Чтобы бесповоротно влюбиться в природу Горного Алтая, стоит отправиться в Чемал — место с уникальной концентрацией красот и заповедных уголков региона. В нашем путешествии вы увидите бирюзовые озера и красивейшие участки Катуни.
Рассмотрите скалы, напоминающие зубы дракона, почувствуете энергетику острова Патмос и пройдете по таинственным тропам долины Горных Духов.
Рассмотрите скалы, напоминающие зубы дракона, почувствуете энергетику острова Патмос и пройдете по таинственным тропам долины Горных Духов.
Описание экскурсии
Природный калейдоскоп Чемала
За один день маршрут нашего путешествия позволит охватить красивейшие природные объекты Горного Алтая и места, в которых сконцентрированы культура и история региона. Вы увидите и посетите:
- Голубые озера (доступны с сентября по апрель), которые называют «Глазами Катуни»: незамерзающие водоемы пронзительного темно-бирюзового цвета
- Зубы Дракона — гряда острых скал, которые живописно возвышаются над бурной Катунью
- Остров Патмос с православным храмом, приютившимся на отвесных скалах. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту к обители, а после по «козьей тропе» доберетесь до легендарной Чемальской ГЭС, по пути любуясь слиянием рек Чемал и Катунь
- Долина Горных Духов и водопад Че-Чкыш, который расположился в загадочном ущелье, обрамленном высокими скалами. Со смотровой площадки на краю урочища перед вами откроется одна из самых выразительных панорам Катуни
- Еландинские пороги — один из красивейших участков реки. Вы понаблюдаете, как голубые волны разбиваются о гребни скал, и увидите огромные черные валуны, похожие на осколки лавы
- Ороктойский мост, протянувшийся над самым глубоким и узким участком Катуни. Вы полюбуетесь диким, бурлящим потоком, зажатым в коридоре из причудливых чёрных скал, и прочувствуете осязаемую мощь главной артерии Алтая
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе Тойота
- Маршрут экскурсии можно обсудить индивидуально по желанию
- Голубые озёра можно посетить только с сентября до апреля, так как в другое время доступ к ним закрыт. В зависимости от сезона, добрать до озёр можно так:
— пока не встал лёд или уже растаял — на моторной лодке: 800 ₽ за чел. в обе стороны
— когда лёд ненадёжный — на арендованном автомобиле УАЗ: 3000 ₽ за группу
— когда лёд крепкий — пешком: бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На курорте Манжерок 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Манжероке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 907 туристов
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Огромная благодарность Олегу.
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!
Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
Экскурсия очень понравилась по всем аспектам. Было очень интересно и познавательно. Местные красоты к просмотру обязательны, рекомендую!
Очень было приятно познакомится и еще раз Вам спасибо.
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