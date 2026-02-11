Мои заказы

Активный отдых в Манжероке

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Манжероке, цены от 7000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
На машине
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
Отправьтесь в путешествие по Чуйскому тракту, насладитесь видами Семинского перевала и треккингом вдоль Катуни. Уникальные впечатления ждут
Начало: По месту вашего проживания
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
от 26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
Провести яркий и запоминающийся день на алтайском курорте в компании личного инструктора
Начало: На курорте «Манжерок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Из Манжерока - на айс-флоатинг в Телецком озере
На машине
12 часов
Водная прогулка
Из Манжерока - на айс-флоатинг в Телецком озере
Лёд, невесомость и зимняя магия Алтая
Начало: У вашего отеля
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
от 49 000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    11 февраля 2026
    Урок свободы: персональные тренировки по горным лыжам на Манжероке
    Огромное спасибо инструктору Олегу! За один день обучения в Горном Алтае он превратил нас из полных новичков в уверенных лыжников.
    читать дальше

    Олег разобрал технику по полочкам, показал, как правильно падать и вставать, и научил делать повороты даже на гололёде. Его подход очень простой и понятный: всё по-честному, по-доброму, с большим количеством практики и никакой суеты. Теперь мы спокойно выезжаем на склон и с удовольствием катаемся дальше. Олегу — огромное спасибо и рекомендую как инструктора на 100%!

  • А
    Алиса
    4 ноября 2025
    Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
    Рекомендую эту экскурсию на 100%! Маршрут продуман: мощная Катунь, впечатляющие скалы с видом, который не описать словами. Гид был внимательным и интересным рассказчиком. Очень душевно и профессионально. Спасибо!
  • Г
    Глеб
    26 октября 2025
    Чуйский тракт с треккингом - из Манжерока
    Экскурсия 10-12 часов на комфортабельном автомобиле, который встречает вас около гостиницы. На этой экскурсии я был в восторге от перевалов
    читать дальше

    - климатические зоны сменяли одна другую. Много узнал из истории Алтая - гид Сергей прекрасно все рассказывает. Видел и курганы и маралов, и реки и горы. Это надо видеть, словами передать не возможно. В общем и целом всё ШИКАРНО!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Манжероку в категории «Активный отдых»

Сколько стоит экскурсия по Манжероку в феврале 2026
Сейчас в Манжероке в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 7000 до 49 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
