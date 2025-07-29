Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.
Описание экскурсии
Место назначения — Джилы-Су
«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.
А по дороге…
… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы, на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.
Организационные детали
- Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Минводах и по окончании отвезут обратно.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям
- По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)
Дополнительные расходы
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 ₽ за чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел.
- Экосбор в Долине нарзанов — 500 ₽ за чел.
- Входной билет на смотровую скал Аватаров — 50 ₽ за чел.
- Входной билет в национальный парк — 200 ₽ за чел.
ежедневно в 06:00 и 06:30
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5400 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Доставка пассажиров была удобной- от места проживания. Путешествие насыщенным. Посмотрели много живописных мест, искупались в источнике.
Всем, кто желает получить максимум впечатлений, рекомендую эту экскурсию.