — накануне, после ужина, чтобы обеспечить удобство и своевременную подготовку.

Переезжаем из посёлка Каменномостский на Черноморское побережье Краснодарского края — в уютный посёлок Бетта.

Посёлок Бетта — живописный курортный уголок, расположенный в 40 км южнее Геленджика.

В окрестностях сохранилась первозданная горная природа: смешанные леса, естественные галечные пляжи.

Расстояние от базы до пляжа — около 350 метров.

Дорога без ступенек, плавный подъем и спуск, проходит мимо частного сектора — путь занимает всего 12-15 минут.

14:00 Размещение на базе отдыха.

15:00 Обед на базе.

18:30 Ужин.

Переезд в пос. БеттаПереезд в пос. БеттаПереезд в пос. БеттаПереезд в пос. Бетта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
9 день

Отдых на море

8:00-10:00 Завтрак.

13:00-14:30 Обед.

18:30-19:30 Ужин.

По предварительному запросу возможна выдача ланч-бокса на обед. Ужин включает первое блюдо.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
10 день

Отдых на море

8:00-10:00 Завтрак.

13:00-14:30 Обед.

18:30-19:30 Ужин.

По предварительному запросу возможна выдача ланч-бокса на обед. Ужин включает первое блюдо.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
11 день

Отдых на море

8:00-10:00 Завтрак.

13:00-14:30 Обед.

18:30-19:30 Ужин.

По предварительному запросу возможна выдача ланч-бокса на обед. Ужин включает первое блюдо.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
12 день

Отдых на море

8:00-10:00 Завтрак.

13:00-14:30 Обед.

18:30-19:30 Ужин.

По предварительному запросу возможна выдача ланч-бокса на обед. Ужин включает первое блюдо.

Отдых на мореОтдых на мореОтдых на мореОтдых на море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
13 день

Отъезд

Освобождение номера до 12:00.

Самостоятельный выезд.

Трансфер в удобное время и город отправления можно заказать на базе отдыха: до аэропорта: Анапа, Геленджик или ж/д станции — по вашему маршруту.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Адыгее на выбор и в домиках в пос. Бетта, Краснодарский край.

Одноместное размещение под запрос.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Для 2-местного размещения
В АдыгееВ пос. Бетта Стоимость
в гостинице «У горы» — деревянный сруб в старинном русском стиле;
в коттеджах «Замок Грез» и «Аквариум» (с камином), в номере на 2 этаже.
Все коттеджи и номера — со всеми удобствами: TV, холодильник в номере. 		Двухкомнатные коттеджи (2-эажные и одноэтажные) со всеми удобствами: В коттеджах: TV, холодильник91 000
Номера на 1 этаже коттеджа «Аквариум» — двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином, со всеми удобствами: TV, холодильникДвухкомнатные двухэтажные и одноэтажные коттеджи со всеми удобствами. В коттеджах ТV, холодильник87 000

«На Аминовской»
«У Сергея»

Номера со всеми удобствами. В номере ТВ, холодильник

Простые, уютные домики: двухместные номера со всеми удобствами и однокомнатный двухместный коттедж №25А. Во всех номерах и коттеджах — санузел с душем, TV, холодильник. 75 000
Для 3-местного размещения
В АдыгееВ пос. Бетта (кондиционер есть во всех номерах)Стоимость

«У горы»
«Аквариум» (1 этаж)

Номера со всеми удобствами TV, холодильник

Трехместные двухкомнатные коттеджи/
Дома «А-Фрейм»

со всеми удобствами. TV, холодильник

85 000

«На Аминовской»
«У Сергея»

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

Трехместные двухкомнатные коттеджи/
Дома «А-Фрейм»

со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник

75 000

«На Аминовской»
«У Сергея»

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

Простые однокомнатные трёхместные номера, со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник72 000

«Графство Хаджох Хостел»

Общий санузел и душ. ТВ и холодильник в холле

Простые однокомнатные трёхместные номера, со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник63 000
Для 4-местного размещения
В АдыгееВ пос. Бетта (кондиционер есть во всех номерах)Стоимость

«У горы»
«Замок грез»
«Аквариум» (2 этаж)

Номера со всеми удобствами. TV, холодильник

Четырехместные двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник85 000

«На Аминовской»
«У Сергея»

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

Двухкомнатные коттеджи со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник75 000

«На Аминовской»
«У Сергея»

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник

Простые домики в деревенском стиле (четырехместные номера) со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник. Номера коттеджей 10, 11, 14, 1570 000

При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог — 100 руб. /сутки (оплата на месте);

Варианты проживания

Гостевой дом «У Горы»

6 ночей

Гостевой дом «У Горы» расположен в 15 минутах ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес.

Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера.

Питание: на территории гостевого дома в просторной столовой.

Выезд на маршруты производится с территории гостевого дома.

Деревянный в старинном русском стиле.

