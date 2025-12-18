Мои заказы

Путешествие по Чуйскому тракту из Манжерока

От горных перевалов до священного слияния рек: путь, в котором оживает Алтай
Чуйский тракт — это не просто трасса, а древний путь, по которому люди ездили уже тысячи лет назад.

Здесь сливаются две великие реки — Чуя и Катунь, соседствуют степи, перевалы и горные долины, а петроглифы напоминают о временах, когда эти земли были центром древней цивилизации. Вы увидите всё это и наполнитесь красотой мест.
Описание экскурсии

Семинский перевал (1717 м)

Самый высокий перевал центрального Алтая. Здесь мы сделаем остановку, чтобы вдохнуть свежий воздух.

Перевал Чике-Таман (1295 м)

Первый горный серпантин — одно из самых живописных мест тракта. С обзорной площадки открывается панорама горных долин и лент дороги.

Цаплинский мост

Этот подвесной мост — инженерное чудо своего времени. Здесь мы сделаем остановку и пообедаем в кафе.

Ининские песчаные столбы

Уникальный геологический памятник: причудливые природные башни, созданные ветром и временем.

Слияние Чуи и Катуни

Сакральное место силы, где встречаются две великие реки. Алтайцы издавна почитали этот перекрёсток стихий, принося сюда дары духам.

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из курорта Манжерок
10:10 — Семинский перевал (20 мин)
11:00 — перевал Чике-Таман (20 мин)
12:00 — Цаплинский мост (обед)
13:00 — Ининские песчаные столбы
13:30 — слияние Чуи и Катуни (20 мин)
13:50–18:30 — обратный путь
18:30 — возвращение в отель

Тайминг может корректироваться в зависимости от погоды и вашего темпа.

Организационные детали

  • Транспорт: Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек), Chery Tiggo 7 Pro Max (до 3 человек, панорамная крыша) или Honda Stepwgn (минивэн, до 6 человек)
  • В автомобиле: питьевая вода, влажные салфетки, термос с чаем
  • Особой физической подготовки не требуется, подстраиваемся под ваш темп
  • Просим сообщить заранее, если с вами будут дети
  • Дополнительно оплачивается обед — в кафе по маршруту
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 42 туристов
Миссия нашей команды — дать вам не просто тур, а возможность по-настоящему обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения
читать дальше

и услышать его голос в вибрациях горлового пения. Мы верим, что настоящее путешествие — это когда место становится частью тебя, а ты — частью его. Нас объединяет желание делиться этой глубокой, искренней любовью к нашему краю. Мы не проводим экскурсии — мы знакомим вас с другом по имени Алтай. Наш подход— это бережное и уютное погружение. Мы создаем пространство, где вы можете расслабиться, открыться магии этого места и позволить себе обнять Алтай — в прямом и переносном смысле.

