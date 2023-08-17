Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики

За 10 часов проехать по заповедным маршрутам и отдохнуть душой

5
2 отзыва
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Приглашаем вас в уникальное урочище Джилы-Су, где водопады обрушиваются мощными потоками с высоких скал, среди рисованных пейзажей растут «каменные грибы», а горы и плато завораживают своим спокойствием. Покажем вам впечатляющие смотровые площадки и неизвестные туристам места. Вы искупаетесь в нарзанной ванне и покормите шустрых сусликов прямо с рук.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
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Описание

Что вас ожидает

  • Атмосферные локации, с которых видны почти все достопримечательности центральной части Северного Кавказа. Перед нами раскинутся Эльбрус и главный хребет Кавказа, плато Канджол, Большой и Малый Бермамыт, гора Сирх. Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур.
  • Смотровая площадка, которую называют «Аватары» из-за схожести пейзажей с декорациями из одноимённого фильма.
  • Поляна Эммануэля, названная по имени русского генерала Георгия Эммануэля, который в 1829 году покорил главную вершину Европы. В начале лета здесь особенно красиво — лютики раскрашивают это место в ярко-жёлтые цвета. Вы попробуете целительный нарзан из природных источников, по желанию примете нарзанные ванны и посмотрите на лагерь альпинистов, что живут тут и готовятся к восхождению на Эльбрус.
  • Водопады Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, которые дарят неповторимую энергетику.
  • Суслики, которых можно кормить прямо с рук, и национальная кухня от местных жителей.
  • Ферма альпак, куда можно заехать по желанию на обратном пути, чтобы покормить милых животных и пообниматься с ними. Самым маленьким туристам будет очень интересно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot.
  • Возьмите с собой паспорта, а на ребёнка — свидетельство о рождении.

Дополнительные расходы:

  • Обед — от 400 руб. /чел.
  • Экологический сбор — 100 руб. /чел.
  • Вход в эко-парк «Долина нарзанов» — 100 руб. /чел.
  • Вход на ферму альпак — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Железноводске или Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
17 авг 2023
Отличная экскурсия, замечательный гид! Классные локации и полное взаимопонимание. Это лучшая экскурсия в горы!!!
Artur
14 авг 2023
Экскурсию проводил Расул, интересный собеседник, рассказал о Кавказе много нового. Были ущелья, горы и его величество Эльбрус. Водопады видели большие и малые. Суслики на поляне Эммануэля были нам очень рады. На обратном пути остановились чтобы покормить и погладить альпак. Запоминающийся день в отличной компании.
Экскурсию проводил Расул, интересный собеседник, рассказал о Кавказе много нового. Были ущелья, горы и его величество

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Можно с детьми
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Выездные
На весь день
Природа
Природа и пейзажи
Водопады
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