Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
«Познакомитесь с зубрами и послушаете удивительные истории о местных обычаях»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше
Обзорная трансфер-экскурсия-прогулка по утреннему Алтаю
«Это лучшее время для первого знакомства с нашим краем»
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
Начало: В селе Озёрное
«Вас ждёт знакомство с Телецким озером — его историей, легендами и мифами»
Расписание: в понедельник в 09:30
16 мар в 09:30
17 мар в 08:00
12 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2025Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
- ИИрина27 октября 2025Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
- ННаталья22 сентября 2025Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
- ВВадим6 сентября 2025Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
- ККсения4 сентября 2025Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
Спасибо 😊
- ИИрина3 сентября 2025Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
- ИИнна20 августа 2025Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
- ММария13 августа 2025Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
- ННаталья8 августа 2025Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
- ЮЮлия30 июня 2025Спасибо большое за путешествие!
Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
