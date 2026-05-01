Вы услышите об ископаемых минералах в музее, на мастер-классе узнаете нюансы приготовления адыгейских сыров. Познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис. Возле дольмена вам расскажут версии об их происхождении. А ещё пригласят на пробу домашних вин с закусками.
Программа тура по дням
Прибытие
11:00–12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
12:00–13:00 Встреча аэропорт Краснодар.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:00–16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00–20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Конная прогулка. Посещение термальных источников
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезде спросят об умении обращаться с лошадьми.
Стоимость от 2 500 руб. Допустимый вес участника до 100 кг.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды. Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед в объекте размещения.
Посещение термальных источников 2 часа.
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен в поселке Тульском. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр. Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
19:00 Праздничный ужин, знакомство.
Хаджохская теснина, водопады Руфабго. Термы
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровом проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
Вход оплачивается отдельно — взрослый 600 руб., детский от 7 до 13 лет 400 руб., до 7 лет бесплатно.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго.
Водопады Руфабго по праву занимают почетное место в списке самых впечатляющих достопримечательностей Адыгеи. Проходя водопад за водопадом, организм наполняется силой природы, отвесные скалы вокруг добавляют атмосферы в этом небольшом, но запоминающимся путешествии.
Вход оплачивается отдельно — от 600 руб. взрослый.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
Экскурсия в монастырь. Частные музеи. Термы
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.
Вход оплачивается отдельно — 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты. Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек.
Вблизи монастыря есть истоки рек Псефирь и Камелюк. Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней».
Билеты в музеи оплачиваются отдельно — от 300 руб.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики. Познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана Тетис, услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Термальные источники 2 часа.
Экскурсия в Майкоп. Экоферма. Термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Майкоп — один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа. Майкоп является столицей республики, а название переводится как «долина яблонь».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды делают его необычайно привлекательным. В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть. Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушными гостей республики.
Билеты в музеи оплачиваются отдельно — от 300 руб.
14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни.
Посещение экофермы альпаки NeLama —это возможность познакомиться с различными животными, такими как ламы, альпаки, козы, овцы, ослики и пони.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
Экскурсия на плато Лаго-Наки и в пещеру. Мастер-класс
08:00 Завтрак.
09:30 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров. По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Посещение Большой Азишской пещеры, памятника природы, который входит в пятёрку красивейших пещер Европы.
Вход оплачивается отдельно — взрослый 800 руб., детский от 7 до 14 лет 500 руб.
Воздух внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
15:00 Обед.
16:00Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином блюдами национальной кухни.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
При выезде на мастер-класс берем с собой купальники и плавки.
Посёлок Гузерипль. Посещение винодела
08:00 Завтрак.
09:30 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль. Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
Вход в заповедник — от 500 руб. /взрослый, 150 руб. /детский.
Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин / гастрономическая дегустация от шато ПО и Хамышинские дачи.
Включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль/медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон; текила из венесуэльской агавы.
Дижестив (после всего): наливки вишневая, кизил, черная смородина, ореховый ликер начино.
Дегустация мясной продукции (сыровяленые изделия от 8 месяцев): коппа (свиная шея), ломо (карбонат свиной). Хамон свиной 3 года, хамон бараний 2 года.
19:00 Праздничный ужин с представителем адыгской культуры. Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение на базе отдыха «Активация» / «Горная Слобода».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-, 3-местное размещение
|70 000
|доплата за 1-местное размещение
|20 000
Скидка:
- 5% пенсионерам;
- 10% детям;
- дети до 3 лет бесплатно без претензий на проживание.
Варианты проживания
Турбаза «Активация»
Находится в поселке Каменномостский. Для размещения гостям предлагаются двухместные стандартные номера и деревянный двухэтажный коттедж-сруб со всеми удобствами.
В уютной столовой для отдыхающих организовываются сытные завтраки. Для приготовления барбекю построены беседки и есть мангалы.
На территории отеля имеется автомобильная стоянка для личного транспорта. Активное времяпрепровождение на базе – увлекательные катания на квадроциклах и снегоходах.
Снять усталость и напряжение после насыщенного дня можно в бане. Жаркие парения и обливания холодной водой повысят иммунитет и укрепят здоровье. Заказывать помещение необходимо заранее.
База отдыха «Горная Слобода»
Находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки.
В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности. Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда/выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание, праздничный ужин
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Азишская пещера
- Посещение термальных источников по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных Вод и обратно
- Хаджохская теснина - от 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 руб
- Водопады Руфабго - от 600 руб
- Монастырь - от 400 руб. взрослый, детский - 200 руб
- Конная прогулка - от 2 500 руб
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 руб., до 5 лет бесплатно
- Гузерипль (вход в заповедник) - от 500 руб. взрослый, 150 руб. детский
- Обед в кафе в стиле Адыгейской национальной кухни
- Посещение ЭкоФермы Альпаки NeLAma - от 1000 руб
- Мастер-класс по Адыгейскому сыру с последующим ужином с национальной кухней - от 1 400 руб
- Посещение Винодела, с дегустацией домашних местных вин - 3 300 руб
- Аэропорт Мин. воды: 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Аэропорт Ставрополя: 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
- Ж/д Краснодара: 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкопа: 4 человека - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью.
Желательно, чтобы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Необходимо взять с собой каждому туристу:
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, плавки, резиновые тапочки;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользящей подошве — треккинговая обувь);
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На каких термальных источниках мы будем отдыхать?
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс 4*» расположен в тихом и зеленом поселке Тульском. Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Расслабляющий и оздоровительный эффект достигается благодаря особым свойствам термальных вод.
Страховка входит в стоимость?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.