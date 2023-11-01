Вдохновляющая экскурсия на автомобиле по Минеральным водам, Пятигорску, Кисловодску, Железноводску и Ессентукам в индивидуальной группе! Изумительные по красоте Медовые водопады и другие природные памятники, любопытные мифы и легенды, места, связанные с великим поэтом М. Ю. Лермонтовым и другие достопримечательности — все это в программе нашей впечатляющей однодневной экскурсии!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Ессентуки:
- Курортный парк
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Пятигорск:
- Дом-музей Лермонтова
- Домик генерала Верзилина
- Первый памятник поэту
- Лазаревский храм
- Гора Машук
- Панорамные виды на окрестности
- Железноводск:
- Лермонтовский источник
- Каскадная лестница
- Озеро
- Кисловодск:
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
- Чайный домик
- Крепость Кисловодска
- Замок Коварства и любви
- Суворовские термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсия по Пятигорску
В этом городке вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым. Я покажу вам первый памятник поэту, Лазаревский храм, место, где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место, где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства, и мы вместе попытаемся найти истину, находясь на место дуэли. Также вы сможете полюбоваться чудеснейшим видом на окрестности, поднявшись на канатной дороге на гору Машук.
Экскурсия по Железноводску
Здесь вы увидите дом, откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейню – место, где умер поэт, а еще продегустируете воду из Лермонтовского источника. Возможно, это всего лишь слухи, но говорят, что именно водою этого источника снимал похмелье поэт после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать!
После нас ждёт обед – вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина!
Экскурсия по Кисловодску
В красавце Кисловодске нас ждет гора Кольцо, откуда открывается лучший вид на Кисловодск и где получаются лучшие фото.
Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей, лошадей и черноголовых овец!
А еще в чайном домике вы сможете насладиться ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет, этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца!
Экскурсия в Ессентуках
Здесь мы осмотрим Свято-Георгиевский женский монастырь – единственный женский монастырь на Кавказе, где находится одна из немногих мастерских по росписи «живых» икон.
Суворовские термальные источники
На десерт у нас с вами купание в Суворовских термальных источниках! Это настоящее блаженство, которого вы достойны, вы сможете отдохнуть после нашего насыщенного путешествия и расслабиться. Вас ждет четыре бассейна с термальной водой разной температуры. По мере того, как вы будете переходить из одного бассейна в другой, будете чувствовать, как усталость покидает ваше тело и наполняет его энергией!
Важно знать:
- В план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет? Все это решаемо, и я сделаю все это в лучшем виде.
- До встречи на Кавказе, друзья!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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