Едем в горы! К самой высокой, вечно заснеженной и священной вершине — Эльбрусу. Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.

Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.

Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.

Гижгит. В хорошую погоду заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.

Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.

Ущелье Адыр-Су. Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром.

Поляна Нарзанов. Напоследок остановимся в уютной долине, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно

Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников

Программа может быть изменена в связи с погодными условиями — посещение озера Гижгит вы заменим на Тызыльское ущелье или Адыл-Су

В программе нельзя принимать участие с животными

Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)

Дополнительные расходы (по желанию)