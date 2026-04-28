Довезём вас и ваше горнолыжное оборудование до нужного аэропортп — на просторном, комфортном автомобиле.
По дороге вы полюбуетесь видами и, если захотите, послушаете наши рассказы об Алтае — его народе, обычаях, природе и истории.
Описание трансфер
Мы заберём вас от места проживания на курорте «Манжерок», поможем погрузить багаж и доставим в аэропорт или в другую локацию.
Трансфер с нами — это:
- Просторный сaлон
- Большие окна
- Капитанские кресла
- Aвтобокс для 2 комплектов горнолыжного оборудования
- Детские кресла/бустеры (по запросу)
- Вежливый, позитивный и заботливый водитель, который по дороге расскажет много интересного про Алтай
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 2716 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и
-
