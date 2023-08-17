За 10 часов проехать по заповедным маршрутам и отдохнуть душой
Приглашаем вас в уникальное урочище Джилы-Су, где водопады обрушиваются мощными потоками с высоких скал, среди рисованных пейзажей растут «каменные грибы», а горы и плато завораживают своим спокойствием. Покажем вам впечатляющие смотровые площадки и неизвестные туристам места. Вы искупаетесь в нарзанной ванне и покормите шустрых сусликов прямо с рук.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Атмосферные локации, с которых видны почти все достопримечательности центральной части Северного Кавказа. Перед нами раскинутся Эльбрус и главный хребет Кавказа, плато Канджол, Большой и Малый Бермамыт, гора Сирх. Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур.
- Смотровая площадка, которую называют «Аватары» из-за схожести пейзажей с декорациями из одноимённого фильма.
- Поляна Эммануэля, названная по имени русского генерала Георгия Эммануэля, который в 1829 году покорил главную вершину Европы. В начале лета здесь особенно красиво — лютики раскрашивают это место в ярко-жёлтые цвета. Вы попробуете целительный нарзан из природных источников, по желанию примете нарзанные ванны и посмотрите на лагерь альпинистов, что живут тут и готовятся к восхождению на Эльбрус.
- Водопады Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, которые дарят неповторимую энергетику.
- Суслики, которых можно кормить прямо с рук, и национальная кухня от местных жителей.
- Ферма альпак, куда можно заехать по желанию на обратном пути, чтобы покормить милых животных и пообниматься с ними. Самым маленьким туристам будет очень интересно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot.
- Возьмите с собой паспорта, а на ребёнка — свидетельство о рождении.
Дополнительные расходы:
- Обед — от 400 руб. /чел.
- Экологический сбор — 100 руб. /чел.
- Вход в эко-парк «Долина нарзанов» — 100 руб. /чел.
- Вход на ферму альпак — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Железноводске или Минеральных водах
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 353 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
17 авг 2023
Отличная экскурсия, замечательный гид! Классные локации и полное взаимопонимание. Это лучшая экскурсия в горы!!!
Artur
14 авг 2023
Экскурсию проводил Расул, интересный собеседник, рассказал о Кавказе много нового. Были ущелья, горы и его величество Эльбрус. Водопады видели большие и малые. Суслики на поляне Эммануэля были нам очень рады. На обратном пути остановились чтобы покормить и погладить альпак. Запоминающийся день в отличной компании.
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