От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Чуйский тракт — это не просто трасса, а древний путь, по которому люди ездили уже тысячи лет назад.
Здесь сливаются две великие реки — Чуя и Катунь, соседствуют степи, перевалы и горные долины, а петроглифы напоминают о временах, когда эти земли были центром древней цивилизации. Вы увидите всё это и наполнитесь красотой мест.
Описание экскурсии
Семинский перевал (1717 м)
Самый высокий перевал центрального Алтая. Здесь мы сделаем остановку, чтобы вдохнуть свежий воздух.
Перевал Чике-Таман (1295 м)
Первый горный серпантин — одно из самых живописных мест тракта. С обзорной площадки открывается панорама горных долин и лент дороги.
Цаплинский мост
Этот подвесной мост — инженерное чудо своего времени. Здесь мы сделаем остановку и пообедаем в кафе.
Ининские песчаные столбы
Уникальный геологический памятник: причудливые природные башни, созданные ветром и временем.
Слияние Чуи и Катуни
Сакральное место силы, где встречаются две великие реки. Алтайцы издавна почитали этот перекрёсток стихий, принося сюда дары духам.
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из курорта Манжерок 10:10 — Семинский перевал (20 мин) 11:00 — перевал Чике-Таман (20 мин) 12:00 — Цаплинский мост (обед) 13:00 — Ининские песчаные столбы 13:30 — слияние Чуи и Катуни (20 мин) 13:50–18:30 — обратный путь 18:30 — возвращение в отель
Тайминг может корректироваться в зависимости от погоды и вашего темпа.
Организационные детали
Транспорт: Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек), Chery Tiggo 7 Pro Max (до 3 человек, панорамная крыша) или Honda Stepwgn (минивэн, до 6 человек)
В автомобиле: питьевая вода, влажные салфетки, термос с чаем
Особой физической подготовки не требуется, подстраиваемся под ваш темп
Просим сообщить заранее, если с вами будут дети
Дополнительно оплачивается обед — в кафе по маршруту
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
