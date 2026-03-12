Приглашаем вас на незабываемое путешествие в урочище Джилы-Су в Минеральных Водах.Откройте для себя мир, где мощные водопады обрушиваются с высоких скал, а «каменные грибы» и спокойные горы создают неповторимый пейзаж.Вас

ждут впечатляющие смотровые площадки, нарзанные ванны для искупления и возможность покормить сусликов прямо с рук. Эта экскурсия подарит вам уникальные впечатления и знакомство с национальной кухней местных жителей. Не упустите шанс посетить поляну Эммануэля и насладиться целебным нарзаном прямо из природных источников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения Джилы-Су - с июня по сентябрь. В это время природа расцветает, водопады полноводны, а погода благоприятствует длительным прогулкам и активному отдыху.

Сейчас август — это идеальное время.