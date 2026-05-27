пеших марафонов, только комфорт, небольшой трекинг по вашему желанию и незабываемые виды из окна. Маршруты можно менять под ваши желания: хотите на водопад — легко, хотите в горы — поехали, хотите попробовать алтайский мёд — уже везу. И, конечно, вас ждут истории, которые заставят удивиться и улыбнуться. Знаю все тропы, хотя сама хожу по ним редко. Безопасность для меня — неотъемлемая часть вашего отдыха. Ко мне стоит обратиться, если вы хотите увидеть красоты Алтая, но не хотите таскать рюкзак. Если мечтаете о путешествии без сюрпризов и готовы к приключениям, где главный герой — вы, а не ваши уставшие ноги. P. S. … И если после моей экскурсии вам захочется пообещать Алтаю вечную любовь — это нормально!