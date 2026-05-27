Когда зажигаются фонари, Горно-Алтайск раскрывается совсем иначе.
Тихие улицы, мягкий свет на старинных купеческих домах и горы, которые словно обнимают город в вечерней дымке… На этой прогулке вы увидите столицу Алтая без дневной суеты: прогуляетесь по центру под уютные рассказы гида, почувствуете спокойный ритм города и подниметесь на гору Тугая, откуда открывается одна из самых красивых панорам.
Тихие улицы, мягкий свет на старинных купеческих домах и горы, которые словно обнимают город в вечерней дымке… На этой прогулке вы увидите столицу Алтая без дневной суеты: прогуляетесь по центру под уютные рассказы гида, почувствуете спокойный ритм города и подниметесь на гору Тугая, откуда открывается одна из самых красивых панорам.
Описание экскурсии
Исторический центр города
В мягком свете фонарей старинные купеческие дома выглядят особенно атмосферно и создают ощущение путешествия во времени.
Центральный сквер и площадь Ленина
Уютный уголок с вечерней подсветкой и фонтаном с бронзовыми медальонами.
Панорама с горы Тугая
Здесь находится одна из лучших смотровых площадок Горно-Алтайска. С высоты открывается красивый вид на огни города, изгиб реки и силуэты гор в вечерней дымке.
Магия алтайского вечера
Если повезёт, вы услышите живую музыку местных музыкантов и окунётесь в атмосферу города без туристической суеты.
Вы узнаете:
- почему город менял названия: Улала — Ойрот-Тура — Горно-Алтайск
- как сибирские купцы формировали облик старого города
- как культура и вера разных народов переплелись на Алтае
- чем живёт современная столица Республики Алтай
После экскурсии по желанию заедем на ужин в ресторан «Рерих» или кафе «Типография».
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия. Поедем на Toyota Land Cruiser 200 или Chery Tiggo 7 Pro Max. В салоне есть питьевая вода
- Экскурсия длится 2 ч, ужин — 1 ч (оплачивается отдельно). По дороге мы угостим вас горячим чаем из термоса
- Если с вами дети, сообщите об этом заранее
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Входит в следующие категории Манжерока
Похожие экскурсии на «Огни вечернего Горно-Алтайска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн из Манжерока
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Начало: В селе Манжерок
4 июн в 08:00
5 июн в 08:00
22 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Неизведанный Чемал - из Манжерока
За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Начало: На курорте Манжерок 5
8 июн в 08:00
9 июн в 08:00
от 20 000 ₽ за человека
Индивидуальная
К Гейзерному озеру через «Красные ворота» (из Манжерока)
Уехать из Горно-Алтайска вглубь республики - к местам силы, живописным перевалам и песчаным столбам
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
от 32 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к горным духам Алтая (из Манжерока)
Отправиться в село Чемал и его мистические окрестности
Начало: От места вашего проживания
29 мая в 09:00
30 мая в 09:00
24 000 ₽ за всё до 5 чел.
от 12 000 ₽ за человека