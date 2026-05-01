2 день

Конная прогулка. Посещение термальных источников

9:00 Завтрак.

10:00 Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезде спросят об умении обращаться с лошадьми.

Стоимость от 2 500 руб. Допустимый вес участника до 100 кг.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

14:00 Обед в объекте размещения.

Посещение термальных источников 2 часа.

Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.

19:00 Праздничный ужин, знакомство.

