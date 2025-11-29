Предлагаю соединить красоту Алтая с небольшим полевым экспериментом.
На разных природных локациях вы возьмёте образцы воды (или снега/льда зимой), проведёте простые исследования с бытовыми приборами, узнаете легенды и историю края и поймёте, почему Алтай называют местом чистой воды. Подходит для детей от 5 лет, а малышей тоже можно брать с собой.
Описание экскурсии
Исследование воды своими руками
Вы попробуете на практике разные способы определения качества воды, сравните образцы из нескольких источников, узнаете, какая вода безопасна и чем отличается вода горных районов.
Красивые природные локации
Все пункты маршрута — это живописные остановки, где вы увидите Катунь, водопады и другие природные памятники.
Путешествие по двум знаменитым трактам
Поймёте, чем уникальны Чуйский и Чемальский тракт, услышите местные легенды, узнаете немного географии и истории региона.
Семейный формат
Детям понравится измерять температуру и другие показатели воды, а взрослым — спокойный ритм и разнообразие впечатлений. Каждый участник получит «Сертификат Исследователя».
Маршрут
- Бирюзовая Катунь — первая точка для сбора образца воды
- Источник Аржан-Суу — чистая родниковая вода, которую сравним с первым образцом
- Смотровая на Катунь у Кызыл-Тыша — виды и небольшая остановка для замеров
- Камышлинский водопад — пешая прогулка (способ добраться согласуем заранее)
- Зубы Дракона — финальная точка и сбор последнего образца
Организационные детали
- Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером летом и отоплением зимой: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda StepWGN Spada (минивэн)
- Подходит для любого возраста и уровня подготовки. Сообщайте, пожалуйста, заранее, если едете с детьми
- Большая часть маршрута — на авто; пешие участки только на локациях
- Экскурсия проходит в любую погоду — одевайтесь по сезону
- Вода и влажные салфетки всегда есть в авто
Дополнительно оплачивается
- Входные билеты на мост через Катунь
- Питание
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Манжероке
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
