Обзорные и познавательные экскурсии Манжерока

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Манжероке, цены от 9975 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
На машине
10 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям северной части Алтая
«Познакомитесь с зубрами и послушаете удивительные истории о местных обычаях»
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
от 27 000 ₽ за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше
На машине
Трансфер в/из аэропорта
4.5 часа
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше
Обзорная трансфер-экскурсия-прогулка по утреннему Алтаю
«Это лучшее время для первого знакомства с нашим краем»
Завтра в 08:00
12 мар в 08:00
9975 ₽10 500 ₽ за всё до 7 чел.
Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока
На машине
12 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока
Увидеть главные достопримечательности северного побережья Телецкого озера
Начало: В селе Озёрное
«Вас ждёт знакомство с Телецким озером — его историей, легендами и мифами»
Расписание: в понедельник в 09:30
16 мар в 09:30
17 мар в 08:00
12 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    8 декабря 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча с Алтаем была не
    первой, то для меня - настоящая новинка. Но и у меня, и у моих друзей от программы путешествия остались самые положительные воспоминания. С погодой повезло: был небольшой мороз, но на большей части маршрута снега оказалось мало, так что передвигаться по камням и скалам было достаточно комфортно. Не всю программу нам удалось реализовать, но это во многом объясняется сезонными особенностями: сокращенным световым днем (поэтому к зубрам мы совместно решили не доезжать) и, конкретно в день нашей поездки, ограниченными возможностями для достижения "Глаз Катуни". Но благодаря гиду Антону все остальные достопримечательности мы изучили максимально подробно. Отдельная благодарность за прогулку по Чемалу - для нашей компании это была самая желанная точка в путешествии, и очень здорово, что удалось уделить ей много времени при свете дня.

    Впечатлений осталось на много месяцев вперед. Однозначно рекомендую!

    Прекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встречаПрекрасная поездка! Я был в составе мини-группы из 3 человек, и, если для друзей эта встреча
  • И
    Ирина
    27 октября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все
    самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных живописных ракурсов. Виктор рассказывал много интересного по дороге и давал свободное время в локациях. По пути был вкусный обед в кафе Чемала. Очень комфортная экскурсия, при этом очень насыщенная и интересная!

    Были на экскурсии с Виктором с ребенком 6,5 лет. Всем очень понравилось. Виктор скорректировал маршрут, чтобы мы успели посмотреть все самое интересное. Прокатились на моторках, посмотрели на Катунь с разных живописных ракурсов. Виктор рассказывал много интересного по дороге и давал свободное время в локациях. По пути был вкусный обед в кафе Чемала. Очень комфортная экскурсия, при этом очень насыщенная и интересная!
  • Н
    Наталья
    22 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Потрясающее путешествие, вида и места! Спасибо!
  • В
    Вадим
    6 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличный вариант поездки на день из Манжерока. Все прошло на высшем уровне. Были с ребенком 8 лет. Переживали, что будет
    утомительно для него, но зря: по водопаду полазили, на лошадях покатались, петроглифы посмотрели, на обрывах и порогах пофотографировались, Катунь со всех сторон осмотрели, пообедали с потрясающим видом на долину на свежем воздухе! В конце даже к зубрам заехали. И параллельно узнали много интересного. Было очень полезно в том числе для составления планов на следующий визит на Алтай.
    Однозначно рекомендую. Но важно понимать, что темп везде очень активный. Все чтобы успеть везде.

  • К
    Ксения
    4 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
    Спасибо 😊
    Антон-прекрасный гид и собеседник, тактичен, деликатен, может поддержать любой разговор, машина чистая, водит уверенно и аккуратно, рекомендую!
Спасибо 😊
  • И
    Ирина
    3 сентября 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Ездили втроем с ребенком 7 лет. Виктор хорошо рассказывает, аккуратно водит. Маршрут интересный, виды великолепные. Виктор учитывал наши пожелания и подстраивал маршрут под нас. Нас только не впечатлили пещеры, лучше заменить их на что-то другое.
  • И
    Инна
    20 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо Виктору. Все наши пожелания были учтены! Очень вежливый и ответственный
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
    Очень понравилась экскурсия!!! Все было хорошо организовано и четко в назначенное время, без каких либо сбоев и проблем. Виктор подстраивал под нашу группу, с учетом двух подростков и маленького ребенка. Спасибо!!!!
  • Н
    Наталья
    8 августа 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Отличная поездка. Красивые виды. Рекомендую Виктора.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока
    Спасибо большое за путешествие!
    Ездили втроем с 8летним ребенком. Честно говоря, поначалу немного переживала, как он перенесет поездку на весь день
    и информацию, рассказанную гидом.
    Все прошло потрясающе. Виктор давал необходимую информацию без лишнего, все уложилось в голове прекрасно))
    Также, маршрут был гибким, мы надолго зависли на Козьей тропе, в связи с чем Виктор предложил слегка изменить маршрут, чтобы и не переутомить самого юного путешественника, и при этом успеть в Пещеры.
    На самом деле, даже не поверилось, когда вернулись в отель, что целый день катались.
    Спасибо еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манжероке
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Вдоль берега Катуни: путешествие из Манжерока;
  2. Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше;
  3. Горное озеро: авторская экскурсия из Манжерока.
Какие места ещё посмотреть в Манжероке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Чуйский тракт;
  2. Зубы дракона;
  3. Самое главное;
  4. Остров Патмос;
  5. Голубые озёра;
  6. Голубые озера;
  7. Чемал;
  8. Гейзерное озеро;
  9. Ороктойский мост;
  10. Телецкое озеро.
Сколько стоит экскурсия по Манжероку в марте 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 9975 до 27 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Манжерока нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Манжероке много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026