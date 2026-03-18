Природа в горах красива и сурова, прямо как жизнь народов, населявших эти края веками.Приглашаем вас в путешествие! Вы погуляете по лесу, побываете на острове Патмос и на плато Толгоек, пройдёте

по бурлящим потокам Катуни на моторной лодочке. От нас вы не услышите легенд о непослушных дочерях-речках и суровых отцах-горах, но зато узнаете много фактов о быте людей на Алтае, о природе, нравах и обычаях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Встретим вас в отеле (это бесплатно, если вы живёте в Манжероке или в радиусе 30 км от него) в удобное вам время.

Отправимся к Камышлинскому водопаду. Доберёмся до него на моторафте через Катунь или, если хотите прогуляться 40–50 минут по волшебному лесу, пойдём пешком.

Выпьем травяной чай на тропинке.

Остров Патмос — визитная карточка ближнего Алтая. Слияние Катуни и Чемала, подвесной мостик и храм, притулившийся на скале.

Следующая точка — плато Толгоек. Если в телефоне ещё осталась память, виды здесь наверняка дополнят коллекцию десятками новых снимков.

А может, вы хотите размяться? Вместо любой из остановок можно выбрать развлечение — треккинг до учащенного сердцебиения, конную прогулку среди маралов в лесу, или даже поездку на квадроциклах.

Организационные детали

Дополнительные расходы (при необходимости)

Питание: обед в кафе — 400–1000 ₽ за чел.

Моторафтинг — 900 ₽ за чел.

Переход по частному мостику на Камышлинском водопаде — 300 ₽ за чел.

Если включаем активности, то кони — 1500 ₽ за чел., катание на квадроциклах — по запросу

С вами буду я или другой гид из нашей команды. Все мы хорошо знаем край и обладаем горным опытом, с запасом превышающим уровень сложности маршрутов