Номера со всеми удобствами (TV, холодильник, электрочайник).

Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»Гостевой дом «У Горы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Аквариум

6 ночей

В гостевом доме 3 номера. Все номера с отдельным входом, двухкомнатные, в замковом стиле, с камином в каждом.

Номер «С бабочками» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на реку) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.

В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С бабочками» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Вместимость: до 3 человек.

Номер «С оленями» (двухкомнатный, 27 кв. м., с видом на сад) – в замковом стиле, расположен на первом этаже. Номер состоит из спальни и каминного зала. В спальне расположена большая двуспальная кровать, с коваными виноградными лозам. В каминном зале односпальная кровать. Есть отдельный вход.

В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Название номера «С оленями» обусловлено гобеленом, висящим над кроватью в спальне.

Вместимость: до 3 человек.

Номер «Аквариум» (двухкомнатный, 44 кв. м.) – в замковом стиле, расположен на втором этаже. Номер с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате – два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. Есть отдельный вход.

В номере: санузел с душевой кабинкой, мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период).

Вместимость: до 6 человек.

АквариумАквариумАквариумАквариумАквариум
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «На Аминовской»

6 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник.

Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»Гостевой дом «На Аминовской»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Замок грез

6 ночей

Замок Грез – двухуровневый коттедж с единым пространством без деления на комнаты. Внутри есть настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 метров, центральное окно высотой 4 метра.

В коттедже: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.

Вместимость: до 5 человек.

У Сергея

6 ночей
У СергеяУ СергеяУ СергеяУ СергеяУ СергеяУ Сергея
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Деревянные коттеджи

6 ночей

Имеется три коттеджа – один однокомнатный и два двухкомнатных.

В однокомнатном коттедже:

  • санузел с душевой кабиной,
  • холодильник.

В двухкомнатном коттедже:

  • санузел с душевой кабиной,
  • две односпальных кровати,
  • спутниковое ТВ,
  • электрический чайник.
Деревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджиДеревянные коттеджи
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Графство Хаджох

6 ночей

«Графство Хаджох» располагается в поселке Каменномостском.

Номерной фонд состоит из номеров: «Стандарт», «Комфорт», «Семейный» и «Эксклюзивный» – со стилизацией пещеры. На территории установлены беседки для уютных вечеров и мангалы.

В гостинице Вы можете заказать различные блюда из меню. Также предусмотрена услуга комплексного питания.

Графство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство ХаджохГрафство Хаджох
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха в пос. Бетта

6 ночей

В пос. Бетта простые, уютные домики в деревенском стиле. Двух-, трех- и четырехместные номера со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

База отдыха в пос. БеттаБаза отдыха в пос. БеттаБаза отдыха в пос. БеттаБаза отдыха в пос. БеттаБаза отдыха в пос. БеттаБаза отдыха в пос. Бетта
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • В Адыгее:
  • В пос. Бетта на Черноморском побережье:
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
  • При проживании в гостевом доме «У горы» оплачивается туристический налог - 100 руб. /сутки (оплата на месте)
  • Билеты на экскурсионные объекты: "Хаджохская теснина" - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб. национальный музей (г. Майкоп) - 300 руб. музей востока - 150 руб. экскурсия по монастырю + музей "Сад камней" - 300 руб. музей "Беловодье" - 400 руб. проход в заповедник - 300 руб. /суткиводопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб. пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб. посещение древних пещер-келий - 200 руб
  • «Хаджохская теснина» - 600 руб. /взр., детский с 7 до 14 лет - 300 руб
  • Национальный музей (г. Майкоп) - 300 руб
  • Музей востока - 150 руб
  • Экскурсия по монастырю + музей «Сад камней» - 300 руб
  • Музей «Беловодье» - 400 руб
  • Проход в заповедник - 300 руб. /сутки
  • Водопады Руфабго - 600 руб., детский с 5 до 13 лет - 300 руб
  • Пещера Большая Азишская - 800 руб., детский с 7 до 14 лет - 400 руб
  • Посещение древних пещер-келий - 200 руб
  • Подъёмник - 1 200 руб. /чел., детский - 600 ₽ (6-13 лет)
  • Узкоколейная железная дорога - 900 руб. /чел., детский - 450 руб. (5-13 лет)
  • Конная прогулка, в зависимости от выбранного вами времени:1 час - 1 400 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб. 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • 1 час - 1 400 руб. 2 часа - 2 500 руб. 3 часа - 3 200 руб. 5 часов - 5 000 руб. Доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость
  • Сплав - 2 000 руб. (доставка к месту проведения и обратно входит в стоимость)
  • Обратный трансфер из пос. Бетта
  • Трассы в веревочном парке «Тетис» - от 300 до 1500 руб
  • Спортивная страховка
  • Экстрим-парк «Мишоко»
Место начала и завершения?
Минеральные Воды / Краснодар / Армавир / Майкоп
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед препараты для собственных нужд;
  • наличные деньги;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • фото- или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • фонарик налобный для кейвинга;
  • одежду, подходящую для активных приключений (которую не жалко испачкать). Лучше всего подходит синтетика или смесовая ткань, она лёгкая и быстро сохнет, в отличие от хлопка;
  • легкую одежду (футболки, шорты, купальник, плавки);
  • куртку-ветровку с капюшоном, плащ-дождевик или накидку;
  • треккинговые ботинки, или иную обувь на нескользящей подошве (кроссовки или треккинговые сандалии), лучше 2 пары на смену. Треккинговые сандалии используются для переходов речек вброд;
  • репелленты;
  • крем от загара фактор защиты не менее 50, обгореть в горах и предгорьях очень легко!
  • головной убор (для защиты от солнца) в обязательном порядке;
  • очки солнечные;
  • гигиеническая помада – с фактором защиты от солнца;
  • треккинговые палки (по желанию, для вашего удобства).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организован трансфер к месту начала тура?

Важно:

  • трансфер осуществляется в день заезда;
  • стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно;
  • трансфер в любое другое время, раньше или позже указанного, не входит в стоимость тура, оплачивается отдыхающими самостоятельно.

Из г. Минеральные Воды до пос. Каменномостский отправление автобуса из аэропорта в 13:00.

Из г. Краснодар маршрут: ж/д Краснодара — аэропорт Краснодара — пос. Каменномостский

Суббота:

Прибыть на ж/д вокзал — не позднее 13:30

В аэропорт — не позднее 14:00.

Автобус выезжает после сбора группы, но не позднее 14:15

Возможность трансфера позже указанного времени — уточняйте у менеджеров.

Из г. Армавир отправление с ж/д вокзала: 15:00–15:20.

Из г. Сочи

Мы встречаем вас на ж/д вокзале г. Майкоп в 22:00.

Добраться до Майкопа можно на электричке «Ласточка» (Сочи/Адлер — Майкоп):

Отправление из Адлера — в 16:18

Прибытие в Майкоп — ориентировочно в 21:50–22:00.

В последний 13-й день освобождение номера до 12:00. Трансфер в удобное время можно заказать на базе отдыха (обратный трансфер не входит в стоимость тура).

В исключительных случаях при задержке рейса или опоздании прибытия поезда туристов трансфер может быть задержан, но не более, чем на 40 минут. В случае массовой задержки рейсов и прибытия поездов: на неограниченное разумное время.

Как самостоятельно добраться до места начала тура?

Дополнительная информация: самостоятельное прибытие.

Из/в Краснодар (аэропорт или ж/д вокзал)

Можно добраться самостоятельно на такси или заказном автобусе.

Индивидуальные и групповые трансферы (по запросу).

Доступны направления:

Минеральные Воды → Каменномостский

Архыз → Каменномостский

Белореченск → Каменномостский

Майкоп → Каменномостский

Каменномостский → п. Бетта
Стоимость — индивидуально, по запросу у менеджера.

Автобус из Москвы в Майкоп.

Удобный автобус с кондиционером, холодильником и туалетом.

Из Майкопа в Каменномостский.

Регулярные автобусы и маршрутные такси.
Остановка в Майкопе — у центрального рынка.

На личном автомобиле.

Трасса М4 «Дон» — современная 4-полосная автомагистраль.
Время в пути (без нарушений ПДД, при нормальном движении): ~17 часов.

Может ли измениться программа?

При проведении программы возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

Есть ли ограничения по весу для конной прогулки?

Не рекомендуется участвовать в конной прогулке при массе тела свыше 100 кг, только по согласованию с туроператором.

Сколько человек будет в туре?

Количество участников в группе определяется в соответствии с техническими и логистическими возможностями перевозки и сопровождения.

При использовании автобусного транспорта — группа может включать от 8 до 40 участников.

Для маршрутов, основная часть которых предполагает пешеходную активность (включая треккинги, посещение пещер, каньонов и других объектов без транспортного доступа), максимальное количество участников — не более 18 человек на одного гида-инструктора.

Окончательное количество участников устанавливается организатором на основе условий доступа к объектам, требований безопасности и норм сопровождения.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Валентина
2 авг 2023
Все очень замечательно
Все очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательноВсе очень замечательно

Тур входит в следующие категории Майкопа

Похожие туры из Майкопа

Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Зимне-весенний отдых
Начало: Г. Краснодар
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 22 200 ₽ за человека
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
На автобусе
Конные прогулки
Конные туры
7 дней
3 отзыва
Мультиактивный отдых в Адыгее на 7 дней. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар
8 фев в 10:00
15 фев в 10:00
от 39 000 ₽ за человека
Мультиактив в Адыгее
Пешая
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 дней
3 отзыва
Мультиактив в Адыгее
Начало: Г. Краснодар
30 мая в 10:00
6 июн в 10:00
75 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Майкопе
Все туры из Майкопа