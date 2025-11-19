Отправьтесь в путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Вы подниметесь на высоту 1717, посетите питомник хаски «Сибирская Легенда» и экоферму «Жар-Птица», где животные живут в гармонии с человеком.
Узнаете историю древнего Алтая и одной из самых красивых дорог мира, по желанию подниметесь на вершину горы Тияхта и пообедаете в уютной советской столовой — вкусно, душевно и с ноткой ностальгии.
Описание экскурсии
Путешествие по Чуйскому тракту — живописная дорога через перевалы, долины и сосновые леса Алтая.
Встреча с хаски в питомнике «Сибирская Легенда» — ласковые северные собаки, общение, фото и море эмоций.
Экоферма «Жар-Птица» — знакомство с домашними животными и возможность покормить их с рук.
Семинский перевал и гора Тияхта (1899 м) — лёгкий подъём и обзор 360° на горные просторы.
Обед в «Советской столовой» на Семинском перевале— атмосферное место с домашней кухней. Вкусно, с любовью и по-алтайски.
Вы узнаете:
- Как алтайские зайсаны привели Алтай в Российскую Империю
- Почему богатырь Сарлык теперь гора
- Как зимуют животные в Горном Алтае
- И многое другое
Организационные детали
- Поедем на Cherry Tiggo или Honda Stepwgn. Детские кресла по запросу
- На каждой локации гуляем примерно по 40 минут. В дороге — около 4 часа 20 минут (туда и обратно)
- Программа 5+
- Маршрут несложный, но в горку. Необходим базовый уровень физической подготовки
- Отдельно оплачивается: питомник хаски «Сибирская легенда» — 700 ₽ взрослый, 500 ₽ детский; экоферма «Жар-Птица» — 500 ₽ за чел.; обед — по желанию
