Мои заказы

Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)

Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны.

Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.
4.9
15 отзывов
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы, на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

  • Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Минводах и по окончании отвезут обратно.
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
  • По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
  • Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
  • Входной билет на смотровую скал Аватаров — 50 ₽ за чел.
  • Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.

ежедневно в 06:00 и 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Минводах
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00 и 06:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7428 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
1
2
1
Л
Дата посещения: 28 июл 2025
Спасибо большое за отличную поездку!
Доставка пассажиров была удобной- от места проживания. Путешествие насыщенным. Посмотрели много живописных мест, искупались в источнике.
Всем, кто желает получить максимум впечатлений, рекомендую эту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых в Европе! Гид Сергей знает "секретные тропы", и вы сможете в этом убедиться лично,
читать дальшеуменьшить

если в пути вам повстречаются иные машины с туристами, т. к. потом, видя куда едут они и видя, куда едете вы, вы поймёте, что то, что выбирает для вас Сергей откроет НАИЛУЧШИЕ виды! За свою поездку мы посетили несколько водопадов, подружились с сусликами, посмотрели на открывшийся в распогодье Эльбрус и на затянутые, буквально обнятые пушистыми облаками горные массивы, также мы прокатились по очень крутому серпантину, посмотрели на горы-аватары, увидели "Лик Смотрителя Гор", побывали на невероятной смотровой площадке с видом на горы Бандиты, узнали историю этих мест и даже получили возможность искупаться в лечебных водах, перед этим попробовав несколько видов нарзанов и даже набрав бутылочку с собой, для профилактики;)
Безусловно рекомендую ❤️

Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых+1
Отличная поездка! Данный маршрут не зря считается самым красивым в России и одним из самых красивых
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим гидом был Роман - очень энергичный и общительный мужчина, отвечал на все вопросы, видно,
читать дальшеуменьшить

что любит свои родные края. Всегда было достаточно времени на локациях, нас не торопили, если кто-то задерживался, всегда всех ждали. Попробовали очень вкусные хычины и нереальный чай в придорожном кафе, там же ужинали, еда вкусная и недорогая. Виды сказочные, все время пути было не оторвать взгляд от видов из окна, хотелось беспрерывно все снимать и фотографировать, очень красиво! Суслики милейшие создания, поразило то, как аккуратно они брали морковку из наших рук. Спасибо Роману, что подготовил для них угощение. Очень яркая и красивая экскурсия! Большое спасибо!

Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим+2
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Это была наша вторая поездка, организованная Анастасией и снова все было супер! В этот раз нашим
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су, заверив, что в таком случае выше вероятность застать хорошую погоду) и в итоге так
читать дальшеуменьшить

и вышло, с погодой невероятно повезло, мы ни капли ни о чем не пожалели, наоборот! Дорога живописнейшая, такой ещё, я, наверное, не видела, виды потрясающие, нарзан вкусный, суслики - забавные жадины))) гид у нас был довольно молодой, скромный) но он прекрасно справился со всеми поворотами на серпантине, а также бонусом показал красивущий каньон)
Еще был нюанс, что одному из нас нужно было успеть в аэропорт, спасибо за понимание Анастасии, был довольно ранний выезд, все успели, всем оооочень довольны ❤️❤️❤️ с этим организатором ездили несколько раз, все было супер, теперь всем буду рекомендовать!) ❤️

Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Сначала мы собирались на другую экскурсию, но накануне написала организатор Анастасия, предложила поменять ее на Джилы-Су,
Вам был полезен этот отзыв?
О
Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то можем "недополучить". Напрасно! С первой минуты гид Владимир окружил заботой и вниманием. Большой молодец!
читать дальшеуменьшить

Мы как будто с близким родственником путешествовали. А ещё он очень профессиональный водитель и опытный гид. Знает когда лучше прибыть на локацию, с какого ракурса сделать лучшие фотографии. Но про шикарную природу даже говорить не стоит. Организаторам тура тоже большое спасибо. Локации выбраны разнообразные, тут и Эльбрус, и водопады, и красивая дорога!!! Очень понравилось, что группа была маленькая, всего 6 человек. Поэтому все было очень гибко и мобильно. Опять же спасибо организаторам! Друзья, если вы ещё раздумываете ехать или не ехать, то однозначно ЕХАТЬ!!!!!!

Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
Была на этой экскурсии 31 мая. Со мной вместе была слабовидящая сестра. Переживала, что что то
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Экскурсия оказалась для нас настоящим путешествием в мир природы и волшебства! Замечательный гид Елена всё подробно рассказала, показала, и поделилась интересными фактами местных обычаев. Особенно нас впечатлили каскады водопадов! Спасибо большое за незабываемые впечатления! ❤️
Экскурсия оказалась для нас настоящим путешествием в мир природы и волшебства! Замечательный гид Елена всё подробно
Экскурсия оказалась для нас настоящим путешествием в мир природы и волшебства! Замечательный гид Елена всё подробно
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии на «Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)»

Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
На машине
10 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Джилы-Су, водопады, поляна Эммануэля и, конечно, суслики
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су. Вас ждут водопады, каменные грибы, поляна Эммануэля и дружелюбные суслики
Начало: В Железноводске или Минеральных водах
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:00
от 20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
На машине
10 часов
-
5%
46 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Минвод
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:15
Завтра в 06:15
13 авг в 06:15
5035 ₽5300 ₽ за человека
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
13 авг в 07:00
7500 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
На машине
9 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 18 800 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах
5400 ₽ за человека