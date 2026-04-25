Телецкое озеро входит в шестёрку самых глубоких озёр России. Это один из самых живописных уголков Алтая. А ещё Алтын-Кёль, или Золотое озеро — место, окутанное легендами. Вы узнаете о природе, истории и мифах озера. Полюбуетесь таёжными лесами и водоёмом, окружённым горами. Летом прокатитесь на катере и увидите водопады. А зимой посетите горнолыжный комплекс «Телецкий».

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Заповедными тропами — к водопаду. После долгой дороги по темнохвойной тайге, пройдя несколько горных перевалов, на Телецком озере мы разомнём ноги и прогуляемся по знаменитой прителецкой тайге. Экотропа среди вековых кедров приведёт нас к небольшому водопаду Третья речка.

Смотровая площадка. После мы поднимемся на машине на гору Тилан Туу (741 м). С обзорной площадки вам откроется панорамный вид на северную часть озера и мост, под которым рождается вторая по величине река Горного Алтая — Бия.

Водная прогулка. Вы прокатитесь по голубой глади Телецкого озера на быстроходном катере. Увидите самые известные достопримечательности водоёма, в том числе водопады.

В путешествии вы узнаете:

Почему и когда озеро получило своё название

Кто в те времена проживал на его берегах

В каком веке на озеро впервые пришли русские казаки

Какой невидимый хребет разделяет озеро, и почему его назвали женским именем.

Почему Телецкое озеро редко замерзает полностью, а его южный берег официально является самым тёплым местом в Сибири

Что за ветра дуют на озере — «Верховка» и «Низовка»

Какие виды рыб здесь обитают

Где отыскать термальный источник с целебной водой

Как тектонические движения влияют на Телецкое озеро

Почему водоём считается мистическим местом и какие о нём сложены легенды

Кому подойдёт экскурсия

Всем путешественникам. Сложных и длительных прогулок в нашей программе нет. Единственное ограничение, так как мы пойдём на катере по озеру, это морская болезнь.

Организационные детали