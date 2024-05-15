лавы. Ваше путешествие начнется с восхождения на высоту 2380 метров, где вас встретит чистейший воздух и неповторимые пейзажи. По пути на плато Шаджатмаз откроется завораживающий вид на Эльбрус, а ущелье реки Харбаз удивит скалами - «аватарами», создающими ощущение нахождения в сказочном мире. В завершение путешествия вас ждет Долина Нарзанов, где из земли бьют ключи целебной воды. Эта экскурсия - идеальный способ отдохнуть душой и телом, познакомиться с уникальными природными явлениями и почувствовать себя частью великой и непокоренной природы

Описание экскурсии

Что вас ждёт«Тёплая вода» — так переводится название урочища. Всё благодаря тёплым минеральным источникам, водой которых можно вылечить множество заболеваний. Этот природный курорт, практически не тронутый цивилизацией, находится на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса. Помимо 14 источников, здесь есть несколько водопадов (мы побываем на трёх: Каракая-Су, Эмир и Султан) и гигантские «скульптуры» причудливой формы из застывшей вулканической лавы. По дороге мы сделаем остановки в видовых местах, например, на плато Шаджатмаз — в ясную погоду перед вами откроется вид на Эльбрус. Ещё заглянем в ущелье реки Харбаз со скалами-«аватарами» — место, словно из фильма или с другой планеты! А также, если не будем задерживаться, на обратном пути посетим Долину Нарзанов, где из земных недр пробивается множество источников.