Эта поездка будет красивой. Весь Кавказ красивый, скажете вы. И будете правы. Но Джилы-Су и дорога к нему особенно живописны. Горный серпантин, альпийские луга, смотровые площадки с видом на Эльбрус — и это мы ещё не доехали до самого урочища! А там — минеральные источники, мощные водопады, ковры жёлтых лютиков, пасущиеся коровы… А если успеем, заедем ещё и в Долину нарзанов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Место назначения — Джилы-Су

«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 м у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы.

А по дороге…

… мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду вам откроется Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем сильно задерживаться, по желанию всей группы, на обратном пути посетим Долину нарзанов, где множество источников пробиваются из земных недр.

Организационные детали

Программа подойдёт для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике. Вас заберут из удобного вам места в Минводах и по окончании отвезут обратно.

Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию)

Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин

В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям

По согласованию со всей группой возможно посещение Поляны Эммануэля (оплачивается отдельно)

Дополнительные расходы