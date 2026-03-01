Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер в/из аэропорта » в Манжероке, цены от 8500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

1 чел. По популярности На машине Трансфер в/из аэропорта 3 часа 5% Индивидуальная до 5 чел. Манжерок: трансфер из аэропорта и Камышлинский водопад Комфортная встреча, водная или пешая прогулка и знакомство с алтайской природой 11 400 ₽ 12 000 ₽ за всё до 5 чел. На машине Трансфер в/из аэропорта 1 час Индивидуальная до 6 чел. Трансфер «Манжерок - Аэропорт» С комфортом добраться до аэропорта или другого места на Алтае (при желании с экскурсией) Начало: У вашего места проживания 8500 ₽ за всё до 6 чел. На машине Трансфер в/из аэропорта 4.5 часа 5% Индивидуальная до 7 чел. Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше Обзорная трансфер-экскурсия-прогулка по утреннему Алтаю 9975 ₽ 10 500 ₽ за всё до 7 чел. Другие экскурсии Манжерока

Закажите заранее трансфер в или из аэропорта Манжерока, вас встретят и довезут до вашего отеля в заранее назначенное время, это упростит задачу в поиске такси, а цена будет фиксированна и без сюрпризов. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май 2026