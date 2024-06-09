Описание экскурсии
Что вас ожидает
Плато Шаджатмаз. С первыми лучами солнца начнётся наше путешествие к загадочному плато Шаджатмаз, символу первозданной красоты Кавказа. Оно поражает сочетанием неприступных скал, зелёных лугов и чистейших горных рек.
Долина Нарзанов. Это удивительный уголок, где источники целебной минеральной воды бьют прямо из-под земли.
Гора Тузлук. На её склонах скрывается удивительный Храм Солнца — место, где каждый камень дышит историей. Это святилище окутано легендами и секретами, и мы расскажем вам о них. Вы узнаете, как жили люди в древние времена и какие традиции и верования у них были.
Тройной каскад водопадов — Султан, Каракая-Су и Эмир. Гул мощных струй воды завораживает, позволяя забыть обо всём на свете. Также это отличное место для ваших фотографий.
Скалы-аватары в долине реки Харбаз. Они точно удивят вас — здесь природа проявила всю свою фантазию!
Урочище Джилы-Су. Плотные лесные массивы, горные реки с кристально чистой водой, скальные образования, созданные природой за тысячи лет — всё это создаёт невероятную атмосферу, заряжая каждого путешественника позитивной энергией и вдохновением.
«Зубы Дракона». Эти удивительные скальные формации созданы силами природы и будто бы стоят на страже тайн Северного Кавказа.
Обед в национальном стиле. Конечно же, наш тур не обойдётся без гастрономического путешествия. В одном из заведений вас ждут традиционные балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда местной кухни.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа
- В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание, экосбор в урочище Джилы-Су
- Отдельно оплачивается питание (600-700 руб.) и экосбор в Долине Нарзанов (150 руб., детям до 10 лет бесплатно)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 390 ₽