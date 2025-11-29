Мои заказы

Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжетка

Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
Предлагаю соединить красоту Алтая с небольшим полевым экспериментом.

На разных природных локациях вы возьмёте образцы воды (или снега/льда зимой), проведёте простые исследования с бытовыми приборами, узнаете легенды и историю края и поймёте, почему Алтай называют местом чистой воды. Подходит для детей от 5 лет, а малышей тоже можно брать с собой.
Описание экскурсии

Исследование воды своими руками

Вы попробуете на практике разные способы определения качества воды, сравните образцы из нескольких источников, узнаете, какая вода безопасна и чем отличается вода горных районов.

Красивые природные локации

Все пункты маршрута — это живописные остановки, где вы увидите Катунь, водопады и другие природные памятники.

Путешествие по двум знаменитым трактам

Поймёте, чем уникальны Чуйский и Чемальский тракт, услышите местные легенды, узнаете немного географии и истории региона.

Семейный формат

Детям понравится измерять температуру и другие показатели воды, а взрослым — спокойный ритм и разнообразие впечатлений. Каждый участник получит «Сертификат Исследователя».

Маршрут

  • Бирюзовая Катунь — первая точка для сбора образца воды
  • Источник Аржан-Суу — чистая родниковая вода, которую сравним с первым образцом
  • Смотровая на Катунь у Кызыл-Тыша — виды и небольшая остановка для замеров
  • Камышлинский водопад — пешая прогулка (способ добраться согласуем заранее)
  • Зубы Дракона — финальная точка и сбор последнего образца

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле с кондиционером летом и отоплением зимой: Chery Tiggo 7 Pro Max или Honda StepWGN Spada (минивэн)
  • Подходит для любого возраста и уровня подготовки. Сообщайте, пожалуйста, заранее, если едете с детьми
  • Большая часть маршрута — на авто; пешие участки только на локациях
  • Экскурсия проходит в любую погоду — одевайтесь по сезону
  • Вода и влажные салфетки всегда есть в авто

Дополнительно оплачивается

  • Входные билеты на мост через Катунь
  • Питание

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария
Мария — ваш гид в Манжероке
Привет! Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Что вас ждёт: автомобильные экскурсии по самым живописным местам
— никаких пеших марафонов, только комфорт и виды из окна. Индивидуальные маршруты — хочу на водопад? Легко! Хочу в горы? Поехали! Хочу попробовать алтайский мёд? Уже везу! Истории, которые заставят вас удивиться и улыбнуться. Почему я? Потому что я знаю все тропы, но сама хожу по ним крайне редко. Расскажу про Алтай так, что даже местные кедры зааплодируют. Гарантирую безопасность — лесным жителям давно объяснили, что мои гости неприкосновенны. Ко мне нужно обращаться, если вы хотите увидеть красоты Алтая, но не хотите таскать рюкзак. Если мечтаете о путешествии без сюрпризов и готовы к приключениям, где главный герой — вы, а не ваши уставшие ноги. P.S. … и если после моей экскурсии вам захочется пообещать Алтаю вечную любовь — это нормально)))

