Мы предлагаем вам исследовать Уймонскую долину как перекрёсток духовных путей. Собрать мозаику из древних верований, староверческих традиций и философии Николая Рериха. Пройти путём, где пейзаж становится философией, а путешествие — посвящением. Посетить музей художника, дом старообрядца и живописные смотровые Семинского перевала.
Описание экскурсии
Семинский перевал (1717 м)
Сакральное место силы алтайцев. Остановка у стелы, которая посвящена событиям 1756 года — тогда алтайские зайсаны обратились к Российской империи с просьбой о принятии в подданство.
Старообрядческое село Верх-Уймон
Вы посетите дом-музей старообрядца, где сохранена атмосфера 19 века, и погрузитесь в историю староверов.
Музей Н. К. Рериха
Сердце маршрута. Подлинные предметы экспедиции, репродукции картин. Местный гид расскажет про деятельность Н. К Рериха и его семьи, а также о Восточно-Азиатской экспедиции, которая частично проходила и по территории Горного Алтая.
Обсудим:
- Почему Алтай стал духовным мостом между цивилизациями
- Как в Уймонской долине встретились старообрядцы, алтайцы и философия Рериха
- Что такое живая этнография
- Почему в уймонских селах время остановилось 200 лет назад
И многое другое!
Примерный тайминг
- 8:00 — выезд из отеля в Манжероке
- 10:00 — Семинский перевал (кофе-брейк, санитарная остановка)
- 12:00 — обед в селе Усть-Кан
- 13:30 — посещение музее в селе Верх-Уймон
- 15:00 — перекус в селе Усть-Кокса и выезд в обратный путь
- 21:00 — прибытие в Манжерок
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек) или Chery Tiggo 7 Pro Max с панорамной крышей (до 3 человек). В салоне есть бутилированная вода и влажные салфетки
- Если с вами дети — сообщите об этом, пожалуйста, заранее
- Возьмём для вас термос с чаем — обязательно угостимся на одной из смотровых площадок
- С вами будет один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды
Дополнительные расходы
- Музей Рериха: взрослый билет — 400 ₽, льготный и детский — 100 ₽
- Дом-музей старообрядца — 500 ₽ за чел.
- Обед, перекусы — от 400 до 1000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
У нас была экскурсия в Уймонскую долину вместе с гидом Марией. Пожалуй, это одно из самых запомнившихся путешествий за всю поездку. Всю дорогу Мария рассказывала нам интересные моменты об Алтае:
