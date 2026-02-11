читать дальше

Олег разобрал технику по полочкам, показал, как правильно падать и вставать, и научил делать повороты даже на гололёде. Его подход очень простой и понятный: всё по-честному, по-доброму, с большим количеством практики и никакой суеты. Теперь мы спокойно выезжаем на склон и с удовольствием катаемся дальше. Олегу — огромное спасибо и рекомендую как инструктора на 100%!