Итак, вы на Манжероке, в предвкушении лёгкого и радостного дня — от первого вдоха холодного воздуха до последнего спуска… Значит, нам с вами по пути! Вы ведь приехали отдыхать, а не разбираться, как тут всё устроено. Я встречу вас на месте, помогу подобрать оборудование и проведу по самым живописным и комфортным трассам, где идеальный снег и минимум людей.

Описание экскурсии

10:00–10:30 — встреча у касс комплекса. Знакомство, помощь с подбором и получением снаряжения. Первые лайфхаки: как нести лыжи с уверенностью и сразу чувствовать себя «своим» на курорте.

10:30–13:00 — утренний снег и первое солнце. Катание по идеально подготовленным трассам. Покажу участки, где снег особенно мягкий и послушный. Я поделюсь 2–3 простыми, но точными советами, которые мгновенно сделают ваше скольжение уверенным, лёгким и безопасным.

13:00–14:00 — обед в самом колоритном месте курорта.

14:00–16:00 — «золотые часы» на склоне. Свет становится мягким и волшебным — идеальное время для катания и съёмки. Побываем на самых живописных локациях с панорамами долины Катуни и горы Синюхи.

16:00–16:30 — завершение дня. Помогу сдать снаряжение. Вы уедете с классными фото, лёгкой усталостью и ощущением счастья.

Организационные детали

Если вы проживаете не на ГЛК «Манжерок», по запросу я могу помочь с организацией трансфера (стоимость обсуждается отдельно)

Обучение веду лично я в строгом соответствии с правилами курорта

Перед началом катания будет обязательный вводный инструктаж по технике безопасности, использованию подъёмников и правилам поведения на склоне

В стоимость включено

Разработка индивидуального маршрута по склонам в зависимости от ваших пожеланий и уровня катания

Инструктаж и персональные советы по технике

Фотоконсультирование: помогу выбрать лучшие ракурсы для ваших снимков

