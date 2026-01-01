Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин/гастрономическая дегустация от Шато ПО и Хамышинские дачи»
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
75 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин / гастрономическая дегустация от шато ПО и Хамышинские дачи»
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
15%
Термальные источники в Адыгее. Осеннее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин / гастрономическая дегустация от шато ПО и Хамышинские дачи»
30 авг в 10:00
6 сен в 10:00
70 000 ₽
82 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Гастрономические»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Майкопе в январе 2026
Сейчас в Майкопе в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 тура от 70 000 до 75 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Майкопа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026