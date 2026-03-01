-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Манжерок: трансфер из аэропорта и Камышлинский водопад
Комфортная встреча, водная или пешая прогулка и знакомство с алтайской природой
Завтра в 08:00
14 мар в 08:00
11 400 ₽
12 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер «Манжерок - Аэропорт»
С комфортом добраться до аэропорта или другого места на Алтае (при желании с экскурсией)
Начало: У вашего места проживания
14 мар в 07:00
15 мар в 00:00
8500 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и немного больше
Обзорная трансфер-экскурсия-прогулка по утреннему Алтаю
«В стоимость включён трансфер в отель в радиусе 100 км от аэропорта»
Завтра в 08:00
14 мар в 08:00
9975 ₽
10 500 ₽ за всё до 7 чел.
