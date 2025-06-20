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места. Не в одной книге по истории или учебнике даже не сказано ничего из того что рассказала Юлия! Все время экскурсии была очень внимательна и тактична, т. к. мы были с дедушкой и ему было бы сложно ходить в быстром темпе все 2,5 часа. Очень впечатлила диорама войны 1812 года, входной билет 180 рублей, обязательно посетите! Черноостровский женский монастырь теперь одно из самых любимых мест в Малоярославце! Огромное спасибо Юлии!