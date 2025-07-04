Со мной вы посетите не только классические локации, но и так же для вас в подарок будет несколько дополнительных локаций
Описание экскурсииРад вас приветствовать друзья мои, самая пейзажная дорога Росси,3 водопада,один которых самый эффектный водопад Кавказа, кавказская пирамида, целебные источники,ЭКО парк Долина нарзанов,при желании ферма альпак в живописном ущелье, лучшие виды Эльбруса и кавказского хребта только в этой экскурсии,фото и видео сопровождение на ваше устройство,самые лучшие виды,самая вкусная национальная кухня и многое другое,выбирайте мой тур все покажу и расскажу. Важная информация: Лучшие виды
Комфортное время выезда с 6:00 до 9:00 в любой день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато бермамыт
- Плато канжол
- Эльбрус
- Кавказский хребет
- Водопад Каракая Су
- Водопад султан Су
- Водопад Кызыл кол
- Минеральные источники
- Купель с минеральной водой
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Комфортное время выезда с 6:00 до 9:00 в любой день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Лучшие виды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
4 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Возил Иванов Александр. Спокойное вождение: профессиональное, без истерической дерготни, замеченной за многими другими "пилотами болидов". Комфортное авто, доброжелательный человек, эрудированный гид. Чутко считывает интересы и предпочтения своих подопечных. Рекомендую!
