Телецкое озеро - к хранителю алтайских тайн из Манжерока
Погулять по экотропе среди кедров, вдохновиться красотой природного памятника и услышать его истории
Телецкое озеро входит в шестёрку самых глубоких озёр России. Это один из самых живописных уголков Алтая. А ещё Алтын-Кёль, или Золотое озеро — место, окутанное легендами. Вы узнаете о природе, истории и мифах озера. Полюбуетесь таёжными лесами и водоёмом, окружённым горами. Летом прокатитесь на катере и увидите водопады. А зимой посетите горнолыжный комплекс «Телецкий».
Заповедными тропами — к водопаду. После долгой дороги по темнохвойной тайге, пройдя несколько горных перевалов, на Телецком озере мы разомнём ноги и прогуляемся по знаменитой прителецкой тайге. Экотропа среди вековых кедров приведёт нас к небольшому водопаду Третья речка.
Смотровая площадка. После мы поднимемся на машине на гору Тилан Туу (741 м). С обзорной площадки вам откроется панорамный вид на северную часть озера и мост, под которым рождается вторая по величине река Горного Алтая — Бия.
Водная прогулка. Вы прокатитесь по голубой глади Телецкого озера на быстроходном катере. Увидите самые известные достопримечательности водоёма, в том числе водопады.
В путешествии вы узнаете:
Почему и когда озеро получило своё название
Кто в те времена проживал на его берегах
В каком веке на озеро впервые пришли русские казаки
Какой невидимый хребет разделяет озеро, и почему его назвали женским именем.
Почему Телецкое озеро редко замерзает полностью, а его южный берег официально является самым тёплым местом в Сибири
Что за ветра дуют на озере — «Верховка» и «Низовка»
Какие виды рыб здесь обитают
Где отыскать термальный источник с целебной водой
Как тектонические движения влияют на Телецкое озеро
Почему водоём считается мистическим местом и какие о нём сложены легенды
Кому подойдёт экскурсия
Всем путешественникам. Сложных и длительных прогулок в нашей программе нет. Единственное ограничение, так как мы пойдём на катере по озеру, это морская болезнь.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на комфортном полноприводном микроавтобусе
Дорога в одну сторону займёт около 4,5 часов
Дополнительные расходы: — Питание в кафе по пути — Прогулка на катере — 3500 ₽ взрослый, детям до 12 лет скидка 30%. Я работаю с сертифицированной фирмой и бронирую места заранее. Если вы хотите покататься на катере, сообщите мне об этом в переписке. Оплата осуществляется на месте — Посещение водопадов Эстюба и Корбу — 500 ₽ за чел. Оплата только наличными, т. к. на озере нет связи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1645 туристов
Горы Алтая — моя слабость. Ради них я 15 лет назад бросил жизнь в шумном городе, где работал профессиональным DJ-ем в ночных клубах и переехал в деревню Манжерок. Да-да, ту читать дальшеуменьшить
самую, про которую пела Эдита Пьеха. С 2015 года своим увлечением и любовью к Алтаю я делюсь с путешественниками. А теперь и вместе с командой показываю и рассказываю то, что считаю важным и интересным. Владею двумя комфортными, полноприводными микроавтобусами MMC Delica. На них мы с гостями заезжаем туда, куда многие лишь мечтают попасть. Живу я недалеко от аэропорта, поэтому могу встретить вас не только в отеле, но и сразу по прибытию в Горно-Алтайск.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дмитрий
Недавно посетил экскурсию к Телецкому озеру с гидом Вячеславом, и это было потрясающе! Его увлекательные рассказы о природе и культуре региона сделали поездку незабываемой. Виды с смотровых площадок просто завораживают, читать дальшеуменьшить
а прозрачная вода озера оставляет без слов.
Мы также совершили пешую прогулку и увидели следы медведя — это добавило адреналина! Лодочная прогулка по озеру подарила ощущение свободы и единения с природой. Завершили день пикником с местными угощениями, что стало настоящим гастрономическим удовольствием.
Рекомендую всем, кто хочет насладиться красотой природы и узнать больше о регионе!
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