Из МинВод через Баксанское ущелье, озеро Гижгит, Адыр-Су и Поляна нарзанов - на Эльбрус
Отправиться по живописному маршруту в сказочное Приэльбрусье
Едем в горы! К самой высокой, вечно заснеженной и священной вершине — Эльбрусу.
Наш путь будет проходить через Баксанское ущелье, кавказский Байкал — лазурное озеро Гижгит и самый высокогорный город в России, Тырнауз. А напоследок мы заедем на Поляну Нарзанов, где вы продегустируете целебную воду из источников.
Описание экскурсии
Выдвигаемся на подготовленном внедорожнике или минивэне в 6:30 утра. В дороге и во время остановок наш гид будет делиться с вами деталями из жизни региона и его истории.
Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной дороге на высоте 2500 м, которая ведёт прямо к Эльбрусу. Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
Тырныауз. По пути вы также увидите самый высокогорный город России, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
Гижгит. В хорошую погоду заедем на озеро, которое называют «кавказским Байкалом». Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью между белыми берегами — волшебный фон для фотографий. Водоём чист и безопасен. Доказательства? В нём плавает форель — рыба-чистюля.
Поляна Азау и Эльбрус. На этой самой высокой обитаемой точке Приэльбрусья вы насладитесь видами, при желании пообедаете в кафе и подниметесь по канатной дороге до станции «Гара-Баши» на высоту 3847 м. Заснеженные вершины, горные перевалы и невероятный воздух — ждут вас на Эльбрусе.
Ущелье Адыр-Су. Заедем на обратном пути в ущелье, которое приводит к священной горе Уллу-Тау и знаменито автомобильным фуникулёром.
Поляна Нарзанов. Напоследок остановимся в уютной долине, чтобы взбодриться и продегустировать несколько видов минеральной воды.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Мы заберём вас из удобного вам места в Кисловодске и по окончании привезём обратно
Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике или минивэне в зависимости от числа участников
Программа может быть изменена в связи с погодными условиями — посещение озера Гижгит вы заменим на Тызыльское ущелье или Адыл-Су
В программе нельзя принимать участие с животными
Экскурсию можно провести и для большего количества человек, а также в индивидуальном формате (подробности уточняйте в переписке)
Дополнительные расходы (по желанию)
Питание в кафе с кавказской кухней — около 400 ₽/чел.
Билет на гондольную канатную дорогу до станции «Гара-Баши» — около 2300 ₽/чел.
Подъём на ратраке или снегоходе — от 2000 ₽/чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
