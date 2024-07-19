Кабардино-Балкария покорит вас фантастическими природными ландшафтами и богатой историей. Вы увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озера, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню, узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев. А затем восполните запас сил в термальных источниках.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Безенгийский «Язык Тролля». Сделаем самые захватывающие и экстремальные фото и видео с высоты птичьего полёта на камне в пропасть. Увидим заброшенные посёлки и древний замок с интересной легендой. А также попробуем самый вкусный шашлык из баранины, курицы или др. местное меню от местных жителей.
- Верхняя Балкария. Здесь мы посетим Голубое озеро, которое стоит на втором месте в мире по глубине среди подобных водоёмов. И заедем в само село Верхняя Балкария, где увидим башню Абаевых и разрушенное после депортации кабардинского народа село.
- Термальные источники. Мы предложим вам по вашему вкусу и усмотрению на индивидуальных условиях — Аушигер, Баксан или Гедуко, где можно насладиться, зарядиться энергией и восполнить силы после полноценного дня, проведённого в горах Северного Кавказа.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике.
- Дополнительные расходы: посещение замка «Шато Эркен» — 50 руб/чел., обед — от 400 руб. /чел., термальные источники — от 350 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 536 туристов
Всем привет! Мы дружная команда водителей-гидов на внедорожниках повышенной проходимости. Отлично ориентируемся в КМВ, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Уже несколько лет с удовольствием показываем путешественникам самые красивые и труднодоступные места Северного Кавказа. Надеемся на скорую встречу с вами.Задать вопрос
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