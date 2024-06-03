1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Чегемские водопады в одноименном ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
«Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
«Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
«Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина3 июня 2024Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
- ООксана2 июня 2024Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
- ДДенис31 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
- ССергей29 мая 2024Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
- ИИнна28 мая 2024Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
- ССветлана23 мая 2024Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
- ДДенис20 мая 2024Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
- ООльга13 мая 2024Считаю, что нам многократно и несказанно повезло с гидом Александром и Еленой, бесподобной экскурсией, отличной погодой и попутчиками, очень внимательные
- ССлизовская12 мая 2024Отличная поездка,хотела полетать на параплане,но не удалось,ветер дул южный,а это запрет для полетов и гид предложил поехать на водопад Абай-су,мы
- ААлександра9 мая 2024Потрясающая экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водопады»
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