Вас ждут изумительные по красоте Медовые водопады и другие природные памятники, любопытные места, связанные с великим поэтом М. Ю. Лермонтовым и другие достопримечательности — все это будет на маршруте нашей однодневной поездки.
Описание экскурсии
В Пятигорске вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым. Также вы осмотрите первый памятник поэту, Лазаревский храм, место, где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, где первоначально был захоронен поэт. Также вы сможете полюбоваться чудеснейшим видом на окрестности, поднявшись на канатной дороге на гору Машук. В Железноводске вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейню – место, где умер поэт, а еще продегустируете воду из Лермонтовского источника. После нас ждёт обед – вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! В красавце Кисловодске нас ждет гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на город и где получаются лучшие фото. Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей, лошадей и черноголовых овец! А еще в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. В Ессентуках вы осмотрите Свято-Георгиевский женский монастырь – единственный женский монастырь на Кавказе, где находится одна из немногих мастерских по росписи «живых» икон.
Суворовские термальные источники
На десерт у вас будет купание в Суворовских термальных источниках! Вас ждет четыре бассейна с термальной водой разной температуры. По мере того, как вы будете переходить из одного бассейна в другой, будете чувствовать, как усталость покидает ваше тело и наполняет его энергией!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Пятигорск:
- Дом-музей Лермонтова
- Домик генерала Верзилина
- Лазаревский храм
- Гора Машук
- Панорамные виды на окрестности
- Кисловодск:
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Суворовские термальные источники
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Наш гид Карен прекрасно провел экскурсию, мы побывали в интересных и красивых местах, слушая его захватывающий рассказ об исторических фактах из жизни кавказских народов, о старинных зданиях и их создателях
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Т
Наш гид Карен прекрасно провел экскурсию, мы побывали в интересных и красивых местах, слушая его захватывающий рассказ об исторических фактах из жизни кавказских народов, о старинных зданиях и их создателях
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Е
Аркадий отлично провёл экскурсию. Детально, гибко, подстроился под наши запросы. Порекомендовал посетить Петропавловский храмовый комплекс, мы согласились, за что потом сказали огромное спасибо. Очень приятный, умный, спокойный молодой человек. Экскурсия прошла замечательно.
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К
Мне очень понравился тур. Хотели с девушкой понять, что представляют города кмв и где можно погулять. В итоге не только поняли, но и хорошо отдохнули, поев Пятигорского мороженного и поплавав в термальных источниках. Экскурсовод очень старается сделать отличную экскурсию
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Н
Вчера ездили на экскурсию. До сих пор под впечатлением. Аркадий очень много интересного рассказал. Провез по самым интересным местам. Большая благодарность! От души советуем прокатиться с ним по городам КМВ
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Н
Понравилась программа экскурсии.
Экскурсовод Аркадий в приятной манере излагал материал. Аркадий компетентный экскурсовод, старался показать все интересные локации. Чуть- чуть не хватило времени.
Экскурсовод Аркадий в приятной манере излагал материал. Аркадий компетентный экскурсовод, старался показать все интересные локации. Чуть- чуть не хватило времени.
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Входит в следующие категории Минеральных Вод
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