Треккинг по хребту над долиной Катуни (из Манжерока)
Активно провести время среди пейзажей природного парка «Ая»
Прогулка по хребту над долиной Катуни — лёгкий треккинг для тех, кто хочет активно провести время и при этом не сильно устать.
В сопровождении гида вы подниметесь к Чёртову пальцу, насладитесь видами и послушаете легенды о горе. После прогулки — чаепитие на смотровой площадке. Отличный способ открыть для себя Алтай с минимальными усилиями.
Встреча с гидом — мы вас встретим в городе и на автомобиле доставим к началу пешего маршрута.
Чёртов палец — менее чем за час поднимемся к этой знаменитой скальной точке, одной из самых популярных в окрестностях. Мы не будем одни, но это не помешает полюбоваться пейзажем. На вершине вас ждёт живописный скальный выступ — идеальный спот для фотографий.
Смотровая площадка над Катунью — преодолев 2,5 км с небольшим набором высоты, мы окажемся на уединённой смотровой. Здесь остановимся, чтобы насладиться потрясающими видами и послушать легенду о воине Куюме. Согласно преданию, Чёртов палец — не просто скала, а палец мифического персонажа.
Чаепитие на вершине — ещё одна смотровая площадка будет высшей точкой нашего мини-похода. В зависимости от погоды (иногда бывает ветрено), мы устроим чаепитие прямо здесь или спустимся в ближайший лесок, чтобы согреться и отдохнуть.
Вы узнаете:
об истории Большого Алтая и его уникальных особенностях
жизненном укладе, верованиях и обычаях местного населения
особенностях флоры и фауны региона
экономике и религиозных традициях Алтая
знаковых треккинговых маршрутах и истории альпинизма на Алтае, от первых исследователей до современных альпинистов
Организационные детали
Маршрут подходит для любого уровня подготовки. Дети школьного возраста справятся
Длина пешей части — 9,5 км
С вами будет гид-инструктор из нашей команды
Трансфер на минивэне Hyundai
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5.5 часов
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Манжероке
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2790 туристов
Я аттестованный гид-экскурсовод и инструктор-проводник по горному туризму и альпинизму. С 2010 года хожу и вожу в горы. О красоте этих мест позаботилась сама природа, а о вашем комфорте и читать дальшеуменьшить
впечатлениях — наша команда. Я и мои коллеги будем рады организовать и провести для вас путешествие, которое станет одним из лучших впечатлений в вашей жизни.
Мы любим зелёную тайгу, движение быстрых рек, холодный воздух гор и пушистый снег. Любим ощущение приятной усталости, интересные знакомства, искренние разговоры и настоящую дружбу. И мы проводим свои путешествия в лучших местах, где есть возможность это прочувствовать. Присоединяйтесь!
Саломея
мне как любителю длительных треккингов очень понравилось) неспешная прогулка по горному хребту прям над руслом реки Катуни. Взгляду открываются невероятные живописные пейзажи. Константин по пути рассказывал интересные истории от Алтае, угощал вкусным чаем и закусками) спасибо за организацию и такой внимательный подход к гостям!!
