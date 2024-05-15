Красоты Северного Приэльбрусья - Джилы-Су и плато Шаджатмаз

Погрузитесь в мир природных красот и целебных источников на высоте 2380 метров с неповторимым видом на Эльбрус
Представьте себе место, где природа сохранила свою первозданную красоту и мощь.

Джилы-Су - это не просто урочище, это целый мир теплых минеральных источников, живописных водопадов и величественных скульптур из застывшей вулканической
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лавы.

Ваше путешествие начнется с восхождения на высоту 2380 метров, где вас встретит чистейший воздух и неповторимые пейзажи.

По пути на плато Шаджатмаз откроется завораживающий вид на Эльбрус, а ущелье реки Харбаз удивит скалами - «аватарами», создающими ощущение нахождения в сказочном мире. В завершение путешествия вас ждет Долина Нарзанов, где из земли бьют ключи целебной воды.

Эта экскурсия - идеальный способ отдохнуть душой и телом, познакомиться с уникальными природными явлениями и почувствовать себя частью великой и непокоренной природы

5
1 отзыв
Красоты Северного Приэльбрусья - Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Красоты Северного Приэльбрусья - Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Красоты Северного Приэльбрусья - Джилы-Су и плато Шаджатмаз
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30

Описание экскурсии

Что вас ждёт«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.

каждый день в 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гора Баран
  • Плато Шатджатмаз
  • Бандитские скалы
  • Скалы Аватары
  • 3 водопада
  • Урочище Джилы-Су
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.), также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Экосбор в Джилы-Су - 100 руб. /чел.
  • Экосбор в Долине Нарзанов - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Всю информацию предоставляем после бронирования каждому участнику
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
15 мая 2024
Несмотря на плохую погоду, открывается очень много красивых видов на горы. Посмотрели водопады, покормили сусликов, искупались в источнике)
Отдельное спасибо Владимиру который сопровождал нас всю экскурсию, рассказывал очень много про историю всех достопримечательностей. Очень хорошая организация экскурсии, Владимир выложился на все 200 процентов, ну и его мерседес млк номер 917 тоже не подвёл)) огромное спасибо, при первой же возможности обратимся ещё!

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