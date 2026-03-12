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Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики

Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Приглашаем вас на незабываемое путешествие в урочище Джилы-Су в Минеральных Водах.

Откройте для себя мир, где мощные водопады обрушиваются с высоких скал, а «каменные грибы» и спокойные горы создают неповторимый пейзаж.

Вас
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ждут впечатляющие смотровые площадки, нарзанные ванны для искупления и возможность покормить сусликов прямо с рук. Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления и знакомство с национальной кухней местных жителей.

Не упустите шанс посетить поляну Эммануэля и насладиться целебным нарзаном прямо из природных источников

5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 💦 Водопады и нарзанные ванны
  • 🌼 Поляна Эммануэля с цветущими лютиками
  • 🐿 Кормление сусликов с рук
  • 🐾 Визит на ферму альпак
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Джилы-Су - с июня по сентябрь. В это время природа расцветает, водопады полноводны, а погода благоприятствует длительным прогулкам и активному отдыху.
Сейчас август — это идеальное время.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики

Что можно увидеть

  • Эльбрус
  • Главный хребет Кавказа
  • Плато Канджол
  • Большой Бермамыт
  • Малый Бермамыт
  • Гора Сирх
  • Водопады Кызылкол-Су
  • Водопады Каракая-Су
  • Водопады Сылтран-Су
  • Водопад Гитче Чучхур
  • Смотровая площадка «Аватары»
  • Поляна Эммануэля
  • Лагерь альпинистов
  • Ферма альпак

Описание экскурсии

  • Атмосферные локации, с которых видны почти все достопримечательности центральной части Северного Кавказа. Перед нами раскинутся Эльбрус и главный хребет Кавказа, плато Канджол, Большой и Малый Бермамыт, гора Сирх. Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур.
  • Смотровая площадка, которую называют «Аватары» из-за схожести пейзажей с декорациями из одноимённого фильма.
  • Поляна Эммануэля, названная по имени русского генерала Георгия Эммануэля, который в 1829 году покорил главную вершину Европы. В начале лета здесь особенно красиво — лютики раскрашивают это место в ярко-жёлтые цвета. Вы попробуете целительный нарзан из природных источников, по желанию примете нарзанные ванны и посмотрите на лагерь альпинистов, что живут тут и готовятся к восхождению на Эльбрус.
  • Водопады Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, которые дарят неповторимую энергетику.
  • Суслики, которых можно кормить прямо с рук, и национальная кухня от местных жителей.
  • Ферма альпак, куда можно заехать по желанию на обратном пути, чтобы покормить милых животных и пообниматься с ними. Самым маленьким туристам будет очень интересно.

Организационные детали

  • С вами буду я или другой гид из нашей команды.
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot.
  • Возьмите с собой паспорта, а на ребёнка — свидетельство о рождении.

Дополнительные расходы:

  • Обед — от 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор — 100 руб. /чел.
  • Вход в эко-парк «Долина нарзанов» — 100 руб. /чел.
  • Вход на ферму альпак — 300 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Железноводске или Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1102 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
В
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными, показал красивые виды на эльбрус, у нас не получилось доехать до водопадов Джилы су по нашей личной вине(муж приболел) и Сергей показал нам другие красивые места, мы остались очень довольны и будем обязательно рекомендовать друзьям
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными,
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Юлия
Потрясающе! Я была одна с двумя детьми 8 и 10 лет и всю дорогу было ощущение безопасности и комфорта. останавливались, где просили, увидели все, что было описано в плане поездки. и конечно жу суслики покорили детей! однозначно реклмендую!
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Ю
14 июля ездили на экскурсию в Джилы-Су из Железноводска. Наш экскурсовод Александр показал нам неподражаемые горы и ущелья, водопады и долины, горные реки и тропы. У нас сложилось ощущение, что
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мы попали на неведомую планету: такие причудливые и сказочные скалы, как в фантастическом фильме, такая сокрушительная сила воды, пробивающая путь в горах и рождающая водопады!!! Немного не повезло с погодой: периодически шёл дождь. Но дождевики были кстати и мы дошли до всех локаций. Всем рекомендую!!!!!!

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Павел
Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком чистом УАЗ Патриот, за рулем был Сергей - бодрый с энтузиазмом молодой человек, быстро
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нашли общий язык и экскурсия превратилась в дружескую поездку. Сергей учитывал наши пожелания, перед тем как заехать куда-то покушать, спрашивал о предпочтениях. Маршрут с шикарными видами, были остановки с лучшими видами, водопадами, удалось принять нарзанную ванну - блеск. Хорошо, что мы взяли экскурсию, если бы взяли машину в аренду, то возможно бы не вернулись)) в плане техническом дорога сложная и не каждая машина вернется целая, и водитель много сил потратит, рекомендую брать экскурсию. Только положительные отзывы, Сергею спасибо, всем рекомендую. Мы брали тур Джил-Су.

Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком
Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком
Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком
Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком
Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком
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С
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Сергей отличный гид, водитель и интересный собеседник.
Была с двумя детьми 10 и 16 лет.
Посетили все заявленные локации, но в нестандартных погодных условиях).
По дороге было всё:
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солнце, дождь, туман и даже снег! Но Сергей - отличный водитель. На подготовленном автомобиле смог спокойно и уверенно преодолеть все капризы природы, не сменив маршрута. Мы впервые увидели водопад в снегу).
Заезжали на ферму альпак. Покормили, сделали млн фото).
Посетили смотровую площадку «Горы Аватары»…. красота.
На обратной дороге заехали в эко-парк «Долина Нарзанов».
Попробовали все виды нарзанов,а также белый источник.
Прогулялись по территории к заброшенному замку.
В местном кафе попробовали хычины.
Экскурсия пролетела на одном дыхании.

Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!+2
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
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Виолетта
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
На экскурсии оказались чисто случайным образом, так как мы ехали в альплагерь Безенги, а
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поезда позже не было и нам пришлось ехать на день раньше. Чтобы не проводить день «в пустую», мы с парнем решили взять на день экскурсию. Огромная благодарность Сергею за отзывчивость, что не отказал встретить с поезда в необходимое время и сразу поехать на экскурсию! Экскурсия прошла легко, интересно и живописно, даже несмотря на то, что шел дождь и в какой-то момент холодно, от этого даже какая-то другая атмосфера была😍 Жалко, что можно прикрепить в отзыв всего 10 фото, что даже на 10% не опишет всех тех видов, что мы увидели! Стоит отметить вождение Сергея! Из-за того, что шел дождь, дорога на поляне Эммануэля стала такой, что только профессионал сможет выехать из такой колеи, даже несмотря на такие условия мы смогли спуститься к (надеюсь правильно назову место) Белому нарзану (безумно вкусный🤤), лучше Борджоми)). В общем, очень рукомендую, мы остались в восторге! 🥰

ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!+2
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
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