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Увидеть самое главное в Малоярославеце

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Малоярославеце, цены от 1500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Малоярославец: увидеть и полюбить
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Пешая
2.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
Начало: У входа в Сквер 1812 года
1 июл в 13:30
2 июл в 10:30
3990 ₽4200 ₽ за всё до 10 чел.
По историческому центру Малоярославца
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
По историческому центру Малоярославца
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Начало: У здания кинотеатра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    20 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Содержательная и познавательная экскурсия. Спасибо!
  • Е
    Евгений
    11 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Решили с семьей посетить Малоярославец в дни нашего отпуска. Обратились к Юлии за экскурсией. Получили массу позитива, интересная экскурсия, ответы на
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    свои вопросы получили, узнали о новом для нас месте, показали детям историю "вживую". Желаю Юлии и ее команде процветания и расширения в других локациях, городах. Однозначно наша рекомендация.

    Решили с семьей посетить Малоярославец в дни нашего отпуска
  • М
    Мария
    2 июня 2025
    Малоярославец: увидеть и полюбить
    Были всей семьей на экскурсии с Юлией 01.06.2025. Юлия прекрасный экскурсовод, рассказала очень много фактов о городе, показала все знаковые
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    места. Не в одной книге по истории или учебнике даже не сказано ничего из того что рассказала Юлия! Все время экскурсии была очень внимательна и тактична, т. к. мы были с дедушкой и ему было бы сложно ходить в быстром темпе все 2,5 часа. Очень впечатлила диорама войны 1812 года, входной билет 180 рублей, обязательно посетите! Черноостровский женский монастырь теперь одно из самых любимых мест в Малоярославце! Огромное спасибо Юлии!

Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Малоярославеце
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Малоярославец: увидеть и полюбить
  2. Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
  3. По историческому центру Малоярославца
Какие места ещё посмотреть в Малоярославеце
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Николаевский Черноостровский монастырь
  2. Городище вятичей
  3. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Малоярославецу в июне 2025
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