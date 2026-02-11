Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Водная прогулка
Из Манжерока - на айс-флоатинг в Телецком озере
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
Начало: У вашего отеля
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от 49 000 ₽ за всё до 10 чел.
- ММарина11 февраля 2026Огромное спасибо инструктору Олегу! За один день обучения в Горном Алтае он превратил нас из полных новичков в уверенных лыжников.
- ААлиса4 ноября 2025Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
- ГГлеб26 октября 2025Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов
