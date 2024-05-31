Экскурсии на автобусе в Минеральных Водах

Найдено 15 экскурсий в категории «На автобусе» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие в горы Верхней Балкарии и на Язык Тролля из Минеральных Вод
Погрузитесь в красоту Кавказских гор, посетите Язык Тролля и насладитесь кавказской кухней в однодневной экскурсии
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 400 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Путешествие в память о Сергее Бодрове-младшем и древний Даргавс
Вместе мы отправимся в места, хранящие память о талантливом актере и уникальные исторические сокровища
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
6 300 за человека
Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
🚌 На автобусе
Мини-группа
14 часов
31 отзыв
Секреты Кабардино-Балкарии: от Языка Тролля до Голубых озер
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических сокровищ Кабардино-Балкарии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Тур к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
28 отзывов
Экскурсия к водопадам Джилы-Су: великолепие природы и древние легенды
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, где вас ждут удивительные природные красоты и тайны древности
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 700 за человека
Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
18 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия в мир дикой природы и величественных видов
Погрузитесь в атмосферу дикой природы, исследуя скалистые красоты и панорамы Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Жемчужина Кавказа: Поездка к водопадам Джилы-Су
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
11 отзывов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 200 за человека
Тур в Домбай
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
Тур в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су - удивительные пейзажи и водопады
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 06:30, 7:00, 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 800 за человека
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в сердце гор - Домбай
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Трансфер из Минеральных Вод в Домбай: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Домбай
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
Джилы-Су и три водопада на северном склоне Эльбруса из Минеральных вод
Начало: От места вашего места проживания
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
21 900 за всё до 7 чел.
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Язык тролля, Голубое озеро, Шато-Эркен, Аушигер из Минеральных вод
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Места очень красивые, гид и водитель Михаил молодец,много интересного рассказал, машина комфортная.
  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • И
    Инна
    28 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Это самый лучший гид!!! Спасибо Дмитрию Напоил, покормил, заботился о нас!!! Очень много нереальных фотографий и куча впечатлений
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
    Невероятные виды, невероятные эмоции! Спасибо водителю Исмаилу за прекрасную экскурсию. Все организовано, очень интересно и познавательно. Очень повезло, что с нами ездил оператор, который снимал нам крутые видео, за это ему отдельное спасибо! Благодаря таким людям хочется возвращаться снова и снова!
  • D
    D1ma
    22 мая 2024
    Тур в горы: Плато Бермамыт - настоящая шкатулка с сокровищами
    Плато Бермамыт увидели, красота, с погодой правда не повезло, Эльбрус и плато - начало быстро затягивать облаками и потом пошел мощный снег, но гид свозил нас в еще одно красивое место.
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Экскурсия просто бомба!!! Множество остановок с невероятными пейзажами!) Александр не только шикарный гид по несравненным местам, но и чудесный фотограф, рассказчик и водитель! От видов вокруг просто не верилось своим глазам))) влюбилась в этот регион навсегда))
  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур к водопадам Джилы-Су
    Не плохая экскурсия, но в ней очень важная погода! Если пасмурно или облачно не стоит ехать, так как изюменка этого
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    тура виды на Эльбрус. К сожалению мы из за погоды его не видели. Но в любом случае красивые места, одна из самых красивых дорог считается)

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Хорошая экскурсия,красивые места. Правда не успели в замок, приехали очень поздно. Гид Андрей был на Паджеро, в принципе норм товарищ. Не
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    много путался в маршруте правда, но не критично) зато угощал чачей и вином), может по этому и не успели в замок.

  • Д
    Денис
    20 мая 2024
    Тур в Домбай
    Ну Домбай это конечно сказка. Потрясающая природа, все утопает в зелени. Однозначно советую поездку, на мой взгляд лучшая экскурсии в
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    этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
    Сама экскурсия очень интересная, если вам повезло с погодой и гидом! Но к сожалению выбрать гида нельзя, тут как повезёт. Поэтому у нас оценка 4.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Приэльбрусье и озеро Гижгит
  2. Тур в горы Верхней Балкарии+Язык Тролля
  3. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Сергея Бодрова
  4. Секреты Кабардино-Балкарии: Язык Тролля, Верхняя Балкария, замок Шато-Эркен
  5. Тур к водопадам Джилы-Су
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
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