Чуйский тракт — это не просто трасса, а древний путь, по которому люди ездили уже тысячи лет назад. Здесь сливаются две великие реки — Чуя и Катунь, соседствуют степи, перевалы и горные долины, а петроглифы напоминают о временах, когда эти земли были центром древней цивилизации. Вы увидите всё это и наполнитесь красотой мест.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Семинский перевал (1717 м)

Самый высокий перевал центрального Алтая. Здесь мы сделаем остановку, чтобы вдохнуть свежий воздух.

Перевал Чике-Таман (1295 м)

Первый горный серпантин — одно из самых живописных мест тракта. С обзорной площадки открывается панорама горных долин и лент дороги.

Цаплинский мост

Этот подвесной мост — инженерное чудо своего времени. Здесь мы сделаем остановку и пообедаем в кафе.

Ининские песчаные столбы

Уникальный геологический памятник: причудливые природные башни, созданные ветром и временем.

Слияние Чуи и Катуни

Сакральное место силы, где встречаются две великие реки. Алтайцы издавна почитали этот перекрёсток стихий, принося сюда дары духам.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из курорта Манжерок

10:10 — Семинский перевал (20 мин)

11:00 — перевал Чике-Таман (20 мин)

12:00 — Цаплинский мост (обед)

13:00 — Ининские песчаные столбы

13:30 — слияние Чуи и Катуни (20 мин)

13:50–18:30 — обратный путь

18:30 — возвращение в отель

Тайминг может корректироваться в зависимости от погоды и вашего темпа.

Организационные детали