Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам

Провести день среди могучих гор, древних башен и минеральных источников
Кабардино-Балкария покорит вас фантастическими природными ландшафтами и богатой историей. Вы увидите словно застывшие во времени сторожевые башни, прозрачные озера, горные реки и ущелья. Продегустируете местную кухню, узнаете самое интересное о традициях и менталитете горцев. А затем восполните запас сил в термальных источниках.
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Из Минеральных Вод - в Верхнюю Балкарию, к «Языку Тролля» и термальным источникам
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Безенгийский «Язык Тролля». Сделаем самые захватывающие и экстремальные фото и видео с высоты птичьего полёта на камне в пропасть. Увидим заброшенные посёлки и древний замок с интересной легендой. А также попробуем самый вкусный шашлык из баранины, курицы или др. местное меню от местных жителей.
  • Верхняя Балкария. Здесь мы посетим Голубое озеро, которое стоит на втором месте в мире по глубине среди подобных водоёмов. И заедем в само село Верхняя Балкария, где увидим башню Абаевых и разрушенное после депортации кабардинского народа село.
  • Термальные источники. Мы предложим вам по вашему вкусу и усмотрению на индивидуальных условиях — Аушигер, Баксан или Гедуко, где можно насладиться, зарядиться энергией и восполнить силы после полноценного дня, проведённого в горах Северного Кавказа.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике.
  • Дополнительные расходы: посещение замка «Шато Эркен» — 50 руб/чел., обед — от 400 руб. /чел., термальные источники — от 350 руб. /чел.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа выходныеНа весь деньСкидкиГорыSPAТермальные источники

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