Приглашаем вас на незабываемое путешествие в урочище Джилы-Су в Минеральных Водах.
Откройте для себя мир, где мощные водопады обрушиваются с высоких скал, а «каменные грибы» и спокойные горы создают неповторимый пейзаж.
Вас
Откройте для себя мир, где мощные водопады обрушиваются с высоких скал, а «каменные грибы» и спокойные горы создают неповторимый пейзаж.
Вас
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 💦 Водопады и нарзанные ванны
- 🌼 Поляна Эммануэля с цветущими лютиками
- 🐿 Кормление сусликов с рук
- 🐾 Визит на ферму альпак
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Джилы-Су - с июня по сентябрь. В это время природа расцветает, водопады полноводны, а погода благоприятствует длительным прогулкам и активному отдыху.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Эльбрус
- Главный хребет Кавказа
- Плато Канджол
- Большой Бермамыт
- Малый Бермамыт
- Гора Сирх
- Водопады Кызылкол-Су
- Водопады Каракая-Су
- Водопады Сылтран-Су
- Водопад Гитче Чучхур
- Смотровая площадка «Аватары»
- Поляна Эммануэля
- Лагерь альпинистов
- Ферма альпак
Описание экскурсии
- Атмосферные локации, с которых видны почти все достопримечательности центральной части Северного Кавказа. Перед нами раскинутся Эльбрус и главный хребет Кавказа, плато Канджол, Большой и Малый Бермамыт, гора Сирх. Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур.
- Смотровая площадка, которую называют «Аватары» из-за схожести пейзажей с декорациями из одноимённого фильма.
- Поляна Эммануэля, названная по имени русского генерала Георгия Эммануэля, который в 1829 году покорил главную вершину Европы. В начале лета здесь особенно красиво — лютики раскрашивают это место в ярко-жёлтые цвета. Вы попробуете целительный нарзан из природных источников, по желанию примете нарзанные ванны и посмотрите на лагерь альпинистов, что живут тут и готовятся к восхождению на Эльбрус.
- Водопады Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, которые дарят неповторимую энергетику.
- Суслики, которых можно кормить прямо с рук, и национальная кухня от местных жителей.
- Ферма альпак, куда можно заехать по желанию на обратном пути, чтобы покормить милых животных и пообниматься с ними. Самым маленьким туристам будет очень интересно.
Организационные детали
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
- Мы поедем на подготовленном внедорожнике UAZ Patriot.
- Возьмите с собой паспорта, а на ребёнка — свидетельство о рождении.
Дополнительные расходы:
- Обед — от 400 руб. /чел.
- Экологический сбор — 100 руб. /чел.
- Вход в эко-парк «Долина нарзанов» — 100 руб. /чел.
- Вход на ферму альпак — 300 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Железноводске или Минеральных водах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1102 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Сергей очень интересный экскурсовод, рассказывает по дороге про места и достопримечательности, угостил нас чаем с пирожными, показал красивые виды на эльбрус, у нас не получилось доехать до водопадов Джилы су по нашей личной вине(муж приболел) и Сергей показал нам другие красивые места, мы остались очень довольны и будем обязательно рекомендовать друзьям
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Потрясающе! Я была одна с двумя детьми 8 и 10 лет и всю дорогу было ощущение безопасности и комфорта. останавливались, где просили, увидели все, что было описано в плане поездки. и конечно жу суслики покорили детей! однозначно реклмендую!
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Ю
14 июля ездили на экскурсию в Джилы-Су из Железноводска. Наш экскурсовод Александр показал нам неподражаемые горы и ущелья, водопады и долины, горные реки и тропы. У нас сложилось ощущение, что
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Понравилось, что утром в 7:30 открыл Трипстер и уже в 10:00 мы сидели в комфортабельном новеньком чистом УАЗ Патриот, за рулем был Сергей - бодрый с энтузиазмом молодой человек, быстро
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С
Спасибо огромное Сергею за отличную экскурсию!
Сергей отличный гид, водитель и интересный собеседник.
Была с двумя детьми 10 и 16 лет.
Посетили все заявленные локации, но в нестандартных погодных условиях).
По дороге было всё:
Сергей отличный гид, водитель и интересный собеседник.
Была с двумя детьми 10 и 16 лет.
Посетили все заявленные локации, но в нестандартных погодных условиях).
По дороге было всё:
+2
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ВЕРНУЛИСЬ СЧАСТЛИВЫЕ! 🥰 Спустя три месяца поняла, что так и не оставила отзыв о поездке с Сергеем!
На экскурсии оказались чисто случайным образом, так как мы ехали в альплагерь Безенги, а
На экскурсии оказались чисто случайным образом, так как мы ехали в альплагерь Безенги, а
+2
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Входит в следующие категории Минеральных Вод
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