В Пятигорске вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым. Также вы осмотрите первый памятник поэту, Лазаревский храм, место, где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, где первоначально был захоронен поэт. Также вы сможете полюбоваться чудеснейшим видом на окрестности, поднявшись на канатной дороге на гору Машук. В Железноводске вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейню – место, где умер поэт, а еще продегустируете воду из Лермонтовского источника. После нас ждёт обед – вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! В красавце Кисловодске нас ждет гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на город и где получаются лучшие фото. Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей, лошадей и черноголовых овец! А еще в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. В Ессентуках вы осмотрите Свято-Георгиевский женский монастырь – единственный женский монастырь на Кавказе, где находится одна из немногих мастерских по росписи «живых» икон.

Суворовские термальные источники

На десерт у вас будет купание в Суворовских термальных источниках! Вас ждет четыре бассейна с термальной водой разной температуры. По мере того, как вы будете переходить из одного бассейна в другой, будете чувствовать, как усталость покидает ваше тело и наполняет его энергией!