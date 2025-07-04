Мои заказы

Северное Приэльбрусье - самая панорамная дорога России

Со мной вы посетите не только классические локации, но и так же для вас в подарок будет несколько дополнительных локаций
5
1 отзыв
Северное Приэльбрусье - самая панорамная дорога России
Северное Приэльбрусье - самая панорамная дорога России
Северное Приэльбрусье - самая панорамная дорога России
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00

Описание экскурсии

Рад вас приветствовать друзья мои, самая пейзажная дорога Росси,3 водопада,один которых самый эффектный водопад Кавказа, кавказская пирамида, целебные источники,ЭКО парк Долина нарзанов,при желании ферма альпак в живописном ущелье, лучшие виды Эльбруса и кавказского хребта только в этой экскурсии,фото и видео сопровождение на ваше устройство,самые лучшие виды,самая вкусная национальная кухня и многое другое,выбирайте мой тур все покажу и расскажу. Важная информация: Лучшие виды

Комфортное время выезда с 6:00 до 9:00 в любой день

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато бермамыт
  • Плато канжол
  • Эльбрус
  • Кавказский хребет
  • Водопад Каракая Су
  • Водопад султан Су
  • Водопад Кызыл кол
  • Минеральные источники
  • Купель с минеральной водой
Место начала и завершения?
Минеральные воды
Когда и сколько длится?
Когда: Комфортное время выезда с 6:00 до 9:00 в любой день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Лучшие виды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
Юрий
4 июл 2025
Экскурсия прошла отлично! Возил Иванов Александр. Спокойное вождение: профессиональное, без истерической дерготни, замеченной за многими другими "пилотами болидов". Комфортное авто, доброжелательный человек, эрудированный гид. Чутко считывает интересы и предпочтения своих подопечных. Рекомендую!

Входит в следующие категории Минеральных Вод

Похожие экскурсии из Минеральных Вод

Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
На машине
На микроавтобусе
10 часов
-
15%
15 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Природа Северного Приэльбрусья: Джилы-Су, плато Шаджатмаз и многое другое (из Минвод)
Насладиться пейзажами гор и водопадов - в мини-группе
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
11 ноя в 06:00
5000 ₽5882 ₽ за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
На машине
9 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Минеральных Вод
Вас ждет путешествие в урочище Джилы-су, где мифы оживают среди величественных гор и целебных источников
Начало: По договоренности с туристом
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
По дороге с облаками из Минеральных вод: Северное Приэльбрусье - Малый Бермамыт - Хасаут - Джилы-Су
На машине
13 часов
12 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По дороге с облаками: Северное Приэльбрусье
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Северному Приэльбрусью. Вас ждут величественные горы, древние аулы и целебные нарзаны
Начало: По договорённости
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
7500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минеральных Водах