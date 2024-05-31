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этих краях. Если кто выбирает между Эльбрусом и Домбаем однозначно второе! Очень классный гид Расул попался, на Мерседесе (минивен), очень мягкое безопасное вождение, интересное не навязчивое общение, подстраивался под каждого) полностью сопровождал везде. Показал массу интересных мест которые были не программе. Заезжали в пещеры, на храм на горе, даже в родном селе побывали у него, в общем большой молодец. Пс обязательно берите с собой очки, да и крем от загара не помешает. За 40 минут на Домбае был черный как после Турции