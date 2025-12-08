Мои заказы

Необычные экскурсии по Манжероку

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Манжероке, цены от 18 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Калейдоскоп Чуйского тракта
На машине
10 часов
32 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Калейдоскоп Чуйского тракта
Отправиться в большое путешествие по алтайским местам, узнать больше о самой дороге и природе вокруг
Начало: В селе Манжерок, либо я могу Вас забрать из Горно ...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 24 300 ₽27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
На машине
6 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
Заметить, обсудить и прочувствовать - как это делал писатель, актёр и режиссёр
15 дек в 09:00
16 дек в 09:00
23 750 ₽25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Исследовать воду в красивейших местах Чуйского и Чемальского трактов и разбудить в детях интерес
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от 18 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
    читать дальше

    первой, то для меня - настоящая новинка. Но и у меня, и у моих друзей от программы путешествия остались самые положительные воспоминания. С погодой повезло: был небольшой мороз, но на большей части маршрута снега оказалось мало, так что передвигаться по камням и скалам было достаточно комфортно. Не всю программу нам удалось реализовать, но это во многом объясняется сезонными особенностями: сокращенным световым днем (поэтому к зубрам мы совместно решили не доезжать) и, конкретно в день нашей поездки, ограниченными возможностями для достижения "Глаз Катуни". Но благодаря гиду Антону все остальные достопримечательности мы изучили максимально подробно. Отдельная благодарность за прогулку по Чемалу - для нашей компании это была самая желанная точка в путешествии, и очень здорово, что удалось уделить ей много времени при свете дня.

    Впечатлений осталось на много месяцев вперед. Однозначно рекомендую!

  • Ю
    Юрий
    4 декабря 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Шикарный гид,отличная экскурсия и как бонус-вкусный чай)
    Шикарный гид,отличная экскурсия и как бонус-вкусный чай)
  • С
    Сичкаренко
    2 ноября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах с алтайским мёдом. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
    Очень понравилась экскурсия организованная Вячеславом. Увидели все что было заявлено в описании и даже больше. На последней локации Вячеслав всегда угощает своим чаем на сибирский травах с алтайским мёдом. Экскурсию будем рекомендовать друзьям
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
    читать дальше

    самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных живописных ракурсов. Виктор рассказывал много интересного по дороге и давал свободное время в локациях. По пути был вкусный обед в кафе Чемала. Очень комфортная экскурсия, при этом очень насыщенная и интересная!

    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы
  • А
    Айрат
    1 октября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Хорошая и веселая экскурсия. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Неделю назад мы ездили с Вячеславом по сумасшедше красивым местам Чуйского тракта. Нам повезло с погодой, а больше всего нам
    читать дальше

    повезло с Вячеславом!
    Забрал нас из Горно-Алтайска и туда же отвёз. Спасибо ему огромное за это!
    День прошел практически незаметно. Да, устали. Но больше всего устали фотографировать, а хотелось ещё и ещё, и ещё… Чтобы увезти эти потрясающие виды с собой не только в памяти))
    Вячеслав всю дорогу рассказывал о крае. История, обычаи, географические, археологические факты, да и много ещё чего. Было очень интересно!
    В машине мы были как дома на диване! Меня часто укачивает на заднем сиденье да ещё в таких долгих поездках. С Вячеславом ничего подобного не возникало. Вел машину он быстро, но плавно 👍
    Фотографировал нас. Сам предлагал! Поил травяным чаем с медом в месте слияния Катуни и Чуи. Незабываемые впечатления!
    Эмоции зашкаливают.
    Рады, что остановили выбор на Вячеславе, когда просматривала предложения других экскурсоводов!
    Человек энергичный, знающий свое дело. Нам очень понравилось общение с ним!
    Рекомендую.
    Надеюсь, мы ещё не раз воспользуемся услугами замечательного гида и отличного водителя Вячеслава! ☀️

    Неделю назад мы ездили с Вячеславом по сумасшедше красивым местам Чуйского тракта. Нам повезло с погодой, а больше всего нам повезло с Вячеславом!
  • М
    Марина
    26 сентября 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Гид Вячеслав очень умный и честный человек, обладает большими знаниями в сфере истории своего родного края! Нам было очень интресно,
    читать дальше

    много подробностей узнали практически о каждом населенном пункте по пути следования по маршруту! БОЛЬШОЕ спасибо за интересные экскурсии по Чуйскому тракту и к Телецкому озеру!

  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
  • В
    Вадим
    6 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
    читать дальше

    утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.
    Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде.

  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
    Спасибо 😊
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
  • Л
    Любовь
    29 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Отличный маршрут, отдельное спасибо за вкусный чай и музыку
  • И
    Инна
    20 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
  • Л
    Людмила
    19 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Благодарим Вячеслава за экскурсию!
    За возможность увидеть красоту гор, простор долин, дышать разнотравьем, почувствовать мощь Катуни! Незабываемая поездка останется в памяти навсегда ☺️
    Отдельное спасибо за музыкальное сопровождение и травяной чай!
    Благодарим Вячеслава за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться одной из самых живописных
    читать дальше

    трасс мира и испытать всю прелесть дороги телом и душой, эта поездка создана именно для вас. Скучать точно не придется благодаря увлекательным рассказам Вячеслава, интересным фактам и личным историям экскурсовода. Вас ждут великолепные места, потрясающие пейзажи и возможность сделать отличные фото на память. На обратном пути мы послушали прекрасные песни об Алтае!
    Вячеслав, большое спасибо за прекрасный день! Моя мечта сбылась!

    Экскурсия непростая — будьте готовы посвятить практически целый день путешествию. Однако, если ваша цель — насладиться
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
  • О
    Ольга
    7 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Это вторая экскурсия у Славы. Всё отлично.
  • А
    Анна
    1 августа 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Прекрасная экскурсия по одному из самых живописных трактов мира! Очень красивые места и продуманный маршрут с большим количеством фото остановок
    читать дальше

    в наиболее подходящих для этого точках. Слава - чудесный рассказчик, который много знает об Алтае, его истории, легендах и традициях коренных жителей. Он в принципе разносторонне развитый человек, который может поддержать разговор на любую тему! Кроме того, и это очень важно, учитывая сложные горные дороги, Слава очень аккуратный водитель, с которым комфортно ездить на большие расстояния.

  • С
    Софья
    29 июля 2025
    Калейдоскоп Чуйского тракта
    Вячеслав наипрекраснейший гид! Экскурсия невероятно интересная, мы с сестрой были в полном восторге. Он заинтересовал не только познавательной информацией, но
    читать дальше

    и интересными фактами. Все это было еще подкреплено восхитительными видами. Экскурсия высший класс. Спасибо за это природе Алтая и конечно Вячеславу!

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Чуйского тракта
  2. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
  3. Шукшин: разговоры о главном (из Манжерока)
  4. Чистые воды Алтая: познавательное семейное путешествие из Манжерока
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Чуйский тракт
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в декабре 2025
Сейчас в Манжероке в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 18 000 до 24 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
