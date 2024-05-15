Представьте себе место, где природа сохранила свою первозданную красоту и мощь.
Джилы-Су - это не просто урочище, это целый мир теплых минеральных источников, живописных водопадов и величественных скульптур из застывшей вулканической
Джилы-Су - это не просто урочище, это целый мир теплых минеральных источников, живописных водопадов и величественных скульптур из застывшей вулканической
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ждёт«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.
каждый день в 07:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Баран
- Плато Шатджатмаз
- Бандитские скалы
- Скалы Аватары
- 3 водопада
- Урочище Джилы-Су
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
- Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
15 мая 2024
Несмотря на плохую погоду, открывается очень много красивых видов на горы. Посмотрели водопады, покормили сусликов, искупались в источнике)
Отдельное спасибо Владимиру который сопровождал нас всю экскурсию, рассказывал очень много про историю всех достопримечательностей. Очень хорошая организация экскурсии, Владимир выложился на все 200 процентов, ну и его мерседес млк номер 917 тоже не подвёл)) огромное спасибо, при первой же возможности обратимся ещё!
Отдельное спасибо Владимиру который сопровождал нас всю экскурсию, рассказывал очень много про историю всех достопримечательностей. Очень хорошая организация экскурсии, Владимир выложился на все 200 процентов, ну и его мерседес млк номер 917 тоже не подвёл)) огромное спасибо, при первой же возможности обратимся ещё!
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