Ваш самолёт прилетает рано утром, а заселение в отель только в обед? Прекрасно! Это лучшее время для первого знакомства с нашим краем.
Мы приготовим коктейль «Утренний Алтай» — немного истории, чуть географии, капля ботаники, приправим интересными фото и видео. Нальём кофе с кедровыми орешками, вдохнём аромат и раскрасим алтайское утро впечатлениями!
Описание трансфер
- Вы позавтракаете в атмосферном месте
- Прогуляетесь по паркам и скверам города
- Увидите Горно-Алтайск со смотровой площадки горы Тугая
- Познакомитесь с историей Алтая
Я расскажу:
- сколько у нас Алтаев и почему наш край — место силы
- какие мудрые люди живут здесь и как они учат нас видеть прекрасное рядом
- кто такие сёоки
- где надышаться алтайским разнотравьем
- как на склоне горы вырос лес
- где увидеть дно морское
Если будет желание, можно посетить национальный исторический музей. Возможно, вы увидите мумию принцессы плато Укок (дни и часы экспозиции ориентированы строго по восходящей луне).
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Chery Tiggo 7 Pro Max. Детские кресла по запросу. В салоне есть питьевая вода и влажные салфетки
- В стоимость включён трансфер в отель в радиусе 100 км от аэропорта
- Могу организовать поездку на Toyota Land Cruiser 200 (до 4 или 7 пассажиров) — с доплатой за авто премиум-класса
- При задержке рейса предусмотрено ожидание в аэропорту до 6 часов
- Дополнительно по желанию оплачиваются: завтрак — от 800 ₽ за чел. и входные билеты в музей — 350 ₽ за взрослого, 200 ₽ за студентов дневного отделения, 150 ₽ за пенсионеров и школьников
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Я не просто гид, а ваш персональный проводник в мир Алтая — без походных палок, но с полным баком хорошего настроения. Вас ждут автомобильные экскурсии по самым живописным местам — никаких
Входит в следующие категории Манжерока
