Мы предлагаем вам исследовать Уймонскую долину как перекрёсток духовных путей. Собрать мозаику из древних верований, староверческих традиций и философии Николая Рериха. Пройти путём, где пейзаж становится философией, а путешествие — посвящением. Посетить музей художника, дом старообрядца и живописные смотровые Семинского перевала.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 65 000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Семинский перевал (1717 м)

Сакральное место силы алтайцев. Остановка у стелы, которая посвящена событиям 1756 года — тогда алтайские зайсаны обратились к Российской империи с просьбой о принятии в подданство.

Старообрядческое село Верх-Уймон

Вы посетите дом-музей старообрядца, где сохранена атмосфера 19 века, и погрузитесь в историю староверов.

Музей Н. К. Рериха

Сердце маршрута. Подлинные предметы экспедиции, репродукции картин. Местный гид расскажет про деятельность Н. К Рериха и его семьи, а также о Восточно-Азиатской экспедиции, которая частично проходила и по территории Горного Алтая.

Обсудим:

Почему Алтай стал духовным мостом между цивилизациями

Как в Уймонской долине встретились старообрядцы, алтайцы и философия Рериха

Что такое живая этнография

Почему в уймонских селах время остановилось 200 лет назад

Примерный тайминг

8:00 — выезд из отеля в Манжероке

10:00 — Семинский перевал (кофе-брейк, санитарная остановка)

12:00 — обед в селе Усть-Кан

13:30 — посещение музее в селе Верх-Уймон

15:00 — перекус в селе Усть-Кокса и выезд в обратный путь

21:00 — прибытие в Манжерок

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser 200 (до 5 человек) или Chery Tiggo 7 Pro Max с панорамной крышей (до 3 человек). В салоне есть бутилированная вода и влажные салфетки

Если с вами дети — сообщите об этом, пожалуйста, заранее

Возьмём для вас термос с чаем — обязательно угостимся на одной из смотровых площадок

С вами будет один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды

Дополнительные расходы