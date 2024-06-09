Представьте, как вы поднимаетесь на канатной дороге к облакам, встречаясь лицом к лицу с величественным Эльбрусом.
Ваш путь пролегает через живописное Баксанское ущелье к селению Азау, где начинается ваше приключение к
Ваш путь пролегает через живописное Баксанское ущелье к селению Азау, где начинается ваше приключение к
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Адыр - суу
Описание экскурсии
Приглашаем отправиться в гости к самому Эльбрусу, горе богов и «седовласому князю» Кавказа. Вы подниметесь по канатной дороге к захватывающим видам и головокружительным ощущениям. Прикоснётесь к тайнам озера Гижгит и увидите инопланетные земли Поляны нарзанов. А также подниметесь на гору Чегет, чтобы ещё раз взглянуть на ледники и вершины Приэльбрусья. Дорога к великану Мы проедем вдоль зрелищного Баксанского ущелья к селению Азау и доберёмся до станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В пути вас будут сопровождать истории о восхождениях на Эльбрус, а также рассказы о культуре народов края. Подъём к облакам По канатной дороге вы доедете до станции «Мир» (3500 м) и лагеря альпинистов (3900 м). Почувствуете пьянящий воздух гор, окинете взглядом приэльбрусские красоты и, конечно, полюбуетесь главным исполином. Озеро Гижгит Перевели дух — и едем дальше. Впереди у нас таинственное озеро и новая порция впечатляющих пейзажей. Что за загадки хранит Гижгит? Об этом — при встрече. Поляна нарзанов Около посёлка Терскол, на территории заповедника, вы посетите место, богатое мощными родниками и раскроете секрет марсианских ландшафтов.
каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Гижгит
- Поляна Нарзанов
- Эльбрус
- Адыр - суу
Что включено
- Транфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед, с собой можно взять перекус и воду
- Подъем по канатной дороге - 2.000 руб. /чел на все вершины
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Вся информация предоставляется после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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