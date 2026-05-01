«В горной долине город любимый» - экскурсия по Горно-Алтайску из Манжерока

Познакомьтесь с нашим маленьким и уютным городом без беготни и суеты. Вы увидите Улалу миссионерскую с храмами, часовнями и церковно-приходским школами. Улалу купеческую с особняками и лавками. И Ойрот-Туру, ковавшую победу над фашистской Германией вместе со всем народом нашей страны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Майминский рыхлый вал
- Парк Победы
- Национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина
- Национальный драматический театр имени П. В. Кучияк
- Эл Курултай Республики Алтай
- Особняки и дворцы купцов второй гильдии
- Сквер имени Г. И. Чорос-Гуркина
- Социалистическую улицу и улицу Ленина
- Улалинскую палеолитическую стоянку
- Смотровую площадку на горе Туугая
- Поклонный крест
Вы узнаете:
- Почему наш город — уникальный
- Как сибирский академик прославил его на весь мир
- Каким образом знаменитый танк Победы связан с Горным Алтаем
- Как наш главный православный миссионер стал патриархом Московским и Коломенским
Мы завершим прогулку в фитоаптеке, а потом можем отправиться за сувенирами.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Hiace.
в субботу в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Озёрное у отеля «Манжерок»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 225 туристов
Я Галина Алексеевна, гид-экскурсовод по Горному Алтаю. Родилась и выросла в Республике Алтай. У меня высшее экономическое образование ГАГУ и специальное образование гида-экскурсовода. Более 10 лет работаю в туризме. Люблю горы, лес, рассказы у костра, сплавы, восхождения. Люблю свой город — он такой единственный. Исходила его вдоль и поперёк.
