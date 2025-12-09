Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Итак, вы на Манжероке, в предвкушении лёгкого и радостного дня — от первого вдоха холодного воздуха до последнего спуска… Значит, нам с вами по пути! Вы ведь приехали отдыхать, а не разбираться, как тут всё устроено.
Я встречу вас на месте, помогу подобрать оборудование и проведу по самым живописным и комфортным трассам, где идеальный снег и минимум людей.
Описание экскурсии
10:00–10:30 — встреча у касс комплекса. Знакомство, помощь с подбором и получением снаряжения. Первые лайфхаки: как нести лыжи с уверенностью и сразу чувствовать себя «своим» на курорте.
10:30–13:00 — утренний снег и первое солнце. Катание по идеально подготовленным трассам. Покажу участки, где снег особенно мягкий и послушный. Я поделюсь 2–3 простыми, но точными советами, которые мгновенно сделают ваше скольжение уверенным, лёгким и безопасным.
13:00–14:00 — обед в самом колоритном месте курорта.
14:00–16:00 — «золотые часы» на склоне. Свет становится мягким и волшебным — идеальное время для катания и съёмки. Побываем на самых живописных локациях с панорамами долины Катуни и горы Синюхи.
16:00–16:30 — завершение дня. Помогу сдать снаряжение. Вы уедете с классными фото, лёгкой усталостью и ощущением счастья.
Организационные детали
Если вы проживаете не на ГЛК «Манжерок», по запросу я могу помочь с организацией трансфера (стоимость обсуждается отдельно)
Обучение веду лично я в строгом соответствии с правилами курорта
Перед началом катания будет обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, использованию подъёмников и правилам поведения на склоне
В стоимость включено
Разработка индивидуального маршрута по склонам в зависимости от ваших пожеланий и уровня катания
Инструктаж и персональные советы по технике
Фотоконсультирование: помогу выбрать лучшие ракурсы для ваших снимков
Оплачивается отдельно
Ски-пасс (подъемник): от 1 200₽ на день (в зависимости от сезона и зоны катания)
Прокат снаряжения (лыжи, ботинки, палки, шлем): от 1 499₽ за полный комплект на день
Питание: обед и напитки в кафе на ваш выбор. Я порекомендую проверенные места с лучшим соотношением цены и качества, быстрым обслуживанием и вкусной едой
Путь до точки старта
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте «Манжерок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Провели экскурсии для 42 туристов
Миссия нашей команды — дать вам не просто тур, а возможность по-настоящему обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения читать дальше
и услышать его голос в вибрациях горлового пения. Мы верим, что настоящее путешествие — это когда место становится частью тебя, а ты — частью его.
Нас объединяет желание делиться этой глубокой, искренней любовью к нашему краю. Мы не проводим экскурсии — мы знакомим вас с другом по имени Алтай.
Наш подход— это бережное и уютное погружение. Мы создаем пространство, где вы можете расслабиться, открыться магии этого места и позволить себе обнять Алтай — в прямом и переносном смысле.