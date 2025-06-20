Индивидуальная
до 10 чел.
Малоярославец: увидеть и полюбить
Осмотреть визитные карточки города и погрузиться в его историю на групповой обзорной экскурсии
Начало: В районе ЗАГСа
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4400 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Мал, да удал: Малоярославец от древности до современности
Познакомиться с уютным городом и его богатой историей
Начало: У входа в Сквер 1812 года
1 июл в 13:30
2 июл в 10:30
3990 ₽
4200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
По историческому центру Малоярославца
Яркое знакомство с городом и рассказы о самых интересных фактах из его прошлого и настоящего
Начало: У здания кинотеатра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей20 июня 2025Содержательная и познавательная экскурсия. Спасибо!
- ЕЕвгений11 июня 2025Решили с семьей посетить Малоярославец в дни нашего отпуска. Обратились к Юлии за экскурсией. Получили массу позитива, интересная экскурсия, ответы на
- ММария2 июня 2025Были всей семьей на экскурсии с Юлией 01.06.2025. Юлия прекрасный экскурсовод, рассказала очень много фактов о городе, показала все знаковые
Ответы на вопросы от путешественников по Малоярославецу в категории «Самое главное»
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