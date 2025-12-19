Грандиозные перевалы и вершины, песчаные колонны и живописные реки, дух древних верований и колорит этнических традиций — всё это он, Горный Алтай. В путешествии вы проедете по одной из самых живописных дорог в мире. Посетите места силы, увидите загадочные петроглифы. И узнаете главное о богатой истории и культуре региона.
Описание экскурсии
- Стартуем рано утром: разомнёмся прогулкой до Камышлинского водопада
- Выезжаем на живописный Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира
- Вы посетите сувенирный рынок на Семинском перевале и полюбуетесь панорамой с перевала Чике-Таман
- Узнаете о традициях и ритуалах у костра в национальном жилище алтайцев — аиле
- Изучите петроглифы в археологическом комплексе Калбак-Таш, помедитируете над слиянием Чуи с Катунью
- Подкрепиться остановимся в кафе национальной кухни Чуй-Оозы или устроим пикник
- Наша цель — Ильгуменский порог. Это одно из самых медитативных мест силы на Алтае и один из самых опасных порогов Катуни: бирюзовая река здесь поднимается трехметровыми валами
Примерный тайминг
8:00 — выезд
10:00 — Семинский перевал
11:00 — перевал Чике-Таман
13:00 — Ильгуменский порог
15:00 — катунские террасы и песчаные бомы
16:00 — Калбак-Таш
17:00 — слияние рек Чуи и Катуни
22:00 — возвращение в Манжерок
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Детских кресел нет
- Отдельно по желанию оплачивается питание
- Обратите внимание: петроглифы и озеро мы посещаем только в тёплое время года
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Манжерок»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 6 туристов
Провожу экскурсии с 2022 года. Мне нравится вместе с путешественниками снова и снова открывать наш удивительный край. Я вкладываю в это дело всю свою энергию и делюсь ею с людьми,
