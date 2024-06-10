Описание экскурсии

Сегодня мы отправимся в одно из самых красивых мест Кабардино-Балкарии в урочище Джилы Су Урочищем называют местность, которая резко отличается от окружающего ландшафта. Джилы-Су с кабардино-балкарского языка переводится как «теплая вода», оно говорит, что из-под земли бьют горячие источники целебной воды. Само урочище находится на северном склоне Эльбруса, именно от туда проходит самый популярный маршрут для восхождения на Эльбрус. Дорога в урочище занимает порядка 80 км. Время пролетит быстро, так как дорога туда признана одной из самых красивых в России. По пути мы пересечем три субъекта Российской Федерации – Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика. Нам повезло, в 2015 к урочищу проложили асфальт, раньше приходилось добирать по грунтовой дороге. Вокруг источников из камней сооружены небольшие ванны. Вода обновляется довольно быстро, что позволяет купаться всем желающим. За сутки только из одного источника изливается более миллиона литров тёплого целебного нарзана температурой +25 °C. Из-за большой минерализации воды стены каменных ванн покрыты ярким охристым налётом. В Джилы-Су люди едут не только попить лечебной водички и принять нарзанные ванны. В урочище имеются отличные условия для трекинга, альпинизма, маунтинбайка и дельтапланеризма. Впечатляют водопады Султан, Каракая-су, Кызыл Су и Эмир. Хитом урочища считается водопад Султан высотой 40 м. Один из крупнейших в республике водопадов расположен на реке Кызыл-Кол, немного выше термальных источников. Если подняться по тропе выше водопада, можно полюбоваться отличной панорамой двугорбого Эльбруса. Здесь находится необычное сооружение из камня, напоминающее древнюю обсерваторию. Ещё выше по течению Кызыл-Кол находится Серебряный источник. Серебряный источник необычен тем, что вода в нём изливается только в определённый период — с середины июля до середины сентября. Всё остальное время он стоит сухим. Среди необычных природных достопримечательностей в окрестностях ущелья Джилы-Су стоит отметить гору Сирх (3555 м). На восточном склоне этого спящего вулкана были найдены древние капища и наскальные рисунки первобытных людей, возраст которых превышает 3000 лет. Интересен пик Калицкого (3581 м), который высится посреди замёрзшего озера Джикаульгенкёз. Его назвали в честь геолога, который работал в этих местах в 30-е годы прошлого века. Одинокая острая скала выглядит совершенно инородным телом. Важная информация: Мы едем в горы, надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Обязательно возьмите документы удостоверяющие личность.