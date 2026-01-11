Активный отдых в Адыгее. Зима-весна
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«14:00 Посещение винодела с дегустацией домашних местных вин/гастрономическая дегустация от Шато ПО и Хамышинские дачи»
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
75 000 ₽ за человека
Термальные источники в Адыгее. Зимнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Понаблюдаем за альпаками на экоферме, поучаствуем в мастер-классе по приготовлению сыра и отведаем наливки, сыровяленое мясо и домашнее вино на масштабной дегустации»
Завтра в 10:00
18 янв в 10:00
70 000 ₽ за человека
-
8%
Термальные источники в Адыгее. Летнее путешествие
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«А ещё пригласят на пробу домашних вин с закусками»
31 мая в 10:00
7 июн в 10:00
70 000 ₽
76 000 ₽ за человека
