Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус

Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Едем в горы! К самой высокой, вечно заснеженной и священной вершине — Эльбрусу.

Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.
Описание экскурсии

Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.

Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.

Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.

Гижгит. В хорошую погоду заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.

Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.

Ущелье Адыр-Су. Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром.

Поляна Нарзанов. Напоследок остановимся в уютной долине, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников
  • Программа может быть изменена в связи с погодными условиями — посещение озера Гижгит вы заменим на Тызыльское ущелье или Адыл-Су
  • В программе нельзя принимать участие с животными
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Питание в кафе с кавказской кухней — около 400 ₽/чел.
  • Билет на гондольную канатную дорогу до станции «Гара-Баши» — около 2300 ₽/чел.
  • Подъём на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽/чел.

ежедневно в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 7321 туриста
Добро пожаловать на Северный Кавказ! Нас зовут Виктор и Наталья, мы руководим туристическим клубом с 2014 года. Наша команда — это опытные проводники в горный мир с отличным водительским стажем
читать дальше

и большой базой знаний. Харизматичные, коммуникабельные, ответственные и любящие своё дело. Мы не просто проводим индивидуальные и групповые джип-туры по Северному Кавказу, мы прививаем жажду жить яркой и насыщенной впечатлениями жизнью.

