Предлагаю соединить красоту Алтая с небольшим полевым экспериментом. На разных природных локациях вы возьмёте образцы воды (или снега/льда зимой), проведёте простые исследования с бытовыми приборами, узнаете легенды и историю края и поймёте, почему Алтай называют местом чистой воды. Подходит для детей от 5 лет, а малышей тоже можно брать с собой.

Ваш гид в Манжероке

Мария Ваш гид в Манжероке

Описание экскурсии

Исследование воды своими руками

Вы попробуете на практике разные способы определения качества воды, сравните образцы из нескольких источников, узнаете, какая вода безопасна и чем отличается вода горных районов.

Красивые природные локации

Все пункты маршрута — это живописные остановки, где вы увидите Катунь, водопады и другие природные памятники.

Путешествие по двум знаменитым трактам

Поймёте, чем уникальны Чуйский и Чемальский тракт, услышите местные легенды, узнаете немного географии и истории региона.

Семейный формат

Детям понравится измерять температуру и другие показатели воды, а взрослым — спокойный ритм и разнообразие впечатлений. Каждый участник получит «Сертификат Исследователя».

Маршрут

Бирюзовая Катунь — первая точка для сбора образца воды

— первая точка для сбора образца воды Источник Аржан-Суу — чистая родниковая вода, которую сравним с первым образцом

— чистая родниковая вода, которую сравним с первым образцом Смотровая на Катунь у Кызыл-Тыша — виды и небольшая остановка для замеров

— виды и небольшая остановка для замеров Камышлинский водопад — пешая прогулка (способ добраться согласуем заранее)

— пешая прогулка (способ добраться согласуем заранее) Зубы Дракона — финальная точка и сбор последнего образца

Организационные детали

Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером летом и отоплением зимой: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda StepWGN Spada (минивэн)

Подходит для любого возраста и уровня подготовки. Сообщайте, пожалуйста, заранее, если едете с детьми

Большая часть маршрута — на авто; пешие участки только на локациях

Экскурсия проходит в любую погоду — одевайтесь по сезону

Вода и влажные салфетки всегда есть в авто

