Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 24 300 ₽
27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чемал - дыхание Алтая (поездка из Манжерока)
Пройти по местам силы, увидеть Зубы дракона и подняться над Катунью
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 23 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ЮЮрий4 декабря 2025Шикарный гид,отличная экскурсия и как бонус-вкусный чай)
- ССичкаренко2 ноября 2025Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах с алтайским мёдом. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
- ААйрат1 октября 2025Хорошая и веселая экскурсия. Рекомендую!
- ЕЕлена28 сентября 2025Неделю назад мы ездили с Вячеславом по сумасшедше красивым местам Чуйского тракта. Нам повезло с погодой, а больше всего нам
- ММарина26 сентября 2025Гид Вячеслав очень умный и честный человек, обладает большими знаниями в сфере истории своего родного края! Нам было очень интресно,
- ЛЛюбовь29 августа 2025Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
- ЛЛюдмила19 августа 2025Благодарим Вячеслава за экскурсию!
За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
- ТТатьяна18 августа 2025Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
- ООльга7 августа 2025Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
- ААнна1 августа 2025Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
- ССофья29 июля 2025Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
- ООксана18 июля 2025Замечательная экскурсия. Все прошло на высшем уровне! Вячеслав открытый, коммуникабельный человек, с хорошим кругозором, знающий и любящий свою работу. Профессионал. Спасибо большое.
За чаепитие на смотровой площадке отдельное спасибо!!!! 🥰
Море впечатлений от поездки. Обязательно буду рекомендовать друзьям👌
- РРоман29 июня 2025Экскурсия не из легких, вы должны быть готовы почти весь день провести в дороге. Но если вы хотите увидеть одну
- ССветлана28 июня 2025Поездка была великолепной! Вячеслав интересный рассказчик. За время поездки узнали много нового, посмотрели очень красивые виды Алтая с Чуйского тракта. Музыкальное сопровождение на обратном пути заслуживает отдельно 100 баллов)
- ВВиктория26 апреля 2025С уверенностью могу сказать, что посетить экскурсии Вячеслава будет вашим лучшим решением на Алтае!
Вячеслав показал так много удивительно-красивых мест, помог
- ЕЕкатерина23 апреля 2025Очень понравилась поездка, посмотрели много объектов, гид интересно рассказывал историю Алтая в общем и в частности — тех мест, которые проезжали.
- ААнастасия16 апреля 2025Безумно информативно и интересно проведена экскурсия! Ни один наш вопрос не остался без комментариев и ответов.
Особенно порадовал позитивный настрой Вячеслава, очень заразительный!
За музыкальную подбору отдельное спасибо 🙏
- ККуклева3 апреля 2025Отличная экскурсия с Вячеславом! Очень интересно, потрясающие виды! Интересные рассказы гида, пожалуй лучший способ за один день познакомиться со знаменитым Чуйским трактом!
- ООльга25 марта 2025В марте с супругом были на Алтае и решили посмотреть знаменитый Чуйский тракт. Экскурсовод Вячеслав провез по красивейшим местам этой
- ААнна16 марта 2025Благодарю Вячеслава за шикарную экскурсию. Хорошо спланированный маршрут и переезды, комфортная езда. Очень интересные рассказы обо всем: о локациях, природе,
