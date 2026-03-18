Встретим вас в отеле (это бесплатно, если вы живёте в Манжероке или в радиусе 30 км от него) в удобное вам время.
Отправимся к Камышлинскому водопаду. Доберёмся до него на моторафте через Катунь или, если хотите прогуляться 40–50 минут по волшебному лесу, пойдём пешком.
Выпьем травяной чай на тропинке.
Остров Патмос — визитная карточка ближнего Алтая. Слияние Катуни и Чемала, подвесной мостик и храм, притулившийся на скале.
Следующая точка — плато Толгоек. Если в телефоне ещё осталась память, виды здесь наверняка дополнят коллекцию десятками новых снимков.
А может, вы хотите размяться? Вместо любой из остановок можно выбрать развлечение — треккинг до учащенного сердцебиения, конную прогулку среди маралов в лесу, или даже поездку на квадроциклах.
Организационные детали
Дополнительные расходы (при необходимости)
Питание: обед в кафе — 400–1000 ₽ за чел.
Моторафтинг — 900 ₽ за чел.
Переход по частному мостику на Камышлинском водопаде — 300 ₽ за чел.
Если включаем активности, то кони — 1500 ₽ за чел., катание на квадроциклах — по запросу
С вами буду я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2905 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальшеуменьшить
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
–
2
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1
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Анастасия
Экскурсия проходила 16.03.26, погодные условия соответствовали ранней весне - переменная облачность, ветер, грязь. Несмотря на это,
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Е
Елена
Отличное получилось путешествие благодаря нашему гиду, спасибо, Ольга! Разнообразная программа, очень красивые локации-смотровая площадка на плато Толгоек просто волшебна. Гармоничное сочетание активностей -моторафт, конная прогулка, содержательный рассказ и чудесные природные виды.
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