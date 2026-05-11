Из Манжерока - в Уймонскую долину: по следам Рериха в поисках Шамбалы

Увидеть Алтай как место, где природа, история и духовные поиски создают концентрат смыслов
Мы предлагаем вам исследовать Уймонскую долину как перекрёсток духовных путей. Собрать мозаику из древних верований, староверческих традиций и философии Николая Рериха. Пройти путём, где пейзаж становится философией, а путешествие — посвящением. Посетить музей художника, дом старообрядца и живописные смотровые Семинского перевала.
Описание экскурсии

Семинский перевал (1717 м)

Сакральное место силы алтайцев. Остановка у стелы, которая посвящена событиям 1756 года — тогда алтайские зайсаны обратились к Российской империи с просьбой о принятии в подданство.

Старообрядческое село Верх-Уймон

Вы посетите дом-музей старообрядца, где сохранена атмосфера 19 века, и погрузитесь в историю староверов.

Музей Н. К. Рериха

Сердце маршрута. Подлинные предметы экспедиции, репродукции картин. Местный гид расскажет про деятельность Н. К Рериха и его семьи, а также о Восточно-Азиатской экспедиции, которая частично проходила и по территории Горного Алтая.

Обсудим:

  • Почему Алтай стал духовным мостом между цивилизациями
  • Как в Уймонской долине встретились старообрядцы, алтайцы и философия Рериха
  • Что такое живая этнография
  • Почему в уймонских селах время остановилось 200 лет назад

И многое другое!

Примерный тайминг

  • 8:00 — выезд из отеля в Манжероке
  • 10:00 — Семинский перевал (кофе-брейк, санитарная остановка)
  • 12:00 — обед в селе Усть-Кан
  • 13:30 — посещение музее в селе Верх-Уймон
  • 15:00 — перекус в селе Усть-Кокса и выезд в обратный путь
  • 21:00 — прибытие в Манжерок

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек) или Chery Tiggo 7 Pro Max с панорамной крышей (до 3 человек). В салоне есть бутилированная вода и влажные салфетки
  • Если с вами дети — сообщите об этом, пожалуйста, заранее
  • Возьмём для вас термос с чаем — обязательно угостимся на одной из смотровых площадок
  • С вами будет один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды

Дополнительные расходы

  • Музей Рериха: взрослый билет — 400 ₽, льготный и детский — 100 ₽
  • Дом-музей старообрядца — 500 ₽ за чел.
  • Обед, перекусы — от 400 до 1000 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 102 туристов
Миссия нашей команды — дать вам возможность обнять Алтай всей душой. Мы помогаем ощутить его дыхание через древние легенды, почувствовать его вкус через традиционные угощения и услышать его голос в
вибрациях горлового пения. Мы верим, что настоящее путешествие — это когда место становится частью тебя, а ты — частью его. Нас объединяет желание делиться этой глубокой, искренней любовью к нашему краю. Мы не проводим экскурсии — мы знакомим вас с другом по имени Алтай. Наш подход— это бережное и уютное погружение. Мы создаём пространство, где вы можете расслабиться и открыться магии этого места.

Саломея
У нас была экскурсия в Уймонскую долину вместе с гидом Марией. Пожалуй, это одно из самых запомнившихся путешествий за всю поездку. Всю дорогу Мария рассказывала нам интересные моменты об Алтае:
историю, культурологические особенности, обычаи и жизненный уклад. Мы получили невероятный кладезь знаний! По пути к нашей цели мы останавливались в живописных местах, заезжали в местные кафе перекусить - везде было вкусно, приветливые люди! очень интересное путешествие, роскошный вместительный автомобиль. В Уймонской долине помимо музея Рериха рекомендуем попасть на экскурсию к историку и этнографу Раисе Павловне Кучугановой. К ней сложно попасть, но Мария заранее договорилась об экскурсии, за что мы очень благодарны. А на обратном пути мы заехали посмотреть слияние рек Катуни и Коксы и благодаря рекомендации Марии поужинали в обалденном индийском ресторане. Если вы хотите уникальное, незабываемое путешествие в глубь Алтая, однозначно рекомендуем обратиться к Марии)

