Экскурсии на водопады из Минеральных Вод

Найдено 12 экскурсий в категории «Водопады» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
19 отзывов
Большое путешествие по Домбаю: от Минеральных Вод до сердца Кавказа
Исследуйте величественный Домбай: от горных вершин до культурных сокровищ Северного Кавказа в одной экскурсии
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
7 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Путешествие по живописным местам Северного Приэльбрусья. Увидите водопады, минеральные источники, альпийские луга и Эльбрус. Комфортный транспорт и гид-водитель
Начало: В Минводах
«Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы»
Расписание: ежедневно в 06:50, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:50
10 июня в 06:50
57004 560 за человека
В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Впечатляющее путешествие через Чегемское и Баксанское ущелья с перевалом Актопрак
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией, где каждый поворот дороги открывает новые захватывающие виды и уникальные природные явления
«Чегемские водопады в одноименном ущелье»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 000 за человека
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Джилы-Су, водопады и поляна Эммануэля: приключение в Минеральных Водах
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
«Вы полюбуетесь водопадами Кызылкол-Су, Каракая-Су, Сылтран-Су, Гитче Чучхур»
Сегодня в 10:00
Завтра в 06:00
16 500 за всё до 7 чел.
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Индивидуальная экскурсия по Кабардино-Балкарии: водопад Абай Су, серпантины, заброшенная турбаза Чегем и нарзанные источники
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите Малые и Большие Чегемские водопады и услышите историю древнего городища Лыгыт, основанного в далеком X веке»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-путешествие из Минеральных Вод к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Экскурсия на Джипе к Эльбрусу: горные вершины и целебные источники
Откройте величие Кавказа в джип-путешествии к Эльбрусу с посещением уникальных природных достопримечательностей
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
«А еще мы доберемся до трех водопадов, чьи воды вытекают из ледников Эльбруса: 40-метрового мощного Султана, Эмира и Каракая-Су»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Чегемские водопады, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Отправьтесь в увлекательное путешествие к Чегемским водопадам, перевалу Актопрак и озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые впечатления и удивительные виды
Начало: Аэропорт, ЖД, ваше место проживания (города КМВ)
«Чегемские водопады — узкий каньон, подобно разветвленной кроне дерева, рассыпается на большое количество ответвлений, образованных горными потоками воды»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 800 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
28 отзывов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь, в горной местности Кавказа, находятся великолепные водопады, горячие источники и древние каменные менгиры»
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
«Мощные водопады, непривычные для городского жителя флора и фауна — поездка на Джилы-Су оставит массу впечатлений»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
«Здесь много природных достопримечательностей: живописные водопады, минеральные источники и необычные каменные изваяния»
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение из Минеральных Вод
Откройте для себя красоту Кавказа и встретьтесь лицом к лицу с его милыми обитателями - горными сусликами, в незабываемой экскурсии из Минеральных Вод
«Добравшись до места назначения, вы прогуляетесь к 40-метровому водопаду, пройдетесь горными тропами, полюбуетесь Эльбрусом, при желании, искупаетесь в целебных термальных источниках, берущих начало в недрах крупнейшего вулкана Европы»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
«Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир»
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман -
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    очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно, что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

    Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашимЭто была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С
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    первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец! Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

    Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что тоБыла на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
  • Д
    Денис
    31 мая 2024
    Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело касалось каких то просьб,
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    относился к нам с терпением, когда мы где то задерживались. Маршрут также очень понравился, особенно окрестности Эльбруса. Единственное, что немного омрачило поездку, это внезапный град, но горы на то и горы, что погода в них непредсказуема

    Спасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда делоСпасибо за прекрасную экскурсию по Приэльбрусью, Владимир отличный и демократичный экскурсовод, всегда шёл навстречу, когда дело
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая в полной мере смогла
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    познакомить нас с красотами региона. Водопады, суслики, горы и Альпаки, успели посмотреть все! Очень советую бронировать тур/экскурсию именно у Сергея, так как человек, действительно профилонил своего дела!

    Спасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, котораяСпасибо большое, нашему гиду/водителю Сергею! Сергей, настоящий профессионал своего дела, отличная, интересная и насыщенная программа, которая
  • И
    Инна
    28 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
  • С
    Светлана
    23 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Понравился Гид Михаил, подробно рассказывал о достопримечательностях, весело шутил, остались только приятные воспоминания и впечатления. Подобралась дружная компания и поездка
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    оказалась приятнее, чем предполагалось. Единственное что не понравилось - на сайте указанно что забирают из города Минеральные Воды, а по факту нет. Пришлось ехать к 7 утра на другую станцию на электричке. Спасибо за экскурсию в любом случае!!!

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
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    тура виды на Эльбрус. К сожалению мы из за погоды его не видели. Но в любом случае красивые места, одна из самых красивых дорог считается)

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
    Считаю, что нам многократно и несказанно повезло с гидом Александром и Еленой, бесподобной экскурсией, отличной погодой и попутчиками, очень внимательные
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    гиды, великолепная машина, получили массу положительных эмоций и отличные фото на память. Мы для себя решили, что путешествовать по Кавказу будем только с этим агенством. Экскурсию и агенство советую, благополучия вам и процветания!

  • С
    Слизовская
    12 мая 2024
    Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
    Отличная поездка,хотела полетать на параплане,но не удалось,ветер дул южный,а это запрет для полетов и гид предложил поехать на водопад Абай-су,мы
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    согласились и не пожалели,шикарные виды,красивый водопад. Поездка была на Уаз патриот,большая часть пути по гравию и камням,к монуальщику ходить не надо все позвонки встали на место. 🤣

  • А
    Александра
    9 мая 2024
    Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
    Потрясающая экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Большое путешествие по Домбаю
  2. Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
  3. В Чегемское и Баксанское ущелья через перевал Актопрак
  4. Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
  5. На внедорожнике - в Чегемо-Башильский заповедник
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Водопады" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 4 200 до 21 900 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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