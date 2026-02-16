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Неизведанный Чемал - из Манжерока

За один день увидеть красивейшие уголки Горного Алтая - от острова Патмос до Еландинских порогов
Чтобы бесповоротно влюбиться в природу Горного Алтая, стоит отправиться в Чемал — место с уникальной концентрацией красот и заповедных уголков региона. В нашем путешествии вы увидите бирюзовые озера и красивейшие участки Катуни.

Рассмотрите скалы, напоминающие зубы дракона, почувствуете энергетику острова Патмос и пройдете по таинственным тропам долины Горных Духов.
5
1 отзыв
Неизведанный Чемал - из Манжерока
Неизведанный Чемал - из Манжерока
Неизведанный Чемал - из Манжерока

Описание экскурсии

Природный калейдоскоп Чемала

За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона. Вы увидите и посетите:

  • Голубые озера (доступны с сентября по апрель), которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета
  • Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью
  • Остров Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь
  • Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни
  • Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы
  • Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
  • Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально по желанию
  • Голубые озёра можно посетить только с сентября до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт. В зависимости от сезона, добрать до озёр можно так:
    — пока не встал лёд или уже растаял — на моторной лодке: 800 ₽ за чел. в обе стороны
    — когда лёд ненадёжный — на арендованном автомобиле УАЗ: 3000 ₽ за группу
    — когда лёд крепкий — пешком: бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На курорте Манжерок 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 907 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
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он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Огромная благодарность Олегу.
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!

Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
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