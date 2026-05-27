Когда зажигаются фонари, Горно-Алтайск раскрывается совсем иначе. Тихие улицы, мягкий свет на старинных купеческих домах и горы, которые словно обнимают город в вечерней дымке… На этой прогулке вы увидите столицу Алтая без дневной суеты: прогуляетесь по центру под уютные рассказы гида, почувствуете спокойный ритм города и подниметесь на гору Тугая, откуда открывается одна из самых красивых панорам.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 12 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Исторический центр города

В мягком свете фонарей старинные купеческие дома выглядят особенно атмосферно и создают ощущение путешествия во времени.

Центральный сквер и площадь Ленина

Уютный уголок с вечерней подсветкой и фонтаном с бронзовыми медальонами.

Панорама с горы Тугая

Здесь находится одна из лучших смотровых площадок Горно-Алтайска. С высоты открывается красивый вид на огни города, изгиб реки и силуэты гор в вечерней дымке.

Магия алтайского вечера

Если повезёт, вы услышите живую музыку местных музыкантов и окунётесь в атмосферу города без туристической суеты.

Вы узнаете:

почему город менял названия: Улала — Ойрот-Тура — Горно-Алтайск

как сибирские купцы формировали облик старого города

как культура и вера разных народов переплелись на Алтае

чем живёт современная столица Республики Алтай

После экскурсии по желанию заедем на ужин в ресторан «Рерих» или кафе «Типография».

Организационные детали